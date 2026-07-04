इतना गंदा गाया कि रद्द हो गया ड्रीम कॉन्सर्ट, टीवी 'क्वीन' को लगा झटका; लौटाए जाएंगे दर्शकों के पैसे

China News: हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कमाने के लिए नौकरी करते हैं लेकिन उनका सपना कुछ और ही होता है. कुछ लोगों का सपना पूरा होता है तो कुछ लोगों के हाथ निराशा लगती है. चीनी की एक टीवी एंकर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है. मशहूर टीवी होस्ट ने अपने सिंगिंग के सपने को पूरा करने के लिए कॉन्सर्ट परफॉर्म शुरू किया, जिसकी वजह से उन्हें काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है. लोग उनकी गायकी पर भी जमकर टिप्पणी कर रहे हैं. जानिए पूरा माजरा क्या है.