अमेरिका की लंका लग गई! 24 साल बाद फिर मिला चाइना शॉक 2.0, कैसे सुपरपावर के पैरों से तले ड्रैगन ने खिसका दी जमीन?

कई घरेलू मोर्चों पर पिछड़ने के बावजूद बीते कई दशकों से अमेरिका दो चीजों के दमपर सुपरपावर बना हुआ है. अमेरिकी 'ईगल' की ताकत का पहला मजबूत हथियार ये है कि दुनिया का आधा व्यापार आज भी उसकी करेंसी 'डॉलर' में होता है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Dec 08, 2025, 06:26 AM IST
Can US survive China Shock 2.0: कई घरेलू मोर्चों पर पिछड़ने के बावजूद बीते कई दशकों से अमेरिका दो चीजों के दमपर सुपरपावर बना हुआ है. अमेरिकी 'ईगल' की ताकत का पहला मजबूत हथियार ये है कि दुनिया का आधा व्यापार आज भी उसकी करेंसी 'डॉलर' में होता है. दूसरा घातक हथियारों के दम पर वो खुद का धरती का दारोगा और चौधरी बना फिरता है. कामयाबी से इतर अमेरिका की नाकामियों की बात करें तो बीते 25 सालों में अमेरिका जिन-जिन क्षेत्रों में पिछड़ रहा था चीन खुद को उन चीजों में अजेय बनाकर अपनी खुदी को इतना बुलंद कर चुका था कि रिपबल्किन हो या डेमोक्रेट्स किसी भी दल का राष्ट्रपति अमेरिका की जरूरतें पूरी करने के लिए उससे पूछता है कि बता तेरी रजा क्या है.

चीन का उदय...अमेरिका की नाकामी China Shock

पिछले ढाई दशक में जियोपॉलिटिक्स से लेकर ग्लोबल मार्केट्स में बहुत सा उतार-चढ़ाव देखा गया. 1990 के दशक से अबतक के कालखंड में चीन दुनिया का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक हब बनकर और अपने रेयर अर्थ मिनरल्स के दम पर दुनिया की दूसरी आर्थिक महाशक्ति बन गया. ये वही समय था जब अमेरिका का मेनुफेक्चरिंग सेक्टर कमजोर हो रहा था. फैक्ट्रियां धड़ाधड़ बंद हो रही थीं. नई सदी की शुरुआत में कई अमेरिकी शहरों में पीढ़ियों से काम कर रहे कारोबारी तत्कालीन हालातों के चलते अपनी फैक्ट्रियां और मिलों पर ताला लगते देख रहे थे.

2001 में जब चीन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनाइजेशन में शामिल हुआ, तब बहुत कम लोगों ने चीन के उस करंट को महसूस किया होगा कि कैसे 'ड्रैगन' अंदर ही अंदर दुनिया का गेम बदलने की कसम खा चुका था. अगले दस सालों में चीनी एक्सपोर्ट ने ग्लोबल मार्केट में इतनी तेज तबाही मचाई कि अर्थशास्त्रियों ने इसे 'चाइना शॉक' नाम दिया. इसकी भनक जबतक अमेरिकी अर्थशास्त्रियों को लगती तब तक अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 20 लाख से ज्यादा नौकरियां खत्म हो चुकी थीं. यानी 'इंडस्ट्रियल' दुनिया का पॉलिटिकल माहौल हमेशा के लिए बदल गया था.

24 साल बाद अमेरिका को दूसरा 'चीनी झटका'  China Shock 2.0

हालांकि यूएस तब भी दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था वाला देश था, अब 24 साल बाद एक बार फिर ग्लोबल रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अमेरिका को एक बार फिर चीन से तगड़ा झटका लगा है. वहीं इस बार चीन ने अमेरिका को बच्चों के खिलौने और कपड़े बनाने वाली फैक्ट्रियों या मिल उत्पादों से नहीं, बल्कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों, लिथियम-आयन बैटरियों, सोलर पैनल और सेमीकंडक्टर बनाने वाली नई दुनिया की सबसे आधारभूत चीजों के दम पर झुकने को मजबूर किया है.

पहले चाइना शॉक को समझने में अमेरिकी थिंक टैंकों को लंबा वक्त लगा. अमेरिकन इकोनॉमिक रिव्यू में साल 2013 में  आए लैंडमार्क पेपर में बताया गया था कि कैसे 1990 और 2007 के बीच बढ़ते चीनी इंपोर्ट ने पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में लोकल लेबर मार्केट को तबाह कर दिया. शोधकर्ताओं ने पाया कि उस दौरान US मैन्युफैक्चरिंग रोजगार में कुल गिरावट का लगभग एक-चौथाई हिस्सा इंपोर्ट कॉम्पिटिशन की वजह से आया. 

आज अमेरिका पर क्या खतरा है?

अब शोधकर्ताओं का दावा है कि अमेरिका अगली बड़ी मैन्युफैक्चरिंग लड़ाई हारने के कगार पर आ गया है. इस बार अमेरिका के कौन से सेक्टरों के अस्तित्व मिटने का खतरा मंडरा रहा है वो कार और प्लेन बनाने की एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के साथ-साथ AI, क्वांटम कंप्यूटिंग और फ्यूजन एनर्जी को इनेबल करने वाली टेक्नोलॉजी की वजह से बढ़ा है. दरअसल इसी साल 2025 में चीन की स्थिति बहुत मजबूत है. अमेरिका रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए चीन, रूस और पाकिस्तान पर निर्भर है. साउथ एशिया में गेम बदल चुका है. आज चीन टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप, समेत सभी क्षेत्रों पर पूरे दबदबे के साथ बैठा है. 

सेंटर फॉर इकोनॉमिक पॉलिसी रिसर्च (CEPR) के अनुसार, चीन दुनिया की अकेली मैन्युफैक्चरिंग सुपरपावर बन चुका है. यह स्टेटस अब हर उस डेटा में दिखता है जिसके बारे में अगर दो दशक पहले चर्चा की जाती तो लोग उस पर हंसते और कोई उसपर भरोसा नहीं करता. अपनी धुन का पक्का चीन अपने मिशन में लगा रहा. 2024 आते आते उसने खेल बदल दिया. क्योंकि चीन की वैल्यू के हिसाब से ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में करीब 27.7 फीसदी हिस्सेदारी थी. यूनाइटेड नेशंस स्टैटिस्टिक्स डिवीजन से जुटाए गए वर्ल्ड बैंक के डेटा के मुताबिक चीन $4.66 ट्रिलियन डॉलर कीमत का मैन्युफैक्चर्ड सामान बना चुका था. 

वॉल्यूम मेट्रिक्स के हिसाब से, चीन का हिस्सा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है. कुछ अनुमानों के अनुसार ये ग्लोबल ग्रॉस मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन का 35 फीसदी मार्केट पर कब्जा जमा चुका है, जो  अमेरिका, जापान, जर्मनी और इंडिया के कुल आउटपुट से भी ज़्यादा है.

भारत से संबंध बिगाड़ेंगे ट्रंप?

अब इन स्थितियों में भी क्या अमेरिका भारत को टैरिफ की धौंस दिखाकर खुद को दक्षिण एशिया में और कमजोर करने का रिस्क ले सकता है क्योंकि पाकिस्तान एक एसेट्स नहीं बल्कि कर्ज में दलदल में डूबा वो बोझ है जो अमेरिका को भी डुबो सकता है. एक्सपर्ट्स की निगाहें अब अमेरिका और भारत के बीच होने वाली डील पर लगी हैं, जिससे ट्रंप के बाकी कार्यकाल की दशा और दिशा दिखेगी. चीन, रूस का दोस्त है और रूस भारत का दोस्त है. भारत एक बड़ा बाजार है जहां चीन, सीमा पर तनाव कम करके अमेरिकी दादागिरी के आगे सरेंडर किए बगैर अपना माल भारत में आसानी से बेच सकता है. इससे चीन की वर्ल्ड ऑर्डर बदलने की अंदरखाने छिपी मंशा को मजबूती मिलेगी और दुनिया से अमेरिकी दादागिरी का अंत होने के नए अध्याय की शुरुआत हो सकती है.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

