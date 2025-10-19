ट्रंप US का 'सुपरपावर' टैग बचा पाएंगे? रेयर अर्थ मैटेरियल पर चीन ने जोर से दबा दी नस

China on rare-earth metals: चीन के एक ऐलान ने अमेरिका में खलबली मचा दी है. जिसकी वजह से यूएस थिंक टैंक का मूड और मनोदशा दोनों खराब होने लगी है. इसकी वजह कोई ऐसी वैसी नहीं 'रेयर ऑफ द रेयरेस्ट' और विशुद्ध कारोबारी है. मस्क जैसे दोस्त के 'दुश्मन' बनने से भी उन्हें इतना सदमा नहीं लगा था, जितनी हालत शी जिनपिंग के इस फैसले ने खराब कर दी है. अगर ये कहें कि अमेरिका के 'सुपरपावर' होने का टैग मानो खतरे में आ गया है.

क्या है '2025 का घोषणा नंबर 62'?

चीनी वाणिज्यिक मंत्रालय ने इसी महीने '2025 का घोषणा नंबर 62' जारी करके ऐसा नियम बना दिया जो था तो चीनी अधिकारियों और कारोबारियों के लिए लेकिन इसकी गूंज हजारों किलोमीटर दूर अमेरिकी राजधानी वाशिंगटन डीसी में सुनाई दी. '2025 की घोषणा संख्या 61' के मुताबिक चीन ने इस साल अप्रैल में घोषित सात के अलावा पांच अन्य रेयर अर्थ मिनरल्स के निर्यात पर अपना नियंत्रण बढ़ा दिया है. इस लिस्ट में जोड़े गई पांच धातुएं होल्मियम, एर्बियम, थ्यूलियम, यूरोपियम और यटरबियम हैं. इससे पहले चीन ने जनवरी में जिन 7 मैटेल्स यानी दुर्लभ खनिजों के एक्सपोर्ट को बैन किया था, वो - सैमरियम, गैडोलीनियम, टेरबियम, डिस्प्रोसियम, ल्यूटेटियम, स्कैंडियम और यट्रियम थें.

दुनिया में कितने तरह के रेयर अर्थ मिनरल्स?

अब तक वैज्ञानिकों ने कुल 17 रेयर अर्थ मिनरल्स की खोज की है. यानी रेयर अर्थ मिनरल्स फिलहाल 17 दुर्लभ खनिजों का एक समूह है जिनकी रासायनिक प्रकृति एक जैसी है. जानकारों का मानना है कि ट्रंप के 'टैरिफ' और अघोषित ट्रेड वार की नौटंकी से निपटने के लिए चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग ने 17 में से 12 के एक्सपोर्ट को अपने नियंत्रण में ले लिया है.

इसके साथ चीन ने रेयर अर्थ मैटेरियल को फिल्टर करने के लिए उपयोग किए जाने वाले विशेष तकनीकी उपकरणों के निर्यात पर भी प्रतिबंध लगा दिया है. हालांकि इनमें अधिकांश प्रतिबंध 1 दिसंबर से प्रभावी होंगे.

शी जिनपिंग के इस ऐलान का सीधा मतलब है कि नए नियमों के तहत विदेशी कंपनियों को चीनी सरकार से उन उत्पादों के निर्यात की मंजूरी लेनी होगी जिनमें थोड़ी-सी भी रेयर अर्थ की मात्रा होगी और उन्हें उस उत्पाद के इस्तेमाल को लेकर भी घोषणा करनी होगी. डॉलर, चिप और हथियारों के दम पर अमेरिका सुपरपावर है खैर हथियार तो रूस और अन्य देशों के पास भी है लेकिन डॉलर की मजबूती और तकनीकि उत्पादों के चलते वो नंबर वन बना हुआ है.

कहां इस्तेमाल होता है रेयर अर्थ मिनरल्स

रेयर अर्थ मिनरल्स का इस्तेमाल मुख्यत: इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बनाने से लेकर मोबाइल फोन से लेकर सैन्य उपकरण जैसे तमाम हाईटेक उत्पादों में होता है. 5th जेन, 6th के लड़ाकू विमान बनाने में इनकी जरूरत पड़ती है. एक रिपोर्ट के मुताबिक एक एडवांस फाइटर जेट बनाने में 4 क्विंटल रेयर अर्थ मिनरल्स का यूज होता है. स्टील्थ कोटिंग (राडार से बचने की क्षमता), मोटर समेत कुछ और हिस्से इसके बगैर नहीं बन सकते. चीन रेयर अर्थ का सरताज है. जिसका रेयर अर्थ एक्सपोर्ट, इलेक्ट्रिक वाहन मोटरों में मैग्नेट्स के लिए इस्तेमाल होने वाली धातुओं की वैश्विक आपूर्ति का लगभग 70 फीसदी है.

सुपरपावर का टैग बचा पाएगा अमेरिका?

चीन लंबे समय से दुनिया की दूसरी सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था है. ऐसा नहीं है कि दुनिया में कहीं और रेयर अर्थ मिनरल नहीं है, जरूर है लेकिन इतना भी नहीं जितना विशाल भंडार चीन में है. इसकी प्रोसेसिंग भी बहुत महंगी होती है. ऐसे में वो आने वाले समय में दुनिया के वर्ल्ड ऑर्डर में बदलाव करके नया सिरमौर बन सकता है. चीन अपनी भौगोलिक स्थिति की वजह से रेयर अर्थ का सुपरपावर है.

से में अगर चीन ने पूरी तरह अमेरिका के लिए रेयर अर्थ मैटेरियल बैन कर दे तो उसे इसका आयात कहीं और से करना पड़ेगा तो अमेरिका का खर्चा और सिरदर्द दोनों बढ़ जाएगा. ऐसे हुआ तो ट्रंप का अमेरिका को फिर से महान बनाने का दावा फुस्स हो जाएगा और वर्तमान कार्यकाल खत्म होने के बाद उनका बुढापा और खराब हो जाएगा.