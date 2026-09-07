/चीन बना रहा ‘मशीनी सैनिक’! इंसान की पहचान कर गोली चलाने तक की तैयारी, युद्ध का नया दौर शुरू?

चीन अब ह्यूमनॉइड रोबोट्स को सिर्फ तकनीकी प्रदर्शन और औद्योगिक कामों तक सीमित रखने के बजाय उन्हें भविष्य के युद्ध का हिस्सा बनाने की तैयारी कर रहा है. Reuters की एक रिपोर्ट के मुताबिक, चीन की सेना ह्यूमनॉइड रोबोट्स के सैन्य इस्तेमाल पर तेजी से काम कर रही है. इसका फोकस 2025 और 2026 में खास तौर पर रोबोट की चीजों को पहचानने, उन्हें पकड़ने-हिलाने और सैन्य प्रशिक्षण के लिए जरूरी डेटा तैयार करने पर रहा है.
चीन की सैन्य रिसर्च में ह्यूमनॉइड रोबोट्स को भविष्य में सैनिकों के साथ मिलकर काम करते हुए देखा जा रहा है. अगस्त 2025 में चीन की National University of Defense Technology (NUDT) के रिसर्चर्स ने एक ऐसे शहरी युद्ध मॉडल की रिसर्च की, जिसमें छह ‘कॉम्बैट रोबोट्स’ को दो हमलावर टीमों में बांटा गया था. इनमें ह्यूमनॉइड रोबोट, रोबोट डॉग और मानवरहित वाहन शामिल थे.
इस मॉडल में रोबोट सैनिकों के साथ मिलकर दुश्मन के कब्जे वाली इमारत में दाखिल होते, मंजिल-दर-मंजिल और कमरे-दर-कमरे उसे खाली कराने में मदद करते. हालांकि इस अध्ययन में यह नहीं बताया गया कि रोबोट कौन से हथियार इस्तेमाल करेंगे या नागरिकों और आत्मसमर्पण करने वाले लोगों से कैसे निपटेंगे.
चीन की सैन्य सोच में रोबोट्स की भूमिका सिर्फ सैनिकों की मदद करने तक सीमित नहीं है. जुलाई 2025 में PLA Daily में प्रकाशित एक लेख में कहा गया कि ह्यूमनॉइड रोबोट्स के मिशन भविष्य में ‘कॉम्बैट सपोर्ट’ से ‘प्राइमरी कॉम्बैट’ तक पहुंच सकते हैं. इसमें यह संभावना भी चर्चा में आई कि किसी इंसान की पहचान की पुष्टि के बाद रोबोट को उस पर गोली चलाने की अनुमति कैसे दी जा सकती है. हालांकि चीन के पास फिलहाल किसी एक्टिव PLA यूनिट में हथियारबंद ह्यूमनॉइड रोबोट की तैनाती का कोई सबूत नहीं मिला है.
ह्यूमनॉइड रोबोट्स के सैन्य इस्तेमाल की चीन में दिलचस्पी 2024 से बढ़ी. उसी साल NUDT और चीन की एकेडमी ऑफ मिलिट्री साइंस ने सैन्य तकनीक से जुड़े एक फोरम में ह्यूमनॉइड सिस्टम के सैन्य इस्तेमाल पर चर्चा की. जून 2025 में NUDT की एक प्रतियोगिता में रोबोट्स को ‘दुश्मन की सीमा के पीछे घुसपैठ’ का सिमुलेशन कराया गया. उन्हें किसी इलाके में दाखिल करके उसका नक्शा तैयार करना और टार्गेट्स का पता लगाना था.
चीन की तैयारी सिर्फ रोबोट बनाने तक सीमित नहीं है. मई 2025 में PLA ने एक ह्यूमनॉइड रोबोट खरीदने के लिए टेंडर जारी किया, जिसमें उसकी स्थापना और तकनीकी प्रशिक्षण भी शामिल था. इसके कुछ महीने बाद NUDT के संपर्क विवरण वाले एक अन्य सैन्य खरीद नोटिस में ‘एम्बॉडीड ह्यूमनॉइड रोबोट इंटेलिजेंट परसेप्शन और डेक्सटेरस ऑपरेशन सिस्टम’ मांगा गया. जून 2026 में PLA ने करीब 3 लाख डॉलर के एक ऐसे सिस्टम के लिए बजट रखा, जो ह्यूमनॉइड रोबोट्स के लिए कैमरा, रडार और मूवमेंट से जुड़ा डेटा इकट्ठा और लेबल कर सके. इसमें अलग-अलग इलाकों में रोबोट की आवाजाही से जुड़ी जानकारी भी शामिल थी.
चीन की मजबूत रोबोट निर्माण क्षमता भी PLA के लिए बड़ा फायदा है. BofA ग्लोबल रिसर्च के मुताबिक 2025 में दुनिया भर में भेजे गए ह्यूमनॉइड रोबोट्स में करीब 95 फीसदी चीन में निर्मित थे. यानी चीन के पास पहले से तेजी से बढ़ता हुआ औद्योगिक आधार मौजूद है, जिसे सैन्य जरूरतों के मुताबिक विकसित किया जा सकता है. 2026 में चीन की सरकारी रक्षा कंपनी Norinco ने अपने Fuxi ह्यूमनॉइड रोबोट की क्षमताओं की जानकारी दी. कंपनी के मुताबिक यह रोबोट संतरी ड्यूटी, हर मौसम में निगरानी, गश्त और खतरनाक काम कर सकता है. इसे टेलीऑपरेशन सिस्टम से जोड़ा जा सकता है, यानी इंसान दूर बैठकर रोबोट को नियंत्रित कर सकता है.
इस दौड़ में सिर्फ चीन नहीं है. अमेरिका की सेना ने भी पिछले साल ‘militarized humanoid capabilities’ तैयार करने के लिए एक प्रतियोगिता शुरू की थी. संभावित इस्तेमाल में निगरानी, सुरक्षा, बाधाएं हटाना, खतरनाक सामग्री से निपटना और शहरी इलाकों में आक्रामक एवं रक्षात्मक मिशन शामिल हैं. इस कार्यक्रम में चुनी गई कंपनियों को सैन्य विशेषज्ञों के सामने अपने सिस्टम का परीक्षण करना था और आगे के कॉन्ट्रैक्ट के लिए 12.5 लाख डॉलर तक उपलब्ध कराए गए थे.
हालांकि रोबोट तकनीक में अमेरिका फिलहाल चीन से पीछे माना जा रहा है. अभी कई बड़ी तकनीकी चुनौतियां बाकी हैं. विशेषज्ञों के मुताबिक ह्यूमनॉइड रोबोट अभी वास्तविक युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार नहीं हैं. वे ज्यादा ऊर्जा खर्च करते हैं और नियंत्रित प्रदर्शन के बाहर उनकी विश्वसनीयता सीमित है. युद्ध के मैदान में बदलते हालात, असमान जमीन और अप्रत्याशित परिस्थितियां उनके लिए बड़ी चुनौती हैं. लेकिन चीन की Academy of Military Sciences के शोधकर्ता Wang Yonghua ने भी माना है कि अभी रोबोट की गति, चीजों को समझने और निर्णय लेने की क्षमता में कई समस्याएं हैं. उनके मुताबिक तकनीकी सफलता, लागत में कमी और बड़े पैमाने पर उत्पादन जरूरी होगा. अगर ये बाधाएं दूर हो जाती हैं तो आने वाले वर्षों में युद्ध का चेहरा बदल सकता है. उनके शब्दों में, परिस्थितियां अनुकूल हुईं तो “ह्यूमनॉइड रोबोट युद्ध के मैदान में उतरेंगे.'