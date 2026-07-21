/समंदर में भिड़े चीन और फिलीपींस, नौसैनिक घायल होने के दावे के बाद दोनों देशों में बढ़ी तकरार

दुनिया अमेरिका-ईरान और रूस-यूक्रेन जंग की तपिश से उबर भी नहीं पा रही है कि जंग का एक और मोर्चा खुलने को तैयार लग रहा. साउथ चाइना सी में चीन और फिलीपींस के बीच तनाव फिर बढ़ गया है. इस बार मामला ज्यादा बढ़ गया है. दोनों देशों ने एक-दूसरे पर समुद्र में हुई झड़प को भड़काने का आरोप लगाया है. इसके बाद चीन ने बीजिंग में फिलीपींस के राजदूत को तलब किया तो फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने भी मनीला में चीन के राजदूत जिंग क्वान को बुला लिया.
यह विवाद सेकंड थॉमस शोल के पास सोमवार को हुई एक घटना के बाद शुरू हुआ. फिलीपींस के अधिकारियों का आरोप है कि चीनी कोस्ट गार्ड के जवानों ने उसके एक नेवी कर्मी के सिर पर डंडे से हमला किया. फिलीपींस की सेना का दावा है कि इस घटना में उसका एक नौसैनिक घायल हुआ और एक रबर बोट को भी नुकसान पहुंचा. फिलीपींस ने चीन के इस बर्ताव को उकसावे वाला और आक्रामक बताया है.
उधर चीन ने इन आरोपों को खारिज किया है. चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि घटना की शुरुआत फिलीपींस की तरफ से हुई. बीजिंग का आरोप है कि फिलीपींस की दो रबर बोट चीन की पेट्रोल बोट से टकराईं और फिलीपींस के लोगों ने चप्पू और लंबे डंडों से चीनी कानून प्रवर्तन अधिकारियों पर हमला किया. चीन ने फिलीपींस पर घटना को तोड़-मरोड़कर पेश करने और जानबूझकर तनाव बढ़ाने का आरोप लगाया है.
चीन के विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को फिलीपींस के राजदूत को बुलाकर इस घटना पर विरोध दर्ज कराया. इसके कुछ घंटे बाद राष्ट्रपति मार्कोस जूनियर ने चीनी राजदूत जिंग क्वान को मनीला में बुलाया. फिलीपींस के राष्ट्रपति कार्यालय के मुताबिक इस मुलाकात में साउथ चाइना सी की घटना और इससे जुड़े राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा हुई.
चीन के कोस्ट गार्ड ने बाद में कहा कि उसने मानवीय आधार पर फिलीपींस को घायल नौसैनिक को वहां से निकालने की अनुमति दी. उसके मुताबिक, घायल लोगों को फिलीपींस के इलाके में खड़े युद्धपोत BRP Sierra Madre तक छोटी शटल बोट के जरिए ले जाने की अनुमति दी गई. चीन ने कहा कि वह सेकंड थॉमस शोल के आसपास अपने अधिकारों की रक्षा और कानून प्रवर्तन अभियान जारी रखेगा.
फिलीपींस की सेना ने चीन के इस पूरे दावे को झूठा और गुमराह करने वाला बताया है. उसका कहना है कि उसके जवानों ने कोई टकराव शुरू नहीं किया था. फिलीपींस के मुताबिक चीनी कोस्ट गार्ड की नाव उसके पुराने युद्धपोत BRP Sierra Madre के बेहद करीब पहुंची थी, जिसके बाद स्थिति बिगड़ी.
गौरतलब है कि साउथ चाइना सी में चीन और फिलीपींस के बीच लंबे समय से समुद्री सीमा और अधिकारों को लेकर विवाद चल रहा है. सेकंड थॉमस शोल इस विवाद का सबसे संवेदनशील इलाका है. फिलीपींस ने 1999 में अपने पुराने युद्धपोत BRP Sierra Madre को यहां जानबूझकर खड़ा कर दिया था और वहां अपने सैनिक तैनात किए हैं. चीन इस क्षेत्र पर फिलीपींस के दावे को खारिज करता रहा है.
दोनों देशों के बीच तनाव ऐसे समय बढ़ा है, जब दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के विदेश मंत्री मनीला में उच्चस्तरीय बैठकों के लिए जुट रहे हैं और चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी इसमें शामिल होने वाले हैं. ऐसे में राजदूतों को एक-दूसरे के यहां तलब किया जाना दोनों देशों के बीच बढ़ते राजनयिक तनाव का संकेत माना जा रहा है.