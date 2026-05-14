ईरान युद्ध के बीच अमेरिका को बड़ा झटका? चीन ने मार ली रणनीतिक बाजी! रिपोर्ट में बड़ा दावा

ईरान युद्ध ने जहां अमेरिका को पश्चिम एशिया में पूरी ताकत झोंकने पर मजबूर कर दिया, वहीं चीन ने इसी संकट को अपने फायदे में बदलने का मौका बना लिया. अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की एक गोपनीय रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बीजिंग इस पूरे संघर्ष का इस्तेमाल सैन्य, आर्थिक और कूटनीतिक स्तर पर अमेरिका से बढ़त हासिल करने के लिए कर रहा है.

रिपोर्ट के मुताबिक, जब अमेरिका अपने सहयोगी देशों की रक्षा के लिए मिसाइलें दाग रहा था और अरब देशों की सुरक्षा में जुटा था, उसी दौरान चीन चुपचाप उन देशों के साथ हथियार सौदों को आगे बढ़ा रहा था. यानी एक तरफ वॉशिंगटन युद्ध में संसाधन खर्च कर रहा था, दूसरी तरफ बीजिंग उसी माहौल से आर्थिक और रणनीतिक लाभ उठा रहा था.

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होने के बाद चीन ने संभाला मोर्चा

अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, यह रिपोर्ट जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन के लिए तैयार की गई थी. इसमें कहा गया है कि ईरान द्वारा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद किए जाने के बाद पैदा हुए ऊर्जा संकट में भी चीन ने खुद को 'जिम्मेदार वैश्विक शक्ति' के तौर पर पेश किया. कई देशों को वैकल्पिक ऊर्जा सप्लाई और आर्थिक सहयोग देकर उसने अपनी अंतरराष्ट्रीय छवि मजबूत करने की कोशिश की.

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चीन ने युद्ध को गैरकानूनी बताते हुए US की आलोचना की

रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि चीन ने इस युद्ध को 'गैरकानूनी' बताते हुए अमेरिका की आलोचना की और खुद को शांति तथा स्थिरता का समर्थक दिखाया. इससे उन देशों में बीजिंग की पकड़ मजबूत हुई जो पहले से अमेरिकी नीतियों को लेकर असहज रहे हैं.

जहां अमेरिका कमजोर पड़ा, वहां चीन मजबूत से डटा!

इस बीच अमेरिका को भारी सैन्य खर्च उठाना पड़ा. इजरायल और खाड़ी देशों की सुरक्षा के लिए अमेरिका ने बड़ी संख्या में पैट्रियट मिसाइलें, टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें और THAAD इंटरसेप्टर इस्तेमाल किए. खुफिया रिपोर्ट का आकलन है कि इसी दौरान चीन ने उन क्षेत्रों में अपनी मौजूदगी और प्रभाव बढ़ाने की कोशिश तेज कर दी, जहां अमेरिका के संसाधन कमजोर पड़ते दिखे. एक्सपर्ट्स का मानें तो यह संघर्ष केवल ईरान और अमेरिका के बीच की लड़ाई नहीं रह गया है, बल्कि इसके जरिए दुनिया की दो सबसे बड़ी शक्तियों अमेरिका और चीन के बीच वैश्विक प्रभाव की नई प्रतिस्पर्धा भी साफ दिखाई देने लगी है.

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