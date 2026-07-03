/Explainer: बांग्लादेश-म्यांमार को मोहरा बना रहा चीन, CMBEC कॉरिडोर से भारत को कितनी चिंता?

China-Myanmar-Bangladesh Economic Corridor: भारत के उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान के साथ इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाकर चीन ने जो घेराबंदी की है, उसे वो भारत के नॉर्थ ईस्ट में दोहरा रहा है. चीन का प्लान अब म्यांमार के रास्ते बांग्लादेश को जोड़ने वाला है. भारत बॉर्डर के पास पाकिस्तान में चीन का कॉरिडोर सीपैक पश्चिमी चीन को बलूचिस्तान से जोड़ता है. इसी तरह का कुछ रूट अब वह भारत के पूर्वी बॉर्डर पर चाहता है.
चीन ने अपने रणनीतिक प्लान पर मुहर लगवाने के लिए बांग्लादेश के पीएम तारिक रहमान को बीजिंग बुलाया था. चीन ने तारिक रहमान को यह कहकर लुभाया, कि पाकिस्तान की तरह इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने से बांग्लादेश को नई कनेक्टिविटी, नए कारोबारी मौके और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सुविधा मिल जाएगी.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, तारिक रहमान ने बीजिंग में ही चीन के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है.
चीन दक्षिण एशिया में अपना महत्वाकांक्षी कनेक्टिविटी प्लान पूरा करना चाहता है.
इसके तहत चीन अरब सागर तक पहुंच बनाने के बाद बंगाल की खाड़ी तक नजर जमाए हुए है.
इस परियोजना का नाम चीन-म्यांमार-बांग्लादेश आर्थिक कॉरिडोर (China-Myanmar-Bangladesh Economic Corridor) है. इसका प्रस्तावित मार्ग चीन के युन्नान प्रांत को म्यांमार और बांग्लादेश से जोड़ने के लिए तैयार किया गया है. इस कॉरिडोर का मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय संपर्क, व्यापार और मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना है. हालांकि चालबाज 'ड्रैगन' ने इस कॉरिडोर के जरिए जासूसी करके भारत को घेरने के सपने सजोए सकता है.
बांग्लादेशी अधिकारियों का कहना है कि प्रस्तावित कॉरिडोर से व्यापार को बढ़ावा मिलेगा. ढाका के बंदरगाहों का आधुनिकीकरण होगा और चीनी बाजारों तक पहुंच बेहतर करने में मदद मिलेगी. तारिक रहमान को लगता है कि इस प्रोजेक्ट से बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था का विस्तार करने और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने में मदद करेगी.
इस कॉरिडोर के जरिए चित्तगोंग और मंगला पोर्ट का आधुनिकीकरण कर उन्हें रीजनल बिजनेस हब बनाने की तैयारी है. इसके साथ दवा, चमड़ा और ताजे फलों के प्रोडक्ट्स का निर्यात चीन को बढ़ाकर बांग्लादेश का ट्रेड डेफिसिट यानी व्यापार घाटा कम करने के सपने सजोए गए हैं. इसके अलावा, तीस्ता नदी के पुनरुद्धार जैसी बड़ी आधारभूत संरचना (इन्फ्रास्ट्रक्चर) परियोजनाओं को भी समर्थन देने का वादा चीन ने किया है.
चीन ने बांग्लादेश को आश्वासन दिया है कि वह म्यांमार के साथ संवाद को बढ़ावा देगा ताकि रोहिंग्या शरणार्थियों की सुरक्षित और स्वैच्छिक वापसी सुनिश्चित की जा सके.
म्यांमार की सैन्य लीडरशिप को लगता है कि इससे उनके देश की जनता की तकदीर बदल जाएगी और वो पुरानी लोकतांत्रिक सरकार के दौर से भी ज्यादा खुशहाली लाकर तख्तापलट जैसे दागों को धो कर सत्ता में लंबे समय तक बने रहेंगे.
भारत शुरू से ही चीन के इकोनॉमिक कॉरिडोर का विरोध करता रहा है. क्योंकि पाकिस्तान में चीन ने जो कॉरिडोर बनाया, वो गिलगित-बाल्टिस्तान से होकर गुजरता है. इस इलाके पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है. कानूनी तौर पर यह भारत का हिस्सा है, लेकिन चीन ने भारत से कोई मंजूरी नहीं ली, बल्कि विवादित हिस्से में ही कॉरिडोर की शुरुआत कर दी.
चीन अब वही हरकत बांग्लादेश में दोहरा रहा है. हालांकि इसमें जमीन पूरी तरह से बांग्लादेश की है, यहां भारत की संप्रभुता से जुड़ा कोई सवाल नहीं है, लेकिन चीन का ये कदम भारत के लिए रणनीतिक रूप बेहद अहम है.
भारत और चीन दक्षिण एशिया में प्रभाव बढ़ाने की प्रतिस्पर्धा में क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वी हैं. फिलहाल बांग्लादेश, चीन के कर्ज के दलदल में गले तक धंसा है. भारत, बांग्लादेश की चीन से नजदीकी के बावजूद दोनों के साथ संतुलित संबंध बरकरार रखने की कोशिश कर रहा है. बांग्लादेश पर चीन का कर्जा करीब 6.2 अरब डॉलर है. वहीं भारत का करीब 1.6 अरब डॉलर का कर्ज बांग्लादेश के ऊपर चढ़ा है.
चीन और बांग्लादेश के विदेश मंत्रालयों के बयानों और मीडिया रिपोर्ट्स खंगालने पर पता चला कि नए कॉरिडोर के निर्माण की स्पष्ट अनुमानित लागत सार्वजनिक नहीं की गई है. हालांकि उन रिपोर्ट्स में ये बताया गया है कि चीन की कंपनियां पहले ही बांग्लादेश में मुख्य रूप से ऊर्जा क्षेत्र में 7.7 अरब डॉलर का निवेश कर चुकी हैं. वहीं बांग्लादेश पर चीनी ऋणदाताओं का पहले से ही अरबों डॉलर का कर्ज चढ़ा हुआ है.