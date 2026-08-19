युद्ध के मैदान में बरसेंगे सोने के बिस्किट! चीनी सेना की चाल ने सबको किया हैरान

China PLA Drone Gold & Taiwan Dollar Drill: युद्ध केवल मिसाइलों, तोपों और टैंकों से ही नहीं लड़े जाते, बल्कि जंग जीतने के लिए कैश और मजबूत फाइनेंशियल सप्लाई की भी जरूरत होती है. चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) की एक बेहद गोपनीय और असामान्य मिलिट्री ड्रिल ने इस बात को साबित कर दिया है.
हाल ही में सामने आई एक चौंकाने वाली रिपोर्ट के अनुसार, चीनी सेना ने संभावित 'युद्धकालीन वित्तीय सहायता' के तहत एक अनोखा अभ्यास किया. इस ड्रिल में मल्टी-रोटर ड्रोन्स के जरिए फ्रंटलाइन मोर्चे पर सोने की छड़ें, अमेरिकी डॉलर और भारी मात्रा में 'न्यू ताइवान डॉलर' से भरे बक्से गिराए गए. हालांकि, चीनी सरकार के अखबार डिफेंस टाइम्स में छपी इस रिपोर्ट को वायरल होते ही आनन-फानन में डिलीट कर दिया गया, लेकिन तब तक इसके स्क्रीनशॉट्स और तस्वीरों ने अंतरराष्ट्रीय रक्षा विशेषज्ञों के कान खड़े कर दिए थे.
लीक हुई रिपोर्ट के मुताबिक, यह अनोखा अभ्यास PLA की ईस्टर्न थिएटर कमांड द्वारा आयोजित किया गया था, वही कमांड जो मुख्य रूप से ताइवान स्ट्रेट और ताइवान के खिलाफ किसी भी सैन्य कार्रवाई के लिए जिम्मेदार है. ड्रिल के दौरान दिखाए गए फुटेज और तस्वीरों में देखा गया कि भारी-भरकम ड्रोन्स ने तय लोकेशन पर कैमोफ्लाज से ढके मजबूत बक्से एयरड्रॉप किए. नीचे तैनात चीनी कमांडोज ने इन बक्सों को तुरंत कब्जे में लिया और खोला. तस्वीरों में सैनिक सोने की ईंटों के साथ 1000 के नोटों और 100 के बंडलों की गिनती करते साफ नजर आए. एक बक्से पर PLA का आधिकारिक मार्का लगा था और उस पर लिखा था सेटलमेंट ऑफिस नंबर 4, नानजिंग सेंट्रलाइज्ड फंड्स रिसीट एंड पेमेंट मैनेजमेंट सेंटर.
इस पूरी ड्रिल में रक्षा विशेषज्ञों का ध्यान जिस चीज ने सबसे ज्यादा खींचा, वह थी ताइवान की स्थानीय करेंसी (न्यू ताइवान डॉलर) की मौजूदगी. युद्ध के रणनीतिकारों का मानना है कि यह अभ्यास सीधे तौर पर ताइवान पर संभावित आक्रमण या इमरजेंसी के दौरान जमीनी जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया था. युद्ध के समय जब डिजिटल बैंकिंग, इंटरनेट और एटीएम नेटवर्क पूरी तरह ध्वस्त हो जाते हैं, तब फॉरवर्ड ऑपरेशंस में जुटी सेना को स्थानीय स्तर पर भोजन, ईंधन और जरूरी सेवाएं खरीदने के लिए लोकल करेंसी की जरूरत होती है. सैनिकों को स्थानीय लोगों से खुफिया इनपुट हासिल करने या मुखबिरों को मौके पर ही तुरंत नकद भुगतान करने के लिए फिजिकल कैश और गोल्ड सबसे कारगर हथियार साबित होते हैं. आम नागरिकों के नुकसान की भरपाई या दबाव बनाने के लिए भी जमीनी कमांडरों को भारी नकदी की आवश्यकता होती है.
आमतौर पर युद्ध के मैदान में नकदी और सोना जैसी मूल्यवान चीजें ले जाना बेहद जोखिम भरा काम माना जाता है, क्योंकि काफिलों पर घात लगाकर हमला होने का खतरा रहता है. PLA ने इस अभ्यास के जरिए यह परखा कि कैसे मानवरहित ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल करके बिना किसी मानवीय खतरे के, बेहद सटीक तरीके से अग्रिम मोर्चों तक 'वॉर फंड' पहुंचाया जा सकता है.
चीनी मीडिया ने रिपोर्ट भले ही हटा दी हो, लेकिन यह ड्रिल साफ संकेत देती है कि बीजिंग ताइवान को लेकर केवल पारंपरिक हथियारों की ही नहीं, बल्कि युद्ध के बाद के आर्थिक और प्रशासनिक नियंत्रण के सबसे बारीक पहलुओं की भी तैयारी में जुटा हुआ है. डिलीट की गई रिपोर्ट अब दुनिया भर के सुरक्षा विश्लेषकों के बीच चर्चा का केंद्र बन चुकी है कि क्या चीन वास्तव में ताइवान में 'बूट्स ऑन द ग्राउंड' के साथ-साथ 'कैश इन हैंड' की रणनीति पर काम शुरू कर चुका है.