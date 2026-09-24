/7 ठिकानों पर सीक्रेट कंस्ट्रक्शन, चीन में न्यूक्लियर साइट्स का सॉलिड एक्शन; सैटेलाइट इमेज से ड्रैगन का खौफनाक प्लान बेनकाब

अलग-अलग साइट्स पर न्यूक्लियर हथियारों से जुड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर को चीन और बड़ा करता जा रहा है. जो साइट्स न्यूक्लियर रिसर्च, वेपन प्रोडक्शन और टेस्टिंग से जुड़ी हैं, उनके लिए कंस्ट्रक्शन और अपग्रेडेशन का काम तेजी से जारी है.
टेलीग्राफ इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट में सैटेलाइट इमेज और एक्सपर्ट्स के एनालिसिस का हवाला देते हुए कहा गया कि 7 ठिकानों पर एक्टिविटी देखी गई. इनमें पिंग टोंग, जी टोंग, लोप नु रुई, जिउ क्वान, एमआई आन्यांग, जिन ता, और गुआन जी-युआन शामिल हैं.
यह दिखाता है कि चीन मिसाइल तैनाती से इतर तेजी से अपने हथियारों के बुनियादी ढांचे को विकसित कर रहा है. फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट्स ने 2026 न्यूक्लियर नोटबुक में कहा कि चीन के पास करीब 620 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं. इसके अलावा भविष्य के डिलीवरी सिस्टम के लिए अतिरिक्त वॉरहेड बनाए जा रहे हैं. FAS ने कहा कि चीन लगातार ICBM सिलो फील्ड्स, DF-5 सिलो और नए आईसीबीएम वेरिएंट्स और एडवांस स्ट्रैटजिक डिलिवरी सिस्टम बना रहा है.
न्यूक्लियर हथियारों को और मॉडर्न बनाने की चीन की कोशिश सिर्फ जमीन से छोड़ी जाने वाली मिसाइलों तक ही सीमित नहीं है. FAS के मुताबिक, चीन अपनी न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन फ्लीट को और बढ़ा रहा है. वह टाइप 094 सबमरीन को लॉन्ग रेंज वाली JL-3 मिसाइलों से लैस करने के साथ-साथ अगली पीढ़ी की 096 सबमरीन भी बना रहा है.
चीन ने एच-6 बॉम्बर्स के लिए एक न्यूक्लियर मिशन असाइन किया है, जो हवा से मार की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल से लैस है और इसमें न्यूक्लियर अटैक की काबिलियत हो सकती है.
यह रिपोर्ट ऐसे वक्त पर आई है, जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग वॉशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने पहुंचे हैं. पहुंचने के बाद एक लिखित बयान में शी ने कहा कि चीन और अमेरिका को पार्टनर होना चाहिए, दुश्मन नहीं. उन्होंने स्थिर रिश्ते, सहयोग, स्वस्थ मुकाबला और फासलों को कम करने पर जोर दिया.
एक तरफ चीन लगातार अपने न्यूक्लियर पावरबैंक में इजाफा कर रहा है तो दूसरी ओर वह इसे डिफेंसिव बताता है. साल 2026 में उसने जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी रिव्यू प्रोसेस सब्मिट किया है, उसमें चीन ने कहा कि वह आत्मरक्षा में यकीन रखता है. वह कभी भी न्यूक्लियर हथियारों का पहला इस्तेमाल नहीं करेगा और नेशनल सिक्योरिटी के लिए जो न्यूनतम लेवल होता है, उस तक ही अपनी न्यूक्लियर क्षमता रखेगा. चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने अप्रैल में कहा था कि चीन किसी भी देश के साथ हथियारों की दौड़ में हिस्सा नहीं लेगा.
इसके बावजूद, चीन के न्यूक्लियर इन्फ्रास्ट्रक्चर के विस्तार ने अमेरिकी और स्वतंत्र एनालिस्ट्स के बीच इस बात पर बहस छेड़ दी है कि उसके हथियारों के जखीरे का बढ़ता आकार और विविधता उसके न्यूक्लियर रुख पर क्या असर डाल सकती है.
फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट्स ने कहा कि इस बात का मामूली सबूत है कि चीन ने आधिकारिक तौर पर अपनी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी छोड़ दी है, यह देखते हुए कि चीन की बढ़ती सैन्य ताकत उसकी परमाणु क्षमताओं को और ज्यादा एडवांस और सुरक्षित बना रही है.