ट्रंप को खुश करने के लिए ड्रैगन ने कर दी 'गद्दारी'? नूर खान बेस पर इस विमान ने खोल दी पाक की पोल!

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कल यानी 13 मई को चीन जाने वाले हैं. ट्रंप के इस दौरे से ठीक पहले ड्रैगन ने एक ऐसा काम कर दिया है जो पाकिस्तान के लिए 'कांड' हो गया है. अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत कराने वाला पाकिस्तान कितना न्यूट्रल है, इसकी चीन ने ट्रंप के दौरे से कुछ घंटे पहले पोल खोल दी.

C-130 हरक्यूलिस विमान क्या ईरान का है?

दरअसल, मामला कुछ यूं है कि चीन की एक सैटेलाइट इमेजिंग कंपनी ने पाकिस्तान के नूरखान एयरबेस की कुछ तस्वीरें जारी कर दी हैं. इस एयरबेस पर एक खास विमान ने अमेरिका के कान खड़े कर दिए हैं. एक्सपर्ट दावा कर रहे हैं कि चीन की ‘मिजारविजन’ (MizarVision) कंपनी ने पिछले महीने यानी अप्रैल की कुछ सैटेलाइट तस्वीरें जारी की हैं. इन तस्वीरों में पाकिस्तान के रणनीतिक रूप से अहम माने जाने वाले नूर खान एयरबेस की भी कुछ तस्वीरें हैं. इन्हीं तस्वीरों में एक C-130 हरक्यूलिस ट्रांसपोर्ट विमान खड़ा दिखाई दे रहा है, जो बाकी विमानों से बिलकुल अलग है.

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Based on CBS's reporting about Pakistan allegedly storing Iranian aircraft at Nur Khan Airbase, imagery shared by sanctioned Chinese firm Mizarvision in April 2026 showed a sand camo C-130 on site, if Pak does not operate this livery, whose aircraft is it - serious replies only pic.twitter.com/MLH1f56ieZ — Damien Symon (@detresfa_) May 12, 2026

इस विमान पर रेगिस्तानी इलाके में इस्तेमाल होने वाले ‘सैंड कैमॉफ्लाज’ पेंट का इस्तेमाल हुआ है. डिफेंस एक्सपर्ट का कहना है कि पाकिस्तान एयरफोर्स आमतौर पर ग्रे या स्लेटी रंग के विमानों का इस्तेमाल करती है. विमान का यही अलग रंग अमेरिकी खुफिया विभाग के लिए अलर्ट करने वाली खबर है.

क्या पाकिस्तान दे रहा ईरानी विमानों को 'सेफ प्लेस'?

ईरान की एयरफोर्स (IRIAF) अपने C-130 विमानों पर ठीक यही पैटर्न इस्तेमाल करती है. यही बात अब खटक रही है. कयास लगाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान ने अपने एयरबेस में ईरान के सैन्य विमानों को 'पनाह' दी है. कुछ समय पहले अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट में भी ये आशंका जताई गई थी कि पाकिस्तान पूरी दुनिया की आंखों में धूल झोंकते हुए ईरानी विमानों को अपने यहां 'सेफ प्लेस' दे रहा है. अगर ये दावा सही साबित होता है तो यह अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए बेहद चिंता का विषय बन सकता है.

अचानक 3 दिन के लिए ट्रंप क्यों जा रहे चीन

अब इस सैटेलाइट तस्वीर की रिलीज करने की टाइमिंग पर बात करते हैं. ट्रंप 13 से 15 मई तक चीन में शी जिनपिंग से मिलने जा रहे हैं. शिखर सम्मेलन में दो बड़े मुल्कों के ताकतवर नेताओं की इस मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजर है. माना जा रहा कि इस दौरे में दोनों मुल्कों के बीच कई बड़े समझौते हो सकते हैं. ऐसे में एक कयास ये भी है कि क्या ट्रंप को खुश करने के लिए जानबूझकर ये तस्वीर रिलीज की गई है, जिसमें पाकिस्तान की पोल खुल रही. एक संदेश ये भी हो सकता है कि चीन ये जताना चाहता है कि इस पूरे इलाके में उसकी पैनी नजर है. कोई भी इलाका उसकी नजर से दूर नहीं है.

अमेरिका चिढ़ा तो पाकिस्तान का बहुत कुछ दांव पर होगा

चीन अपने बड़े फायदे के लिए छोटा नुकसान कर सकता है. अमेरिका में उसे बड़ा फायदा दिख रहा. वहीं पाकिस्तान के लिए ये 'इधर कुआं, उधर खाई' वाली स्थिति है. यानी चीन को चाहकर भी वो कुछ कह नहीं सकता और अमेरिका से कुछ कहने की उसकी हिम्मत नहीं है. पोल अगर खुली तो अमेरिका का चिढ़ना तय है. पाकिस्तान अमेरिकी 'भीख' पर बहुत ज्यादा निर्भर है. सैन्य मदद हो या पैसा, बहुत कुछ उसे अमेरिका से मिलने की आस है. लेकिन ये तस्वीर उसकी उम्मीदों को तोड़ सकती है.