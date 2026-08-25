Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /दुनिया
  • /समंदर में चीन की नई साजिश! सबसे बड़े मिलिट्री बेस में जोड़ा एक और द्वीप, US समेत पड़ोसी देशों में अलर्ट

समंदर में चीन की नई साजिश! सबसे बड़े मिलिट्री बेस में जोड़ा एक और द्वीप, US समेत पड़ोसी देशों में अलर्ट

South China Sea Dispute: चीन ने अपने सबसे बड़े नौसैनिक बेस का विस्तार करते हुए एक और द्वीप को सैन्य नेटवर्क में जोड़ा. इस कदम के बाद अमेरिका और पड़ोसी देशों में सुरक्षा अलर्ट जारी है.

Written ByRavindra Singh
Published: Aug 25, 2026, 08:20 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 08:53 PM IST
समंदर में चीन की नई साजिश! सबसे बड़े मिलिट्री बेस में जोड़ा एक और द्वीप, US समेत पड़ोसी देशों में अलर्ट
Image Credit: चीन ने 1974 में तत्कालीन दक्षिण वियतनाम की नौसेना से संघर्ष के बाद इन द्वीपों पर कब्जा कर लिया था. वियतनाम पूरे पैरासेल समूह पर अपना दावा करता है. (Photo- Reuters)

About the Author

Ravindra Singh

Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनिया की खबरों के अलावा खेलों में क्रिकेट जगत और क्राइम की खबरों पर बेहतरीन पकड़ रखते हैं. इसके पहले रवींद्र रिपब्लिक भारत में इवनिंग शिफ्ट के इंचार्ज रहे और शाम की शिफ्ट संभालते हुए होम पेज की जिम्मेदारी रवींद्र के ऊपर थी. उससे पहले रवींद्र ने जनसत्ता और न्यूज नेशन में भी शाम की शिफ्ट और होम पेज की जिम्मेदारी बखूबी निभाई. इसके पहले रवींद्र ने 5 सालों तक पी7 और लाइव इंडिया जैसे न्यूज चैनलों में काम किया था. रवींद्र आकाशवाणी में काम करने का अनुभव रखते. अवध यूनिवर्सिटी से मॉस कम्युनिकेशन से पोस्ट ग्रेजुएट रवींद्र पिछले डेढ़ दशक से सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं. आप रवींद्र से जुड़ने के लिए Ravindra.Singh@India.com पर मेल कर सकते हैं या फिर फेसबुक पर संपर्क करने के लिए https://www.facebook.com/pintu.singh.397 और एक्स पर https://x.com/rs66533 रवींद्र से संपर्क किया जा सकता है. 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ମୁକ୍ତିଲାଭ କଲା ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଚକ୍ରବୀରର ଟାଇଟଲ୍ ଗୀତ
2
3
4
5