किसी की हिम्‍मत नहीं, हमें कोई रोक ले...चीन ने दुनिया को दिखाई अपनी ताकत, शी जिनपिंग-पुतिन और किम जोंग एक साथ, देखें वीडियो
Kim Putin China military parade: चीन की राजधानी बीजिंग में तियानमेन स्क्वायर पर इतिहास का सबसे बड़ा सैन्य परेड हुआ. इस इवेंट में राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने दुनिया को चेतावनी दी कि मानवता को अमन या जंग, बातचीत या टकराव और सबके लिए फायदा या नुकसान के बीच रास्ता चुनना होगा. इस मौके पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन उनके खास मेहमान थे.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Sep 03, 2025, 08:42 AM IST
China military parade: चीन ने द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति की 80वीं वर्षगांठ पर तियानमेन स्क्वायर में एक शानदार सैन्य परेड का आयोजन किया. इस मौके पर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने शिरकत की. यह तीनों नेताओं का एक साथ मंच साझा करना पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा संदेश है. तीनों का एक साथ एक मंच पर होना बहुत दुर्लभ और शक्तिशाली संदेश था, जिसे पश्चिमी देशों के खिलाफ एकजुटता के रूप में देखा जा रहा है.  

आप भी देखें वीडियो:-

इस भव्य परेड में शी जिनपिंग, जिनके दाईं ओर पुतिन और बाईं ओर किम थे इन सबका तियानमेन चौक पर लाल कालीन बिछाकर स्वागत किया गया. इसके बाद तोपों की सलामी, सुव्यवस्थित मार्च, फ्लाईओवर और चीन के नवीनतम उच्च तकनीक वाले हथियारों के प्रदर्शन के साथ यह प्रदर्शन शुरू हुआ. चीनी  ने विशाल परेड की शुरुआत करते हुए कहा कि चीन "अजेय" है, साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि मानवता के सामने "शांति या युद्ध, संवाद और टकराव" के बीच एक विकल्प है. 

'अजेय' चीन की हुंकार
तियानमेन स्क्वायर में लाल कालीन पर शी जिनपिंग ने पुतिन और किम का स्वागत किया. परेड की शुरुआत तोपों की सलामी, सैन्य मार्च, फ्लाईपास और चीन के नवीनतम हाई-टेक हथियारों के प्रदर्शन के साथ हुई. शी ने अपने भाषण में कहा, "चीनी राष्ट्र का पुनर्जनन अजेय है, और मानवता के शांति और विकास का लक्ष्य जीतेगा." उन्होंने पश्चिम पर निशाना साधते हुए कहा, "मानवता को शांति या युद्ध, संवाद या टकराव, और जीत-जीत परिणाम या जीरो-सम गेम के बीच चयन करना है."

पुतिन और किम की मौजूदगी के मायने
पुतिन और किम की मौजूदगी ने इस आयोजन को और खास बना दिया. किम, जो पिछले छह सालों में शायद ही कभी उत्तर कोरिया से बाहर निकले हों, अपनी बेटी किम जू ऐ के साथ अपनी सिग्नेचर जैतून-हरी ट्रेन से बीजिंग पहुंचे. चीन के विदेश मंत्री ने मंगलवार को उनका स्वागत किया. इस परेड को चीन ने अपने सहयोगियों के साथ एकजुटता के प्रदर्शन के रूप में पेश किया, जिसमें कोई बड़ा पश्चिमी नेता शामिल नहीं था.  सिंगापुर की नेशनल यूनिवर्सिटी के ईस्ट एशियन इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल रिसर्च फेलो लैम पेंग एर ने एएफपी से कहा, "किम का यह दौरा उत्तर कोरियाई लोगों और दुनिया को दिखाता है कि उनके पास रूस और चीन जैसे शक्तिशाली दोस्त हैं जो उनका सम्मान करते हैं." उन्होंने कहा, "चीन ने यह भी दिखाया कि उसके पास पुतिन और किम को एक मंच पर लाने की राजनयिक ताकत और प्रभाव है." 

पश्चिम के खिलाफ एकजुटता
यह परेड उस सप्ताह की पराकाष्ठा थी जिसमें शी ने तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में यूरेशियाई नेताओं की मेजबानी की थी. वहां उन्होंने पश्चिम के "धमकाने वाले व्यवहार" की आलोचना की थी. इस परेड ने न केवल चीन की सैन्य ताकत का प्रदर्शन किया, बल्कि दनिया भर को संदेश दे दिया है.

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

TAGS

china

;