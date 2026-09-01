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ड्रैगन कर रहा लंबे युद्ध की तैयारी? रक्षा कानून में किया बड़ा बदलाव; जंग छिड़ते ही लोगों की संपत्ति होगी सेना के कंट्रोल में

क्या चीन किसी लंबे जंग की तैयारी कर रहा है. एक बार फिर से यह सवाल इसलिए खड़ा हो गया, क्योंकि ड्रैगन ने अपने रक्षा कानून में बदलाव किया है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Sep 01, 2026, 03:12 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 03:12 PM IST
ड्रैगन कर रहा लंबे युद्ध की तैयारी? रक्षा कानून में किया बड़ा बदलाव; जंग छिड़ते ही लोगों की संपत्ति होगी सेना के कंट्रोल में
Image Credit: चीन ने 16 साल बदला रक्षा कानून. (फोटो- एआई)

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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