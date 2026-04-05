फ्रांसीसी नागरिक को चीन ने दे दी सजा-ए-मौत, भड़के पेरिस ने 'ड्रैगन' को फटकारा

French Citizen Executed In China: चीन ने एक फ्रांसीसी नागरिक को अपना यहां ड्रग्स की तस्करी के आरोप में फांसी की सजा दी है. इसको लेकर फ्रांस ने कड़ी आपत्ति जताई है. आरोपी को 15 सालों से भी ज्यादा समय तक मृत्युदंड की प्रतीक्षा करने के बाद फांसी की सजा सुनाई गई. फ्रांसीसी विदेश मंत्रालय का कहना है कि 62 साल के चान थाओ फौमी को फ्रांसीसी अधिकारियों की दया याचिकाओं के बावजूद ग्वांगझू में फांसी दे दी गई.

फ्रांस ने जताई आपत्ति

फ्रांस ने अपने बयान में यह नहीं बताया कि उसके नागरिक को सजा कब दी गई. बताया जा रहा है कि चीनी अदालत ने साल 2010 में शख्स को मौत की सजा सुनाई थी. इसको लेकर पेरिस ने दुख जताते हुए कहा,' हमें खासतौर से दुख है कि चान के बचाव पक्ष को आखिरी अदालती सुनवाई में शामिल होने का मौका नहीं दिया गया, जो उनके अधिकारों का उल्लंघन है. हम उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं, जिनके दुख में हम उनके साथ खड़े हैं.'

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चीन ने पेश की सफाई

पेरिस स्थित चीनी दूतावास ने रविवार ( 5 अप्रैल 2026) को अपने एक संक्षिप्त बयान में बिना चान का नाम लिए कहा कि चीन सभी नेशनेलिटी के डिफेंडेंट्स के साथ समान व्यवहार करता है और सभी मामलों को निष्पक्ष तौर से और कानून के मुताबिक सख्ती से निपटाता है. बता दें कि फ्रांस ने साल 1981 में संसद के अधिनियम के तहत मौत की सजा को समाप्त कर दिया था. तभी से वह हर जगह इसे समाप्त करने के लिए सशक्त अभियान चलाता है.

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बीजिंग में मौत की सजा

बता दें कि चीन में फांसी की सजा के लिए फायरिंग स्क्वाड या घातक इंजेक्शन के इस्तेमाल को बेहद सीक्रेट रखा जाता है. यह लंबे समय से जारी है. एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि चीन दुनिया में फांसी देने वाला सबसे बड़ा देश है. माना जाता है कि बीजिंग हर साल हजारों लोगों को सजा सुनाकर मौत के घाट उतार देता है.