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समंदर में भिड़े चीन और फिलीपींस, नौसैनिक घायल होने के दावे के बाद दोनों देशों में बढ़ी तकरार

साउथ चाइना सी में सेकंड थॉमस शोल के पास चीन और फिलीपींस के बीच समुद्री झड़प के बाद तनाव बढ़ गया है. दोनों देशों ने एक-दूसरे पर घटना शुरू करने और हमला करने का आरोप लगाया.

Written ByRahul Vishwakarma
Published: Jul 21, 2026, 11:16 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 11:16 PM IST
समंदर में भिड़े चीन और फिलीपींस, नौसैनिक घायल होने के दावे के बाद दोनों देशों में बढ़ी तकरार

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Rahul Vishwakarma

Rahul Vishwakarma

इलाहाबाद विश्व विद्यालय से ग्रेजुएशन के बाद जर्नलिज्म में मास्टर की डिग्री ली. 'अमर उजाला', 'दैनिक भास्कर' और फिर 'हिंदुस्तान' में 10 साल काम करते हुए जम्मू-कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में रहकर वहां की सियासी और सामाजिक नब्ज को समझने का मौका मिला. 2015 में डिजिटल मीडिया का रुख करते हुए 'Network18', 'आजतक' होते हुए अब 'जी न्यूज' का हिस्सा हैं. गुजरे 20 वर्षों में सभी संस्थानों में कई पुरस्कारों से नवाजा गया है. rahul.vishwakarma@india.com पर इनसे संपर्क किया जा सकता है. नई विधाओं को सीखने की प्रक्रिया अनवरत जारी है...

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