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दस-बीस करोड़ नहीं इस शख्स ने 31 अरब की ली घूस, पकड़ा गया तो मिली सजा-ए-मौत!

China Corruption Death Penalty: चीन में भ्रष्टाचार के एक बड़े मामले में एक पूर्व सरकारी अधिकारी पर करीब 31 अरब रुपये की रिश्वत लेने का आरोप साबित हुआ. अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद उसे मौत की सजा सुनाई. जानिए पूरा मामला, आरोपी कौन है, उस पर क्या आरोप लगे और चीन में भ्रष्टाचार के खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई क्यों की जाती है.

Written ByRavindra Singh
Published: Jul 10, 2026, 02:06 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 02:06 PM IST
दस-बीस करोड़ नहीं इस शख्स ने 31 अरब की ली घूस, पकड़ा गया तो मिली सजा-ए-मौत!
Image Credit: AI Generated Photo

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Ravindra Singh

Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनिया की खबरों के अलावा खेलों में क्रिकेट जगत और क्राइम की खबरों पर बेहतरीन पकड़ रखते हैं. इसके पहले रवींद्र रिपब्लिक भारत में इवनिंग शिफ्ट के इंचार्ज रहे और शाम की शिफ्ट संभालते हुए होम पेज की जिम्मेदारी रवींद्र के ऊपर थी. उससे पहले रवींद्र ने जनसत्ता और न्यूज नेशन में भी शाम की शिफ्ट और होम पेज की जिम्मेदारी बखूबी निभाई. इसके पहले रवींद्र ने 5 सालों तक पी7 और लाइव इंडिया जैसे न्यूज चैनलों में काम किया था. रवींद्र आकाशवाणी में काम करने का अनुभव रखते. अवध यूनिवर्सिटी से मॉस कम्युनिकेशन से पोस्ट ग्रेजुएट रवींद्र पिछले डेढ़ दशक से सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं. आप रवींद्र से जुड़ने के लिए Ravindra.Singh@India.com पर मेल कर सकते हैं या फिर फेसबुक पर संपर्क करने के लिए https://www.facebook.com/pintu.singh.397 और एक्स पर https://x.com/rs66533 रवींद्र से संपर्क किया जा सकता है. 

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