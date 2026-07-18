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चीन में AI से बनानी होगी दूरी, जिनपिंग सरकार ने क्यों जारी किया ऐसा फरमान? गिरती जन्मदर से जुड़ा है मामला

China AI Rule: चीन की ओर से यह फैसला देश में गिरती जन्मदर के बीच लिया गया है. बता दें कि चीन में साल 2025 में जन्मदर में बड़ी गिरावट देखी गई है. इसको लेकर सरकार ने कई तरीके अपनाएं, लेकिन सब फैसले नाकामयाब साबित हुए.

Written ByShruti Kaul
Published: Jul 20, 2026, 12:04 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 12:04 AM IST
चीन में AI से बनानी होगी दूरी, जिनपिंग सरकार ने क्यों जारी किया ऐसा फरमान? गिरती जन्मदर से जुड़ा है मामला
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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