/चीन में AI से बनानी होगी दूरी, जिनपिंग सरकार ने क्यों जारी किया ऐसा फरमान? गिरती जन्मदर से जुड़ा है मामला

चीन ने लोगों में बर्थ रेट बढ़ाने के लिए हाउसिंग सब्सिडी, टैक्स इंसेंटिव और फैमिली प्लानिंग पॉलिसी में ढील, जैसे कई टैक्टिक अपनाए, लेकिन फिर भी इसका कोई असर नहीं दिख रहा. चीन में लागू किए गए नियम उन AI एप्लिकेशंस पर शिकंजा कसने की बात करते हैं, जो इंसानों जैसा बर्ताव करते हैं या उनके जैसे होने का दिखावा करते हैं. कई AI ऐप तो लोगों का बर्थडे याद रखते हैं, उन्हें उनके पेट नेम से बुलाते हैं और इमोशनल दिखावा भी करते हैं, जैसे कि वे असली डेटिंग करते हैं. ऐसे में नियमों के मुताबिक AI प्लेटफॉर्म को यह सुनिश्चित करना है कि वह इंसानों को अपने साथ बिल्कुल न चिपकाए.