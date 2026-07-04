इतना गंदा गाया कि रद्द हो गया ड्रीम कॉन्सर्ट, टीवी 'क्वीन' को लगा झटका; लौटाए जाएंगे दर्शकों के पैसे

China News: हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कमाने के लिए नौकरी करते हैं लेकिन उनका सपना कुछ और ही होता है. कुछ लोगों का सपना पूरा होता है तो कुछ लोगों के हाथ निराशा लगती है. चीनी की एक टीवी एंकर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है. मशहूर टीवी होस्ट ने अपने सिंगिंग के सपने को पूरा करने के लिए कॉन्सर्ट परफॉर्म शुरू किया, जिसकी वजह से उन्हें काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है. लोग उनकी गायकी पर भी जमकर टिप्पणी कर रहे हैं. जानिए पूरा माजरा क्या है.
दो दशकों से ज्यादा समय तक, एंकर जी ना बहुत पॉपुलर वैरायटी शो हैप्पी कैंप की मुख्य होस्ट में से एक के तौर पर घर-घर में मशहूर थीं. BBC की रिपोर्ट के मुताबिक वह कभी-कभी ड्रामा में भी दिखाई देती थीं, लेकिन उनकी एनर्जेटिक पर्सनैलिटी और कॉमेडी स्टाइल ने उन्हें चीन के सबसे बड़े टेलीविजन स्टार्स में से एक बना दिया.
होस्ट के तौर पर अपनी सफलता के बावजूद, जी लंबे समय से सिंगर बनने का सपना देखती थीं. अप्रैल में, उन्होंने चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॅार्म वीबो पर अपने पहले सोलो कॉन्सर्ट टूर की घोषणा करते हुए कहा कि उन्हें आखिरकार उस सपने को गंभीरता से पूरा करने का मौका मिला है.
चेंगदू में उनके पहले कॉन्सर्ट के टिकट कुछ ही मिनटों में बिक गए, जिससे जी भी जबरदस्त रिस्पॉन्स से हैरान रह गईं. मई में हुए कॉन्सर्ट का फैंस ने बहुत स्वागत किया, जिसमें पुरानी यादों को ताजा करने वाली परफॉर्मेंस और कई सेलिब्रिटी दोस्तों के गेस्ट अपीयरेंस शामिल थे. पॉजिटिव रिसेप्शन के बाद कॉन्फिडेंट होकर, उन्होंने पूरे देश में कॉन्सर्ट टूर के प्लान की घोषणा की.
एक तरफ जहां पर वो अपने सपने को पूरा करने की कोशिश में लगी हैं वहीं दूसरी तरफ उनके सिंगर बनने के फैसले को लेकर सोशल मीडिया पर कई लोग उनकी आलोचना भी कर रहे हैं. एक ने कहा कि चेंगदू में उनकी परफॅार्मेंस उनके अपने म्यूजिकल टैलेंट के बजाय मशहूर दोस्तों के आने पर ज्यादा निर्भर थी.
एक अन्य ने लिखा कि वह सच में म्यूजिक में आगे बढ़ने के बजाय सिर्फ ज्यादा इनकम कमाने के लिए अपने सेलिब्रिटी स्टेटस का इस्तेमाल कर रही हैं. उनकी गायकी काफी खराब है. जिसके बाद ऑर्गनाइजर्स ने अनाउंस किया कि जी का बीजिंग कॉन्सर्ट कैंसिल कर दिया गया है और टिकट होल्डर्स को पूरा रिफंड देने का वादा किया. कॉन्सर्ट के टिकट की कीमतें कथित तौर पर 380 युआन से 1,180 युआन (Rs 5,335 से Rs 16,560) के बीच थीं. हालांकि, ये क्यों कैंसिल हुआ इसकी जानकारी नहीं सामने आई है.