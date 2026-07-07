/बाढ़ में स्नेक फार्म से भागे 900 जहरीले सांप, कोबरा की दहशत से सहमे लोग; रेड अलर्ट जारी

China flood snake farm: चीन में भीषण बाढ़ के बीच गुआंग्शी प्रांत के एक स्नेक फार्म में बाढ़ का पानी भरने के बाद करीब 900 सांप, बाहर निकल गए. इन सापों में कुछ जहरीले कोबरा भी बताए जा रहे हैं. ये खबर जंगल में आग की तरह फैली तो इसकी गूंज शी जिनपिंग के दफ्तर तक सुनाई दी. स्थानीय लोगों में डर का माहौल है. वो सर्पदंश से बचने के लिए लगातार निगरानी कर रहे हैं.
जहरीले सांपों के खतरे से इतर चीन में लगातार जारी भारी बारिश, भूस्खलन, बाढ़ और दुर्लभ बवंडरों ने चीन के कई प्रांतों में भारी तबाही मचाई है.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुआंग्शी के बाढ़ प्रभावित स्नेक फार्म से सैकड़ों सांप बहकर आसपास के इलाकों में पहुंच गए. इस बाढ़ में कई गावों के लोग फंस गए हैं. सांपों की संख्या करीब 900 से भी ज्यादा हो सकती है.
लोकल सोर्स से आ रही खबरों के मुताबिक कुछ ग्रामीणों को सांपों ने काट भी लिया है. ऐसे में बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों को सांप के जहर से बचाने और अन्य राहत एवं बचाव के काम के लिए इमरजेंसी टीमों को तैनात किया गया है.
चीन में भूस्खलन, बाढ़, तेज बारिश और टॉरनेडो की घटनाओं के कारण कई लोगों की मौत हो चुकी है. मौसम वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि इस वर्ष देश को प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में 'बेहद जटिल चुनौतियों' का सामना करना पड़ सकता है.
मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक 1 जुलाई से शुरू हुआ चीन का सालाना बाढ़ का सीजन इस बार ग्लोबल वार्मिंग और अल नीनो के प्रभाव के कारण अधिक गंभीर हो सकता है.
चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सभी संबंधित एजेंसियों को युद्धस्तर पर राहत एवं बचाव अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं. सरकारी प्रसारक सीसीटीवी के मुताबिक, उन्होंने घायलों के बेहतर इलाज, प्रभावित लोगों के पुनर्वास और राहत कार्यों में तेजी लाने का आदेश दिया है.
जिनपिंग ने कहा कि सभी स्थानीय सरकारें आपदा प्रबंधन और राहत कार्यों की जिम्मेदारी को और मजबूत करें. नदियों, झीलों, जलाशयों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों की व्यापक जांच की जाए तथा समय रहते चेतावनी, रोकथाम और राहत व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ताकि लोगों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा हो सके.
दक्षिणी चीन के गुआंग्शी झुआंग स्वायत्त क्षेत्र में सोमवार आधी रात को बाढ़ का अलर्ट बढ़ाकर रेड अलर्ट कर दिया गया, जो चार स्तरीय चेतावनी प्रणाली का सबसे ऊंचा स्तर है. अधिकारियों के अनुसार, 55 नदियों के 70 निगरानी केंद्रों पर जलस्तर चेतावनी सीमा से ऊपर पहुंच चुका है.
केंद्र सरकार ने हालात की निगरानी और बाढ़ नियंत्रण के लिए एक विशेष कार्यबल भी प्रभावित क्षेत्र में भेजा है. साथ ही, बचाव कार्यों में तेजी लाने के लिए स्वयंसेवी टीमों को इन्फ्लेटेबल बोट और स्टॉर्म बोट के साथ राहत अभियान में शामिल होने की अपील की गई है.
चीन में बड़े पैमाने पर सांपों को फार्म में पाला जाता है. सूप पिया जाता है. सांप के जहर से दवाइयां बनती है. इसलिए चीन ने भविष्य में इस तरह के खतरे से निपटने के लिए कमर कस चुका है.