/ड्रैगन कर रहा लंबे युद्ध की तैयारी? रक्षा कानून में किया बड़ा बदलाव; जंग छिड़ते ही लोगों की संपत्ति होगी सेना के कंट्रोल में

क्या चीन किसी लंबे जंग की तैयारी कर रहा है. एक बार फिर से यह सवाल इसलिए खड़ा हो गया, क्योंकि ड्रैगन ने अपने रक्षा कानून में बदलाव किया है. कानून में संशोधन के बाद चीन की सरकार अब युद्ध जैसे संकट के समय केवल सेना पर निर्भर नहीं रहेगी, बल्कि आम लोगों और निजी कंपनियों के संसाधनों का इस्तेमाल भी किया जा सकेगा.
दरअसल, चीन की संसद ने गत 28 अगस्त को राष्ट्रीय रक्षा लामबंदी कानून में बदलाव को पूरी मंजूरी दे दी है. आगामी 1 अक्टबर से ये नया कानून वास्तव में आ जाएगी. जानकारी के अनुसार, नए कानून में केवल संसाधन लेने की ही नहीं, बल्कि सरकार के कब्जे में लेने की व्यवसाथा की भी है. कानून में यह भी स्पष्ट किया गया है कि सरकार के आदेश को मानने से इनकार करने या फि जानबूझकर देरी करने पर जुर्माना भी लगेगा.
इस बात पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए चीन ने साल 2010 के बाद पहली बार रक्षा के कानून में इतना बड़ा बदलाव किया है. राष्ट्रीय रक्षा लामबंदी कानून को साल 2010 में बनाया गया था. हालांकि, पहली बार इसमें इतना बड़ा बदलाव किया गया है.
चीन की ओर से जारी बयान में बताया गया कि कानून में संशोधन का असली उद्देश्य किसी भी खतरे की स्थिति में देश शांति से युद्ध में जा सके. इसके लिए आर्थिक और सामाजिक ताकत का भी भरपूर इस्तेमाल किया जाएगा.
बता दें कि अमेरिका जेम्सटाउन फाउंडेशन की विशेषज्ञ सामंथा हॉफमैन का मानना है कि नए कानून में पार्टी के नेतृत्व, संगठन, रिजर्व फोर्स, भर्ती, जरूरी सामान के भंडार और रक्षा से जुड़ी शिक्षा जैसे क्षेत्रों में कई बदलाव किए गए हैं. संशोधन के दौरान कानून में राष्ट्रीय लामबंदी की व्यवस्था को कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के अधीन किया गया है. पहले इसमें स्टेट काउंसिल और सेंट्रल मिलिट्री कमीशन की भूमिका थी.
इस कानून के तहत चीन में परिवहन, अस्पताल और अन्य सार्वजनिक व्यवस्थाओं को तैयार रहना होगा. खाद्य और अनाज आपूर्ति की जिम्मेदारियों के लिए विषेश परिस्थिति में तैयार रहना होगा. आपतकालीन सेवा से क्षेत्रों की इकाइयों के लिए एक विशेष टीम का गठन किया जाना चाहिए. उन्हें ट्रेनिंग भी दी जाएगी.
कानून में संशोधन के बाद इसमें साइबर सुरक्षा को भी शामिल किया जाएगा. कानून में नई और उन्नत तकनीकों के इस्तेमाल से रक्षा क्षमता बढ़ाने की बात की गई है. नए कानून में भर्ती व्यवस्था को मजबूत करने और रणनीतिक रूप से जरूरी सामान के भंडारण को बढ़ाने के प्रावधान भी जोड़े गए हैं.
नए संशोधन के बाद से चीन के इस कानून के कुछ भाग उन लोगों पर भी लागू होंगे, जो विदेशों में रहते हैं. यानी विदेश में किया गया कोई काम इस कानून के दायरे में आ सकता है और सरकार जरूरत पड़ने की स्थिति में उसको अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकती है.
इसी साल जुलाई में चीन ने जातीय एकता और प्रगति संवर्धन कानून लागू किया था. इसी कानून की धारा 63 से पता चलता है कि ये कानून बाहर भी लागू किया जा सकता है. इससे पहले साल 2023 में एक उदाहरण भी सामने आया था.
चीन की ओर से कानून में किए गए परिवर्तन के बाद सवाल खड़े होने लगे हैं कि क्या चीन किसी युद्ध की तैयारी कर रहा है. हालांकि, इसपर जानकारों की राय काफी अलग है. सेंटर फॉर रूस यूरोप एशिया स्टडीज की निदेशक थेरेसा फॉलन ने चीन की ओर कानून में किए गए परिवर्तन पर चिंता व्यक्त की है. उन्होंने माना है कि दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में युद्ध का खतरा बढ़ रहा है, ऐसे में इस कानून के संशोधन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है.