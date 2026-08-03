/चीन में कदम रखते ही खत्म प्राइवेसी! होटल, डॉक्टर और ट्रेन सीट तक फॉलो कर रहा चीनी पुलिस का जासूसी सिस्टम, ऐसे खुली ड्रैगन की पोल

China Is Monitoring Foreigners: चीन अपने 1.4 अरब नागरिकों पर कैमरों, फोन सिग्नल और नेशनल आइडेंटिटी रिकॉर्ड्स के जरिए कैसे नजर रखता है, यह बात किसी से छिपी नहीं है. लेकिन हाल ही में हुई एक सनसनीखेज खोज ने दुनिया भर के सुरक्षा विशेषज्ञों और साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर्स के होश उड़ा दिए हैं. चीन का यह 'डिजिटल सर्विलांस नेटवर्क' अब सिर्फ उसके अपने नागरिकों तक सीमित नहीं है, बल्कि देश में कदम रखने वाले विदेशी पत्रकारों, छात्रों, पर्यटकों और राजनयिकों की पल-पल की व्यक्तिगत गतिविधियों को भी उनके कमरों तक ट्रैक कर रहा है.
साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर और पूर्व फॉरेन कॉरेस्पोंडेंट मार्क होफर जब इंटरनेट पर चीन के निगरानी तंत्र की पड़ताल कर रहे थे, तब उनकी नजर एक अज्ञात वेबसाइट पर पड़ी. जैसे ही साइट खुली, वह दंग रह गए. स्क्रीन पर उनकी खुद की फोटो, पासपोर्ट नंबर और वह मोबाइल नंबर दर्ज था, जिसे उन्होंने सालों पहले चीन में इस्तेमाल किया था. यह वेबसाइट कोई सामान्य वेबपेज नहीं, बल्कि 'ओवरसीज पर्सनल के लिए डायनामिक कंट्रोल प्लेटफॉर्म' नाम का एक पुलिस सर्विलांस टूल थी. यह सिस्टम साइंस-फिक्शन हॉलीवुड फिल्म माइनॉरिटी रिपोर्ट की याद दिलाता है. इसमें उत्तरी चीन के झांगजियाकोउ शहर (2022 विंटर ओलंपिक्स का सह-मेजबान) में मौजूद करीब 700 से ज्यादा विदेशियों और 12000 से अधिक डेटा एंट्री का पूरा ब्योरा मौजूद था.
यह डेटाबेस केवल नाम या पासपोर्ट नंबर तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें विदेशियों की बेहद निजी और संवेदनशील जानकारी एकत्र की जा रही थी. जानकारी के अनुसार, डॉक्टर के पास जाने की तारीख, हॉस्पिटल फाइलें और यूटिलिटी बिल जैसे कि गैस और बिजली के पेमेंट का रिकॉर्ड. लोग कौन सी फ्लाइट या ट्रेन से सफर कर रहे हैं, यहां तक कि उनके सीट नंबर और स्की ट्रिप की बुकिंग डिटेल्स तक लॉग की जा रही थीं. शहर और यूनिवर्सिटी परिसरों में लगे सीसीटीवी कैमरों द्वारा विदेशियों के फेस-स्कैन भी किए जा रहे थे.
इस जासूसी टूल में विदेशियों को अलग-अलग श्रेणियों में बांटा गया था.
1. फाइव आइज अलायंस (Five Eyes): ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन और अमेरिका के नागरिकों को इस विशेष ग्रुप में रखा गया था.
2. की कंट्रीज (Key Countries): मिस्र, ईरान, इजरायल, मोरक्को, पाकिस्तान और सूडान जैसे देशों के नागरिकों के लिए अलग फोल्डर थे.
3. वॉन्टेड और एक्टिविस्ट: हांगकांग और ताइवान के कार्यकर्ताओं के साथ-साथ 300 से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय पत्रकारों की फाइलें इसमें थीं, जिनमें से कई ने कभी उस शहर में कदम भी नहीं रखा था.
4. विदेशी छात्र: भारत और पाकिस्तान से आए मेडिकल छात्रों (जैसे हेबेई नॉर्थ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स) का धर्म, वैवाहिक स्थिति और कैंपस में प्रवेश-निकास का पूरा डेटा दर्ज था.
न्यूयॉर्क टाइम्स की जांच के अनुसार, इस प्लेटफॉर्म का सीधा संबंध बीजिंग की एक फर्म 'ओरिजिन डायनेमिक' से है, जो चीनी पुलिस विभाग को सर्विलांस और रोबोटिक्स उपकरण सप्लाई करती है. इस कंपनी में आंशिक हिस्सेदारी स्थानीय चीनी सरकार की भी है. सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि सैकड़ों लोगों के बेहद गोपनीय डेटा से भरा यह पोर्टल बिना किसी मजबूत पासवर्ड या सुरक्षा कवच के इंटरनेट पर खुला पड़ा था. मई तक यह वेबसाइट इंटरनेट से अचानक गायब हो गई, लेकिन इस खुलासे ने यह साबित कर दिया है कि चीन में कदम रखने वाले किसी भी विदेशी नागरिक की प्राइवेसी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है.