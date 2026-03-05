मिडिल ईस्ट की जंग रोकने को छठे दिन चीन ने की पहल, शांति दूत भेजने के पीछे क्या है इरादा?

China Diplomacy on Israel Iran Conflict: मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के बीच, चीन अपना एक खास दूत झाई जून को इन क्षेत्रों में भेजने वाला है. एक प्रेस ब्रीफिंग में बोलते हुए, चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि देश का मानना है कि लड़ाई खत्म करने के लिए संवाद और बातचीत ही एक मात्र समाधान है, जहां संघर्ष का लगातार बढ़ना किसी के भी हित में नहीं है.

मिडिल ईस्ट विवाद पर क्या बोला चीन?

चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कि, "चीन तनाव को कम करने के लिए एक्टिव रूप से काम कर जल्दी ही मिडिल ईस्ट मुद्दे पर चीनी सरकार के खास दूत झाई जून को मिडिल ईस्ट भेजेगा." उन्होंने आगे कहा कि चीन इसमें शामिल सभी पक्षों के साथ बातचीत करेगा और तनाव कम करने के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर काम करेगा. आगे उन्होंने यह भी कहा कि बीजिंग मिडिल ईस्ट में तनावपूर्ण स्थिति को लेकर परेशान है और हाल के दिनों में कई देशों के साथ संपर्क में भी है.

मिडिल ईस्ट की तनावपूर्ण स्थित को लेकर चीन चिंचित

माओ निंग ने आगे कहा कि, "तनाव को लंबा खिंचना और बढ़ाना किसी के हित में नहीं है. चीन का मानना है कि युद्ध और बल प्रयोग से समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता, बातचीत ही सही समाधान है. चीन संघर्ष में शामिल पक्षों सहित सभी पक्षों के साथ बातचीत बनाए रखने, दूसरे पक्षों के साथ और ज्यादा बातचीत करने और आम सहमति बनाने के लिए लगातार कोशिश करेगा." उन्होंने ये भी कहा कि, "मिडिल ईस्ट में तनावपूर्ण स्थिति को लेकर चीन बेहद चिंचित है. पिछले कुछ दिनों में चीन विभिन्न पश्रों से लगातार संपर्क साध रहा है."

छठे दिन में प्रवेश कर चुका है विवाद

28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ईरान पर सैन्य हमले किए. हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई और दूसरे वरिष्ठ हस्तियों की मौत हो गई. जवाबी कार्रवाई में ईरान ने की अरब देशों में ड्रोन और मिसाइल हमले किए. तेहरान ने जवाबी हमलों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों और इजरायली संपत्तियों को निशाना बनाया. वहीं, अब यह विवाद छठे दिन में प्रवेश कर चुका है.

चीन ने इन देशों से की बातचीत

चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने आगे कहा कि चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने इस स्थिति पर चर्चा करने के लिए रूस, ईरान, ओमान, फ्रांस, इजरायल, सऊदी अरब और UAE के बात की. इस बातचीत में वांग ने UN चार्टर के उद्देश्यों और सिद्धांतों को बनाए रखने पर जोर दिया. उन्होंने बताया कि चीनी विदेश मंत्री ने मिलिट्री अभियान को रोकने का आग्रह किया. साथ ही संघर्ष को और बढ़ने से रोकने के लिए बातचीत और विचार-विमर्श को जल्द से जल्द शुरू करने का आग्रह किया.