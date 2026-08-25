/समंदर में चीन की नई साजिश! सबसे बड़े मिलिट्री बेस में जोड़ा एक और द्वीप, US समेत पड़ोसी देशों में अलर्ट

समंदर में चीन की सैन्य ताकत बढ़ाने की चर्चा ने एक बार फिर अमेरिका से लेकर उसके पड़ोसी देशों तक चिंता बढ़ा दी है. चीन ने अपने सबसे बड़े सैन्य अड्डे से जुड़े इलाके में एक और द्वीप को जोड़कर समुद्री मोर्चे पर अपनी पकड़ मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. इस नई गतिविधि को महज निर्माण कार्य नहीं, बल्कि चीन की बढ़ती समुद्री महत्वाकांक्षाओं और रणनीतिक तैयारियों के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है. सवाल अब यह है कि आखिर चीन समंदर में क्या बड़ा खेल खेलने की तैयारी कर रहा है और उसकी इस चाल से अमेरिका समेत आसपास के देशों की बेचैनी क्यों बढ़ गई है?
सेटेलाइट से तस्वीरें उपलब्ध कराने वाली कंपनी वैंटोर के मुताबिक, यागोंग द्वीप पर निर्माण गतिविधियां मार्च और अप्रैल से दिखाई दे रही हैं. कंपनी ने 17 अगस्त को ली गई एक नई तस्वीर भी जारी की है. वैंटोर के एक प्रवक्ता ने कहा कि यहां बने कुछ ढांचे दक्षिण चीन सागर के दूसरे हिस्सों में देखी गई सैन्य रडार और शुरुआती चेतावनी सुविधाओं से मिलते-जुलते हैं. उनके मुताबिक, यह संभव है कि इनका संबंध पास के एंटीलोप रीफ पर तैयार की जा रही भविष्य की सैन्य सुविधाओं से हो. फिलहाल इन इमारतों के वास्तविक इस्तेमाल को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.
एंटीलोप रीफ को लेकर पहले भी चीन की गतिविधियां सामने आती रही हैं. हाल ही में सामने आई उपग्रह तस्वीरों से संकेत मिला था कि चीन ने वहां निर्माण के पहले चरण को पूरा कर लिया है. तस्वीरों में लगभग छह किलोमीटर लंबा कृत्रिम द्वीप दिखाई देता है. इसके किनारे का करीब तीन किलोमीटर से ज्यादा लंबा हिस्सा लगभग सीधी रेखा में बना है. कुछ विशेषज्ञ इसे संभावित हवाई पट्टी के तौर पर देख रहे हैं. यागोंग द्वीप एंटीलोप रीफ से करीब 14 किलोमीटर उत्तर-पूर्व में है. दोनों ही पैरासेल द्वीपसमूह के पश्चिमी हिस्से में स्थित क्रिसेंट समूह का हिस्सा हैं.
दक्षिण चीन सागर की गतिविधियों पर नजर रखने वाले विशेषज्ञों का मानना है कि यागोंग में बन रही सुविधा का आकार सीमित है. इसलिए इसे सीधे किसी बड़े सैन्य अड्डे का हिस्सा कहना अभी ठीक नहीं होगा. ओपन-सोर्स इंटेलिजेंस पर नजर रखने वाले डेमियन सिमोन ने भी माना कि यहां रडार सुविधा बनाए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता. लेकिन उनका कहना है कि अभी किसी ठोस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त जानकारी उपलब्ध नहीं है. सिंगापुर के सुरक्षा विशेषज्ञ कॉलिन कोह के मुताबिक, यह कोई स्वतंत्र निगरानी चौकी भी हो सकती है. हालांकि, उपलब्ध तस्वीरों और निर्माण के स्वरूप को देखते हुए उनका अनुमान है कि यह रडार स्टेशन होने की संभावना ज्यादा है.
चीन ने अब तक एंटीलोप रीफ या यागोंग द्वीप पर किसी नए सैन्य अड्डे के निर्माण की पुष्टि नहीं की है. चीनी सरकारी मीडिया का कहना है कि एंटीलोप रीफ पर होने वाले विकास कार्यों का मकसद मौसम की निगरानी, मत्स्य संसाधनों की सुरक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान जैसी नागरिक जरूरतों को पूरा करना है. चीन के रक्षा मंत्रालय ने इस मामले पर पूछे गए सवालों का तत्काल जवाब नहीं दिया.
पैरासेल द्वीपसमूह को लेकर चीन और वियतनाम के बीच लंबे समय से विवाद चला आ रहा है. चीन ने 1974 में तत्कालीन दक्षिण वियतनाम की नौसेना से संघर्ष के बाद इन द्वीपों पर कब्जा कर लिया था. वियतनाम पूरे पैरासेल समूह पर अपना दावा करता है. पिछले कुछ वर्षों में उसने दक्षिण चीन सागर के स्प्रैटली द्वीपसमूह में भी अपने ठिकानों और सुविधाओं का विस्तार किया है. स्प्रैटली द्वीपसमूह और आसपास के समुद्री इलाकों पर वियतनाम के अलावा फिलीपींस, मलेशिया, ताइवान और ब्रुनेई भी अलग-अलग हिस्सों पर अपना दावा करते हैं.
दक्षिण चीन सागर दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में शामिल है. यही वजह है कि यहां किसी भी देश की सैन्य मौजूदगी बढ़ने का असर केवल क्षेत्रीय राजनीति तक सीमित नहीं रहता. सुरक्षा विशेषज्ञों और क्षेत्रीय सैन्य अधिकारियों का मानना है कि पैरासेल द्वीपों में चीन का लगातार बढ़ता निर्माण इस महत्वपूर्ण समुद्री क्षेत्र के उत्तरी हिस्से पर उसकी सैन्य पकड़ को और मजबूत कर सकता है. इसका महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि दक्षिण चीन सागर को अमेरिका और उसके सहयोगियों तथा चीन के बीच संभावित रणनीतिक टकराव के अहम क्षेत्रों में गिना जाता है. ताइवान को लेकर भविष्य में किसी बड़े संघर्ष की स्थिति बनती है तो इस पूरे समुद्री क्षेत्र की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है. फिलहाल यागोंग द्वीप पर दिख रहे निर्माण का वास्तविक उद्देश्य स्पष्ट नहीं है. लेकिन एंटीलोप रीफ पर चीन की तेजी से बढ़ती गतिविधियों के बीच इस छोटे से द्वीप पर नजर आना अपने आप में क्षेत्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत जरूर है.