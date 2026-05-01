'चीन अब कंपटीटर बनकर रेस नहीं लगा रहा, छाती में मूंग दल रहा...', अमेरिका के टॉप जनरल ने जताई चिंता, अब क्या होगा?

US News: चीनी फौज को लेकर अमेरिकी मरीन कॉर्प के टॉप जनरल चिंता जताई हुए ट्रंप प्रशासन को आगाह किया है. अमेरिकी फौज के सीनियर जनरल स्टीफेन स्लेंका ने चेतावनी देते हुए कहा है कि वो जमाने लद गए जब हम चीन को कंपटीटर मानते थे. अब वो हमारा प्रतिद्वंदी बनकर हमारे साथ दौड़ नहीं लगा रहा. छाती में मूंग दल रहा है.
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US Vs China: चीन को लेकर अमेरिका के एक जनरल स्टीफन स्लेंका ने बड़ी चिंता जताते हुए ट्रंप प्रशासन को आगाह किया है. अमेरिकी फौज के सीनियर जनरल स्टीफेन स्लेंका ने चेतावनी देते हुए कहा है कि वो जमाने लद गए जब हम सभी चीन को कंपटीटर मानते थे. चीन धरती से लेकर अंतरिक्ष तक, आकाश से पाताल तक और यहां तक कि घातक हथियार बनाने के मामले में अमेरिका को कांटे की टक्कर दे रहा है. चीन अब सीधे जियोपॉलिटिक्स में बदलाव चाहता है. जनरल ने दो टूक कहा है कि चीन अब अमेरिका का प्रतिद्वंदी बनकर उसके साथ दौड़ नहीं लगा रहा, समझो छाती में मूंग दल रहा है.
जनरल स्टीफन ने कहा कि चीन की रणनीति का अध्ययन करने के उनके अनुभव ने आधुनिक युद्ध को लेकर उनकी सोच को बदल दिया. मरीन कॉर्प्स के टॉप कमांडर ने चीन की बढ़ती वैश्विक ताकत को लेकर सख्त चेतावनी दी है. उनका कहना है कि चीन को 'नियर पीयर' यानी करीब का प्रतिद्वंद्वी कहना सही नहीं है, बल्कि वह लगभग हर क्षेत्र में अमेरिका के बराबर का प्रतिद्वंद्वी बन चुका है.
जनरल स्टीफन ने कहा कि चीन की रणनीति का अध्ययन करने के उनके अनुभव ने आधुनिक युद्ध को लेकर उनकी सोच को पूरी तरह से बदल दिया है. अमेरिकी मरीन कॉर्प्स के टॉप कमांडर ने चीन की बढ़ती वैश्विक ताकत को लेकर सख्त चेतावनी दी है. उन्होंने दो टूक कहा कि चीन को 'नियर पीयर' यानी करीब का प्रतिद्वंद्वी कहना सही नहीं है, बल्कि वह लगभग हर क्षेत्र में अमेरिका के बराबर का प्रतिद्वंद्वी बन गया है.
अमेरिकी मरीन कॉर्प्स में लॉजिस्टिक्स और ठिकानों की जिम्मेदारी संभालने वाले कमांडर ने ये चिंता वाशिंगटन में आयोजित मॉडर्न डे मरीन एक्सपो में जताई. जहां उन्होंने साफ किया कि चीन कितनी बड़ी चुनौती बन चुका है, उसे राइवल मानना मिस्टेक नहीं भयानक ब्लंडर होगा.
अमेरिकी थिंक टैंक्स को चेताने हुए उन्होंने अपने संबोधन में कहा,' चीन की रणनीति को समझने के बाद आधुनिक युद्ध को लेकर उनकी सोच पहले से कई गुना मजबूत हो चुकी है. चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग दुनिया के मौजूदा सिस्टम को बदलकर चीन को सुपरपावर और खुद को सर्वशक्तिमान वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करना चाहते हैं. चीन की तेज औद्योगिक और सैन्य बढ़त ने दुनिया में ताकत का संतुलन बदल दिया है, खासकर मैन्युफैक्चरिंग और क्षेत्रीय प्रभाव के मामले में अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है.'
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