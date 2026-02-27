टोक्यो की तैयारियों से सहमा 'ड्रैगन' फैला रहा प्रोपेगेंडा? जापान के रक्षा मंत्री शिंजीरो ने बीजिंग को झिड़का

Advertisement
China Vs Japan: जापान के रक्षा मंत्री और प्रशासनिक अधिकारियों का मानना ​​है कि आपसी मतभेदों को बातचीत के जरिए सुलझाया जाना चाहिए. जापन के प्रतिनिधि ने कहा, 'टोक्यो बातचीत के जरिए जवाब देने की इच्छा जाहिर करता है. इसलिए चीन को ऐसे बयान नहीं देने चाहिए, जिससे क्षेत्र में किसी तरह के तनाव को बढ़ावा मिले'.

Feb 28, 2026, 12:04 AM IST
Japan vs China: जापान और चीन की अदावत दशकों नहीं बल्कि एक सदी से भी ज्यादा पुरानी है. इसकी जड़ें 1894-1895 के चीन-जापान युद्ध से जुड़ी हैं. आज भी दोनों के बीच चीन सागर में द्वीपीय विवादों को लेकर विवाद है. वहीं परमाणु त्रासदी के बावजूद अमेरिका-जापान के ठीक-ठाक रिश्तों और मजबूत सुरक्षा संबंधों के चलते चीन, जापान से अदावत मानता है. जापानी रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने आरोप लगाया था कि चीनी सैन्य विमान अपने फायर-कंट्रोल रडार को जापान के लड़ाकू विमानों पर फोकस कर रहे हैं. कोइजुमी ने ने रडार लॉक के मामलों को लेकर विरोध दर्ज कराते हुए इसे खतरनाक कृत्य बताया था. 

शुक्रवार को जापानी रक्षा मंत्री ने एक बार फिर 'ड्रैगन' के खतरनाक इरादों को लेकर अपने चीनी समकक्ष को फटकार लगाई है. जापानी रक्षा मंत्री कोइजुमीने ने चीन की आलोचनाओं का व‍िरोध जताते हुए कहा, दस साल से अरबों रुपये के हथियार बेच चुके लोग जापान को ज्ञान दे रहे हैं. उन्होंने चीन के बयानों को प्रोपेगेंडा बताते हुए कहा, 'टोक्यो अपनी रक्षा क्षमताओं की मजबूती के प्रयास में लगा हुआ है, ज‍िस पर चीन दुष्‍प्रचार कर रहा है.'

चीन दुनिया का चौथा सबसे बड़ा हथियार निर्यातक: जापान

स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के डाटा का हवाला देते हुए कोइजुमी ने कहा, ' साल 2015 से 2024 के बीच चीन के हथियार निर्यात की कुल कीमत लगभग 17 अरब अमेरिकी डॉलर रही, जिससे वह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा हथियार निर्यातक बन गया, जबकि जापान शीर्ष 50 में भी शामिल नहीं है. ऐसे लोग हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं मानो जापान फिर से सैन्यवादी बन रहा हो.'

हालिया तनाव की वजह

  • जापानी प्रधानमंत्री साने ताकाइची ने नवंबर में संसद में कहा था क‍ि ताइवान पर चीन का हमला जापान की सेल्‍फ-ड‍िफेंस फोर्सेज की प्रतिक्रिया को प्रेरित कर सकता है.

  • इस बयान के बाद चीन ने जापान की कड़ी आलोचना की और कई आर्थिक कदम उठाए थे.

  • चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और आवश्यक होने पर बलपूर्वक मुख्यभूमि के साथ उसे फिर से अपने नियंत्रण में लेने के लिए आए दिन बयान देता रहता है.

'पिछले साल भी चेताया था' 

दोनों देशों के बीच आपसी तनातनी को लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ में जापान के स्थायी प्रतिनिधि यामाजाकी काजुयुकी ने यूएन के महासचिव एंतोनियो गुटेरेस को लिखे पत्र में प्रधानमंत्री साने ताकाइची की ताइवान संबंधी टिप्पणियों पर चीन की आलोचना को तथ्यों के विपरीत, आधारहीन और अस्वीकार्य बताया था.

पत्र में जापान के अधिकारी ने लिखा - 'द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद से जापान ने लगातार अंतरराष्ट्रीय कानून का सम्मान और पालन किया है. कानून के शासन पर आधारित मुक्त और खुली अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को बनाए रखने और मजबूत करने में सक्रिय योगदान दिया है. अंतरराष्ट्रीय समुदाय में जापान की इस अटल नीति को व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है. जापान एक शांतिप्रिय राष्ट्र के रूप में अंतरराष्ट्रीय शांति, स्थिरता और समृद्धि में पूर्णतः अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुरूप योगदान देता रहेगा.'

 

 

