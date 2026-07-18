/चीन में AI से बनानी होगी दूरी, जिनपिंग सरकार ने क्यों जारी किया ऐसा फरमान? गिरती जन्मदर से जुड़ा है मामला

China News: चीन में लागातर जन्मदर गिर रही है. इसको लेकर अब सरकार ने नया फरमान जारी करते हुए अपेन नागरिकों से AI चैटबॉट से दूरी बनाने की बात कही है. सरकार ने लोगों से कहा कि वह AI के बदले एक-दूसरे से प्रेम करना शुरू करें. इंसानों के साथ नजदीकियां बढ़ाएं. सरकार ने लोगों को मशीन से दूरी बनाए रखने वाली की सलाह दी है.
यह फरमान चीनी साइबर स्पेस प्रशासन के अन्य सहयोगी एजेंसियों के साथ मिलकर यह फरमान जारी किया है. बताया जा रहा है कि 15 जुलाई 2026 से इसपर अमल शुरू हो चुका है. चीन के इस फैसले पर खासतौर पर उन AI ऐप्स को टारगेट किया गया है, जो इंसानों की तर बात करते हैं और इमोशनल बातचीत की नकल करते हैं.
चीन की ओर से यह फैसला देश में गिरती जन्मदर के बीच लिया गया है. बता दें कि चीन में साल 2025 में जन्मदर में बड़ी गिरावट देखी गई है. बीते साल ये केवल 7.92 मिलियन रही. इसके अलावा यहां प्रति 1,000 लोगों पर केवल 5.63 जन्म दर थी. ऐसे में चीन यह जानने की कोशिश कर रहा कि क्या डिजिटली लगाव बढ़ने से लोगों में ऐसा हो रहा है. बता दें कि चीन में प्रति व्यक्ति तकरीबन किसी भी बड़ी इकोनॉमी के मुकाबले कम बच्चे हो रहे हैं.
चीन ने लोगों में बर्थ रेट बढ़ाने के लिए हाउसिंग सब्सिडी, टैक्स इंसेंटिव और फैमिली प्लानिंग पॉलिसी में ढील, जैसे कई टैक्टिक अपनाए, लेकिन फिर भी इसका कोई असर नहीं दिख रहा. चीन में लागू किए गए नियम उन AI एप्लिकेशंस पर शिकंजा कसने की बात करते हैं, जो इंसानों जैसा बर्ताव करते हैं या उनके जैसे होने का दिखावा करते हैं. कई AI ऐप तो लोगों का बर्थडे याद रखते हैं, उन्हें उनके पेट नेम से बुलाते हैं और इमोशनल दिखावा भी करते हैं, जैसे कि वे असली डेटिंग करते हैं. ऐसे में नियमों के मुताबिक AI प्लेटफॉर्म को यह सुनिश्चित करना है कि वह इंसानों को अपने साथ बिल्कुल न चिपकाए.
चीन का साफ कहना है कि लोग अपनी भावनाओं के लिए इंसानों के पास जाएं न कि मशीनों का इस्तेमाल करें. इस नए नियम में प्रोडक्टिविटी असिस्टेंट, एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर और कस्टमर सर्विसेज टूल्स को अलग रखा गया है. आदेशों में कहा गया है कि चीन AI के खिलाफ नहीं है, बल्कि वह ये नहीं चाहता कि AI इंसानी भावनाओं का विकल्प बन जाए. इन नियमों की शुरुआत 27 दिसंबर 2025 में हुई थी. वहीं, अप्रैल 2026 में इसका फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया गया. अब जुलाई में यह लागू हो चुका है.
चीन में AI कंपनियों की ओर से भी इस नए नियम को लेकर तैयारी कर ली गई है. इसमें डाउबाओ AIअसिस्टेंट चलाने वाली बाइटडांस और अलीबाबा की केन प्लेटफॉर्म ने अपने सभी सर्विसेज में सुधार कर लिया है.