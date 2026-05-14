Advertisement
trendingNow13216119
Hindi Newsदुनियाईरान युद्ध के बीच अमेरिका को बड़ा झटका? चीन ने मार ली रणनीतिक बाजी! रिपोर्ट में बड़ा दावा

ईरान युद्ध के बीच अमेरिका को बड़ा झटका? चीन ने मार ली रणनीतिक बाजी! रिपोर्ट में बड़ा दावा

अमेरिका-ईरान युद्ध को लेकर खुफिया रिपोर्ट का दावा है कि इसी दौरान चीन ने उन क्षेत्रों में अपनी मौजूदगी और प्रभाव बढ़ाने की कोशिश तेज कर दी, जहां अमेरिका के संसाधन कमजोर पड़ते दिखे. 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: May 14, 2026, 06:05 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ईरान युद्ध के बीच अमेरिका को बड़ा झटका? चीन ने मार ली रणनीतिक बाजी! (AI- Image)
ईरान युद्ध के बीच अमेरिका को बड़ा झटका? चीन ने मार ली रणनीतिक बाजी! (AI- Image)

ईरान युद्ध ने जहां अमेरिका को पश्चिम एशिया में पूरी ताकत झोंकने पर मजबूर कर दिया, वहीं चीन ने इसी संकट को अपने फायदे में बदलने का मौका बना लिया. अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की एक गोपनीय रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बीजिंग इस पूरे संघर्ष का इस्तेमाल सैन्य, आर्थिक और कूटनीतिक स्तर पर अमेरिका से बढ़त हासिल करने के लिए कर रहा है.

रिपोर्ट के मुताबिक, जब अमेरिका अपने सहयोगी देशों की रक्षा के लिए मिसाइलें दाग रहा था और अरब देशों की सुरक्षा में जुटा था, उसी दौरान चीन चुपचाप उन देशों के साथ हथियार सौदों को आगे बढ़ा रहा था. यानी एक तरफ वॉशिंगटन युद्ध में संसाधन खर्च कर रहा था, दूसरी तरफ बीजिंग उसी माहौल से आर्थिक और रणनीतिक लाभ उठा रहा था.

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होने के बाद चीन  ने संभाला मोर्चा

अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, यह रिपोर्ट जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन के लिए तैयार की गई थी. इसमें कहा गया है कि ईरान द्वारा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद किए जाने के बाद पैदा हुए ऊर्जा संकट में भी चीन ने खुद को 'जिम्मेदार वैश्विक शक्ति' के तौर पर पेश किया. कई देशों को वैकल्पिक ऊर्जा सप्लाई और आर्थिक सहयोग देकर उसने अपनी अंतरराष्ट्रीय छवि मजबूत करने की कोशिश की. 

Add Zee News as a Preferred Source

चीन ने युद्ध को गैरकानूनी बताते हुए US की आलोचना की

रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि चीन ने इस युद्ध को 'गैरकानूनी' बताते हुए अमेरिका की आलोचना की और खुद को शांति तथा स्थिरता का समर्थक दिखाया. इससे उन देशों में बीजिंग की पकड़ मजबूत हुई जो पहले से अमेरिकी नीतियों को लेकर असहज रहे हैं.

जहां अमेरिका कमजोर पड़ा, वहां चीन मजबूत से डटा!

इस बीच अमेरिका को भारी सैन्य खर्च उठाना पड़ा. इजरायल और खाड़ी देशों की सुरक्षा के लिए अमेरिका ने बड़ी संख्या में पैट्रियट मिसाइलें, टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें और THAAD इंटरसेप्टर इस्तेमाल किए. खुफिया रिपोर्ट का आकलन है कि इसी दौरान चीन ने उन क्षेत्रों में अपनी मौजूदगी और प्रभाव बढ़ाने की कोशिश तेज कर दी, जहां अमेरिका के संसाधन कमजोर पड़ते दिखे. एक्सपर्ट्स का मानें तो यह संघर्ष केवल ईरान और अमेरिका के बीच की लड़ाई नहीं रह गया है, बल्कि इसके जरिए दुनिया की दो सबसे बड़ी शक्तियों अमेरिका और चीन के बीच वैश्विक प्रभाव की नई प्रतिस्पर्धा भी साफ दिखाई देने लगी है.

यह भी पढ़ेंः लादेन को पनाह, तालिबान को समर्थन... पाकिस्तान ने कब-कब US की पीठ में भोंका छुरा?

About the Author
author img
Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

TAGS

chinaIran warus

Trending news

अगर कभी नहीं खुला होर्मुज तो भारत के पास क्या हैं विकल्प? सरकार ने बना रखा है प्लान
India oil crisis
अगर कभी नहीं खुला होर्मुज तो भारत के पास क्या हैं विकल्प? सरकार ने बना रखा है प्लान
दुनिया का Thunder Thursday...चीन में ट्रंप और भारत में BRICS; क्या तनाव होगा कुछ कम
BRICS
दुनिया का Thunder Thursday...चीन में ट्रंप और भारत में BRICS; क्या तनाव होगा कुछ कम
आसमान में फैले 3 हजार किमी लंबे 'तबाही' के बादल! इन 9 राज्यों पर मंडरा रहा बड़ा खतरा
weather update
आसमान में फैले 3 हजार किमी लंबे 'तबाही' के बादल! इन 9 राज्यों पर मंडरा रहा बड़ा खतरा
महिलाएं बाइक-स्कूटी पर एक तरफ पैर करके ही क्यों बैठती हैं? खुला 200 साल पुराना राज
bike riding
महिलाएं बाइक-स्कूटी पर एक तरफ पैर करके ही क्यों बैठती हैं? खुला 200 साल पुराना राज
अग्निवीरों को मान सरकार का बड़ा तोहफा, सरकारी नौकरी में आरक्षण देने की तैयारी
Punjab CM
अग्निवीरों को मान सरकार का बड़ा तोहफा, सरकारी नौकरी में आरक्षण देने की तैयारी
तेल बचेगा तो देश संकट से कैसे बचेगा? आसान शब्दों में समझिए डॉलर बचाने की गुणागणित
Save Fuel
तेल बचेगा तो देश संकट से कैसे बचेगा? आसान शब्दों में समझिए डॉलर बचाने की गुणागणित
दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर बना भगवान कृष्ण का 'दिव्य' धाम, जहां दिखते कान्हा
Lord Krishna
दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर बना भगवान कृष्ण का 'दिव्य' धाम, जहां दिखते कान्हा
सुप्रीम कोर्ट में सबरीमाला केस पर तीखी बहस, धार्मिक परंपरा को लेकर छिड़ा विवाद
Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट में सबरीमाला केस पर तीखी बहस, धार्मिक परंपरा को लेकर छिड़ा विवाद
हर साल भारत में कितना लीटर तेल होता है बर्बाद? जीरो गिनते-गिनते थक जाएंगे आप
petrol diesel
हर साल भारत में कितना लीटर तेल होता है बर्बाद? जीरो गिनते-गिनते थक जाएंगे आप
रिनिकी भुइयां की शिकायत पर पवन खेड़ा से 10 घंटे पूछताछ, पुलिस ने कल सुबह फिर बुलाया
Pawan Khera
रिनिकी भुइयां की शिकायत पर पवन खेड़ा से 10 घंटे पूछताछ, पुलिस ने कल सुबह फिर बुलाया