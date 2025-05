चीन ने बनाया ड्रोन का 'महाबाप', तीर की तरह एक सेकेंड में छोड़ेगा सैकड़ों छोटे ड्रोन, अमेरिका को टक्कर

दुनिया में अगला युद्ध ड्रोनों के जरिये लड़ा जाएगा और इसकी एक बानगी हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच चार दिनों के सैन्य संघर्ष के दौरान देखने को मिला. रूस-यूक्रेन और इजरायल-हमास युद्ध में भी हम ड्रोन का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल देख चुके हैं.

सैकड़ों ड्रोन एक साथ छोड़ेगा

इस बीच चीन एक विशालकाय ड्रोन करियर जिउ तियान बना रहा है. ये एक विशालकाय विमान की तरह होगा, जो आसमान से एक बार में 100 छोटे छोटे ड्रोन एक साथ छोड़ेगा. ये ड्रोन हमला करने वाले के अलावा खुफिया जानकारी इकट्ठा करने, निगरानी जैसे काम भी करेंगे. साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के अनुसार, Jiu Tian नाम का ये ड्रोन करियर जून से काम करने लगेगा और इससे सैन्य अभियानों के दौरान चीनी वायुसेना की ताकत बढ़ेगी.

50 हजार फीट तक उड़ान भरेगा

ये ड्रोन करियर 7 हजार किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है और 50 हजार फीट की ऊंचाई तक जा सकता है. ये अपने साथ छह टन हथियार और छोटे ड्रोन ले जा सकता है. विशालकाय ड्रोन करियर के अंदर से मिसाइलों और बमों की तरह धड़ाधड़ सैकड़ों ड्रोन छोड़े जा सकेंगे. इसमें कामिकेज ड्रोन्स (kamikaze UAV) भी शामिल हैं. दावा तो यहां तक है कि ये कई एयर डिफेंस सिस्टम को भी चकमा दे सकता है.

पीपुल्स लिबरेशन आर्मी का दावा

चीन ने नवंबर 2024 के जुहाई एयर शो में इस ड्रोन करियर को पहली बार दिखाया था. पीपुल्स लिबरेशन आर्मी का दावा है कि ये ड्रोन करियर सैकड़ों किमी दूर से सीमा के दूसरी ओर काफी दूर तक निशाना साध सकता है. ये एयरक्रॉफ्ट शांक्जी अनमैन्ड इक्विपमेंट टेक्नोलजी कंपनी ने बनाया है. उसका दावा है कि ये करियर समुद्री गश्त, सीमा सुरक्षा, आपात बचाव अभियान और ट्रांसपोर्ट काम में इस्तेमाल हो सकता है.

China's Jiutian super-high altitude, long endurance drone.

With an flight ceiling of 15km, this drone can fly ABOVE the operation ceiling of pretty much all air defense systems.

Which means, once the PLA air force gains air superiority over an area, this drone will be able to… pic.twitter.com/iQea6GA9b0

— China Perspective (@China_Fact) May 18, 2025