दस-बीस करोड़ नहीं इस शख्स ने 31 अरब की ली घूस, पकड़ा गया तो मिली सजा-ए-मौत!

चीन ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी सख्त नीति का एक और बड़ा उदाहरण पेश किया है. देश की एक अदालत ने रिकॉर्ड स्तर की रिश्वतखोरी के मामले में वरिष्ठ सरकारी अधिकारी यांग योलिन को मृत्युदंड की सजा सुनाई है. जांच में सामने आया कि उसने करीब तीन दशक तक अपने पद का दुरुपयोग कर भारी मात्रा में अवैध संपत्ति जुटाई.
यांग योलिन नानजिंग शहर के आर्थिक विकास विभाग में वरिष्ठ पद पर तैनात था. अदालत ने उसे रिश्वत लेने, मनी लॉन्ड्रिंग, सरकारी धन की हेराफेरी, गबन और पद के दुरुपयोग जैसे कई गंभीर अपराधों का दोषी माना. न्यायिक प्रक्रिया के दौरान पेश किए गए सबूतों के आधार पर कोर्ट ने उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई का फैसला सुनाया.
जांच एजेंसियों के मुताबिक, यांग योलिन ने पिछले 30 वर्षों के दौरान अलग-अलग परियोजनाओं और सरकारी फैसलों के बदले कुल 325 मिलियन अमेरिकी डॉलर की रिश्वत ली. भारतीय मुद्रा में इसकी कीमत लगभग 31 अरब रुपये के बराबर बताई जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि यह चीन में सामने आए सबसे बड़े भ्रष्टाचार मामलों में से एक है.
चीन पिछले कई वर्षों से भ्रष्टाचार के खिलाफ व्यापक अभियान चला रहा है. सरकार का कहना है कि सरकारी तंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए ऐसे मामलों में कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इसी नीति के तहत इस मामले में भी अदालत ने बेहद सख्त फैसला सुनाया है.