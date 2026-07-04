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इतना गंदा गाया कि रद्द हो गया ड्रीम कॉन्सर्ट, टीवी 'क्वीन' को लगा झटका; लौटाए जाएंगे दर्शकों के पैसे

China News: चीन की एक मशहूर टीवी एंकर ने सिंगिंग में अपना सफर शुरू किया, जिसके बाद उन्हें काफी ज्यादा आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है.

Written ByAbhinaw Tripathi
Published: Jul 04, 2026, 09:26 AM IST|Updated: Jul 04, 2026, 09:47 AM IST
इतना गंदा गाया कि रद्द हो गया ड्रीम कॉन्सर्ट, टीवी 'क्वीन' को लगा झटका; लौटाए जाएंगे दर्शकों के पैसे
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Abhinaw Tripathi

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अलावा विभिन्न मुद्दों पर लेख लिखने का भी तजुर्बा है.  आप abhinaw.tripathi@india.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facbook से जुड़ सकते हैं.

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