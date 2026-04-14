'हमारे मामलों में दखल न दे', होर्मुज की नाकाबंदी से बिलबिलाए चीन की धमकी; US ने 15 युद्धपोत भेजकर दिया जवाब

US Naval Blockade of Hormuz: होर्मुज स्ट्रेट के आसपास यूएस की नाकाबंदी से चीन बुरी तरह बिलबिला गया है. उसने अमेरिका को चेतावनी दी है कि वह अपनी नाकाबंदी हटा ले और ईरान के साथ उसके संबंधों में दखल न दे. उसकी इस धमकी को हवा में उड़ाते हुए अमेरिका ने होर्मुज के आसपास अपने 15 युद्धपोत उतारकर शिकंजा कस दिया है.
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China on Hormuz US Naval Blockade: यूएस और ईरान के बीच चल सैन्य तनातनी में चीन अब तक अप्रत्यक्ष रूप से शिया मुल्क की मदद कर रहा था. लेकिन यूएस की ओर से होर्मुज के पास नाकाबंदी करने पर वह बिलबिला गया है. उसने अमेरिका को चेतावनी दी कि है वह ईरान के साथ द्विपक्षीय संबंधों में दखल न दे और अपनी नाकाबंदी हटा ली. यह धमकी चीन के रक्षा मंत्री एडमिरल डांग जून ने दी है.
जून ने कहा, 'हमारे ईरान के साथ व्यापार और ऊर्जा समझौते हैं. हम उम्मीद करते हैं कि दूसरे हमारे मामलों में दखल न दें.' उन्होंने यह भी कहा कि होर्मुज स्ट्रेट चीन के लिए खुला रहेगा.
अपने रक्षा मंत्री की धमकी को चीन के विदेश मंत्रालय ने भी आगे बढ़ाया. साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने कहा कि दोनों पक्षों की ओर से युद्धविराम का हर हालत में पालन किया जाना चाहिए.
उन्होंने कहा कि जलमार्ग की सुरक्षा, स्थिरता और निर्बाध आवागमन अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए बेहद जरूरी है. चीन ने सलाह दी कि इस मुद्दे को हल करने का तरीका जितनी जल्दी हो सके स्थायी युद्धविराम और आपसी शत्रुता खत्म करना है. प्रवक्ता ने यह भी कहा कि चीन, मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष को समाप्त करने में सकारात्मक और रचनात्मक भूमिका निभाने को तैयार है.
डिफेंस एक्सपर्टों का कहना है कि होर्मुज स्ट्रेट चीन के लिए बेहद अहम है. इसी स्ट्रेट के जरिए चीन तक 40 तक प्रतिशत तेल पहुंचता है, जिससे उसकी फैक्ट्रियां चलती हैं. इसके साथ ही उसकी 30 प्रतिशत एलएनजी जरूरतें भी इसी जलमार्ग के जरिए ही पूरी होती हैं. इस मार्ग में रुकावट का मतलब चीन में तेल-गैस की आपूर्ति पूरी तरह रुक जाना है, जिससे चीन की अर्थव्यस्था पूरी तरह घुटने पर आ सकती हैं.
कुछ विशेषज्ञों के अनुसार, ट्रंप की ओर से होर्मुज की नौसैनिक नाकाबंदी का मकसद चीन की इकोनॉमी को पस्त करना हो सकता है. जिससे वह दबाव में आकर ईरान को अपने कदम पीछे लेने और यूएस की मांगें मान लेने के लिए दबाव बनाए.
वहीं सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका लगातार होर्मुज के आसपास अपना शिकंजा कस रहा है. यूएस नेवी के कम से कम 15 युद्धपोत इस क्षेत्र में मौजूद हैं, जो नाकाबंदी को सफल बनाने में जुटे हैं. अमेरिकी अधिकारी के अनुसार, अमेरिकी युद्धपोतो में एक विमानवाहक पोत, 11 विध्वंसक पोत और एक एंफीबियस शिप शामिल हैं. ये युद्धपोत राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के निर्देश पर ईरान के बंदरगाहों से आने-जाने वाले समुद्री यातायात पर नाकाबंदी शुरू कर रहे हैं.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को घोषणा की थी कि यूएस नेवी होर्मुज स्ट्रेट के आसपास नाकाबंदी करेगी. राष्ट्रपति के आदेश के बाद अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने भी चेतावनी जारी की और कहा कि इस नाकेबंदी के दौरान ईरानी बंदरगाहों की आने-जाने वाले सभी जहाजों को निशाना बनाया जाएगा. सेंट्रल कमांड ने कहा कि यह कदम सभी राष्ट्रों के जहाजों के खिलाफ निष्पक्ष रूप से लागू" किया जाएगा, जो ईरानी बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों का इस्तेमाल करते हैं. हालांकि अगर कोई जहाज ईरान के बजाय किसी और मुल्क जा रहा हो तो उसे नहीं रोका जाएगा. लेकिन जांच के लिए उन्हें रोका जा सकता है.