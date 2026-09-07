/रेगिस्तान से चीन की नई चाल, अमेरिकी एयरफोर्स को टक्कर देने का प्लान! J-36 से गुपचुप तैयारी?

चीन अपने पश्चिमी रेगिस्तान में मौजूद एक बड़े फ्लाइट टेस्ट सेंटर का तेजी से विस्तार कर रहा है. इसका मकसद अगली पीढ़ी के सैन्य विमानों को जल्द तैयार करना है. यह कदम ऐसे समय उठाया गया है, जब हवाई ताकत के मामले में चीन और अमेरिका के बीच मुकाबला लगातार बढ़ रहा है. साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक, शिनजियांग के लोप नूर इलाके में मौजूद इस टेस्टिंग फैसिलिटी की सैटेलाइट तस्वीरों में चार बड़े हैंगर, नई टैक्सीवे और एक गोलाकार प्लेटफॉर्म दिखाई दे रहे हैं.
माना जा रहा है कि इस गोलाकार जगह का इस्तेमाल इंजन की टेस्टिंग या विमानों को घुमाने के लिए किया जा सकता है. इन साइट्स पर बड़े पैमाने पर फ्यूल स्टोर करने का ढांचा भी नजर आ रहा है.
SCMP की रिपोर्ट में पहचान गोपनीय रखने की शर्त पर इस प्रोजेक्ट से जुड़े लोगों और एक्सपर्ट्स ने बताया कि इस साइट के निर्माण का मकसद दुनिया की सबसे मजबूत यूएस एयरफोर्स को नेक टूट नेक फाइट में टक्कर देकर उससे भी आगे निकलना है. इस साइट के विस्तार से चीन को एक साथ कई आधुनिक लड़ाकू विमानों के प्रोजेक्ट्स पर काम करने में मदद मिलती दिख रही है. खास बात ये है कि इन विमानों की टेस्टिंग आबादी वाले इलाकों और आम निगरानी से काफी दूर की जा सकती है.
अमेरिकी नौसेना के रिटायर्ड इंटेलिजेंस अधिकारी और मिशेल इंस्टीट्यूट में एयरोस्पेस और चीन मामलों के वरिष्ठ फेलो जे. माइकल डाहम ने बताया कि इस बेस का विस्तार करीब अगस्त 2025 में शुरू हुआ था. उसी दौरान बिना पिछले हिस्से यानी टेल वाला एक विमान पहली बार इस जगह देखा गया था. इसे व्यापक तौर पर चीन का J-36 यानी छठी पीढ़ी का फाइटर जेट माना जाता है. डाहम के मुताबिक, इसके सिर्फ 17 दिन बाद एक और नई पीढ़ी का विमान इस जगह पर नजर आया था. इसे आम तौर पर J XDS या J-50 के नाम से जाना जाता है.
इसी साल फरवरी तक इस फैसिलिटी में करीब 5,570 वर्ग मीटर अतिरिक्त हैंगर स्पेस जुड़ चुका था. इसके अलावा 3 लाख वर्ग फुट से ज्यादा का दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर भी इसी साइट पर अलग से तैयार किया गया. डाहम का कहना है कि नए निर्माण में विमानों की टेस्टिंग और उनकी क्षमता जांचने के लिए जगह के साथ साथ कर्मचारियों के रहने की व्यवस्था भी शामिल हो सकती है. यानी कुल मिलाकर इस बेस का आकार करीब दोगुना हो गया है.
साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक, इस जगह पर पहले से ही करीब 5 किलोमीटर लंबा रनवे मौजूद है. इस रनवे की पहली खबर साल 2020 में छपी थी. तब इसके तार चीन के दोबारा इस्तेमाल किए जा सकने वाले अंतरिक्ष यान कार्यक्रम से जोड़े गए थे.
लोप नूर का सबसे बड़ा फायदा इसकी रणनीतिक लोकेशन है. शिनजियांग का यह इलाका काफी बड़ा और बेहद कम आबादी वाला है. ऐसे में चीन अपने प्रयोगात्मक और संवेदनशील विमानों की टेस्टिंग बड़े शहरों और आम लोगों की नजर से दूर कर सकता है. यहां जासूसी का खतरा लगभग न के बराबर है.
इस फैसिलिटी की वजह से चीन के दूसरे अन्य फ्लाइट टेस्ट सेंटरों पर दबाव भी कम हुआ है. इससे अलग-अलग विमानों के प्रोजेक्ट को एक ही समय पर चलाने में मदद मिल रही है यानी चीन की टेस्टिंग पावर की रफ्तार बढ़ने का दावा किया जा रहा है.
बड़े आकार के कई हैंगर होने से एक साथ कई विमान कार्यक्रम यहां चलाए जा सकते हैं. हालांकि यह इस बात पर निर्भर करेगा कि टेस्ट किए जा रहे विमान कितने बड़े हैं.