चीन के बदले सुर! LAC पर जारी तनाव के बीच बीजिंग का दावा- 'भारत से सटी सीमा पर स्थिति सामान्य और स्थिर'

भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव को लेकर सामने आ रही खबरों के बीच चीन ने बुधवार को स्थिति को लेकर अपना रुख साफ किया है. चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि फिलहाल भारत-चीन सीमा की स्थिति 'सामान्य तौर पर स्थिर' है. यह बयान ऐसे समय आया है, जब अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी हिस्से में जुलाई के आखिर से दोनों देशों की सेनाओं के बीच तनाव बढ़ने की खबरें सामने आई हैं.
इससे एक दिन पहले मंगलवार को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल से भी सीमा पर तनाव की रिपोर्टों को लेकर सवाल किया गया था. उन्होंने कहा था कि सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखना भारत के लिए “सर्वोच्च महत्व' रखता है. हालांकि, जायसवाल ने अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सेक्टर में जुलाई के अंत से तनाव बढ़ने की खबरों को सीधे तौर पर खारिज नहीं किया था. इस इलाके में दोनों देशों की सेनाएं नियमित रूप से गश्त करती हैं और कुछ हिस्सों में उनके दावे एक-दूसरे से मेल खाते हैं.
चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने बुधवार को कहा कि मौजूदा समय में चीन-भारत सीमा की स्थिति सामान्य तौर पर स्थिर है. उन्होंने पिछले सप्ताह हुई दोनों देशों के बीच वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑन चाइना-इंडिया बॉर्डर अफेयर्स की 36वीं बैठक का भी उल्लेख किया. गुओ के मुताबिक, बैठक में दोनों पक्षों ने राजनयिक और सैन्य माध्यमों से संपर्क बनाए रखने तथा सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता कायम रखने पर सहमति जताई.
पिछले सप्ताह कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया था कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के जवान अरुणाचल प्रदेश के अपर सुबनसिरी जिले के तक्सिंग सर्कल में पुकार ला और ओलो के पास वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पार कर भारतीय क्षेत्र में दाखिल हुए. इन खबरों के सामने आने के बाद 7 अगस्त को अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने किसी चीनी घुसपैठ की रिपोर्ट से इनकार किया था. उन्होंने कहा था कि वह सेना और स्थानीय प्रशासन से इसकी जानकारी हासिल करेंगे. अभी तक अधिकारियों की ओर से भी इस कथित घुसपैठ की सार्वजनिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है.
सीमा विवाद का एक बड़ा कारण दोनों देशों के बीच सीमा का पूरी तरह से निर्धारित और चिन्हित न होना है. ऐसे में कई बार भारतीय और चीनी गश्ती दल एक-दूसरे के सामने आ जाते हैं. हालांकि, ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए दोनों देशों के बीच पहले से तय प्रोटोकॉल और सैन्य तंत्र मौजूद हैं. एक आधिकारिक सूत्र ने कहा कि सीमा की मौजूदा स्थिति को देखते हुए सेना और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी पूरी तरह तैयार हैं. दोनों सुरक्षा बल सीमा पर अपनी मौजूदगी बनाए रखने के साथ चीनी गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं. फिलहाल दोनों देशों के बयानों से यही संकेत मिल रहा है कि सीमा पर किसी बड़े टकराव की स्थिति नहीं है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश के इस संवेदनशील क्षेत्र में दोनों सेनाओं की गतिविधियों पर लगातार नजर बनी हुई है.