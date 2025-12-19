चीन से जुड़े हैकर्स ने ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय में लगाई सेंध, हजारों गुप्त फाइलें और निजी जानकारियां चुराई

UK Cyber Attack China: ब्रिटेन में एक साइबर हमले का खुलासा हुआ है. जिसमें चीन से जुड़े हैकर्स ने विदेश मंत्रालय के सिस्टम में सेंध लगाकर हजारों गुप्त फाइलें चुरा लीं हैं. ऐसा कहा जा रहा है कि यह हमला अक्टूबर महीने में हुआ था, लेकिन इसे लंबे समय तक सार्वजनिक नहीं किया गया. इस घटना में ब्रिटेन के Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO) के सर्वर को निशाना बनाया गया.

कौन है हमले के पीछे?

सूत्रों के हिसाब से इस साइबर हमले के पीछे चीन से जुड़े हैकिंग समूह Storm-1849 का हाथ बताया जा रहा है. पश्चिमी एजेंसियों का मानना है कि ये ग्रुप चीवी सरकार से जुड़े साइबर जासूसी नेटवर्क का हिस्सा है. इस हमले में हजारों लोगों की निजी जानकारी चुराई गई हैं. जिनमें बड़ी संख्या में वीजा से जुड़े रिकॉर्ड भी शामिल हो सकते हैं.

बता दें कि इस घटना के बाद आशंका जताई जा रही है कि चुराई गई जानकारी का इस्तेमाल धोखाधड़ी, रिश्वतखोरी और ब्लैकमेलिंग जैसे अपराधों में किया जा सकता है. सरकार की ओर से कहा गया है कि इस साइबर घटना की जांच की जा रही है और डेटा सुरक्षा को बेहद गंभीरता से लिया जा रहा है.

पहले भी हो चुके हैं हमले

Storm-1849 पहले भी ब्रिटिश नेताओं और संस्थानों को निशाना बना चुका है. मार्च 2024 में ब्रिटेन सरकार ने इसी समूह पर सांसदों और इलेक्शन कमीशन पर साइबर हमले का आरोप लगाया था. उस हमले में करीब 4 करोड़ मतदाताओं की जानकारी तक पहुंच बनाई गई थी. इससे उबरने में चुनाव आयोग को तीन साल और लगभग ढाई लाख पाउंड का खर्च उठाना पड़ा था.

डिजिटल आईडी पर बढ़ी बहस

इस ताजा हमले के बाद डिजिटल आईडी कार्ड लागू करने की योजना पर भी सवाल उठने लगे हैं. आलोचकों का कहना है कि अगर एक ही जगह इतना डेटा इकट्ठा होगा तो वह हैकर्स के द्वारा आसानी से निशाना बनाया जा सकता है.

ध्यान देने वाली बात ये है कि यह साइबर हमला ऐसे समय सामने आया है, जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री Keir Starmer जनवरी के अंत में चीन दौरे की तैयारी कर रहे हैं. साल 2018 में Theresa May के बाद यह किसी भी ब्रिटिश प्रधानमंत्री की पहली चीन यात्रा होने वाली है. हालांकि इस दौरे को लेकर राजनीतिक हलकों में पहले से ही मतभेद नजर आए हैं.

ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI5 पहले ही सांसदों और हाई रैंकिंग ऑफिसर को आगाह कर चुकी है. चीन ब्रिटेन में बड़े पैमाने पर जासूसी अभियान चला रहा है. एजेंसी के अनुसार चीन से जुड़े लोग वित्तीय लालच देकर संवेदनशील जानकारी हासिल करने की कोशिश में लगे हुए हैं.

बता दें कि इन सभी घटनाओं के बीच चीन के राष्ट्रपति Xi Jinping के नेतृत्व वाली सरकार पर पश्चिमी देशों की नजरें और सख्त हो गई हैं. यह साइबर हमला न सिर्फ ब्रिटेन की साइबर सुरक्षा पर सवाल उठाता है बल्कि दोनों देशों के रिश्तों को भी प्रभावित कर सकता है.

