/Explainer: दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में बढ़ा चीन का दबदबा, जानिए कैसे बना उसका एजुकेशन मॉडल इतना ताकतवर

ग्लोबल ऑर्डर में चीन दूसरे पायदान पर मौजूद चीन का एजुकेशन सिस्टम भी जबरदस्त है. अपने रिसर्च स्कॉलरों और वैज्ञानिकों के चलते चीन अपनी 'रिवर्स इंजीनियरिंग' का लोहा पूरी दुनिया में मनवा चुका है. अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी कुछ भी बना लें, कहा जाता है कि चीनी वैज्ञानिकों को उसकी सटीक कॉर्बन कॉपी बनाने में महारथ हासिल है. चीन का एजुकेशन बजट, दुनिया के कई देशों के पूरे बजट से ज्यादा है. इसलिए एजुकेशन सेक्टर में भी चीन का दबदबा देखने को मिल रहा है.
चीन में बेसिक एजुकेशन यानी प्राइमरी से लेकर सीनियर सेकंडरी, पीजी से लेकर रिसर्च और तकनीकी पढ़ाई-लिखाई में विशेष ध्यान दिया जाता है. आइए आपको बताते हैं कि चीन में एजुकेशन सिस्टम कैसे काम करता है.
चाइना डेली की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक शिक्षा मंत्री हुआई ने चीन की शिक्षा व्यवस्था को दुनिया की सबसे बड़ी शिक्षा प्रणाली बताते हुए कहा था कि देश में 4.40 लाख से ज्यादा स्कूल, 28 करोड़ छात्र और 1.87 करोड़ से ज्यादा शिक्षक हैं. इनमें से कुछ की तुलना दुनिया में सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में होती है.
'टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2026' की शोध रिपोर्ट मुताबिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रिसर्च के मामलों में भी चीन आगे है. शुरुआत करते हैं बच्चों की पढ़ाई-लिखाई से लेकर यूनिवर्सिटी सिस्टम तक कैसे चीन, दुनिया भर के छात्रों और इंटरनेशनल फैकेल्टी को अपने यहां आकर्षित करने में सबसे आगे दिख रहा है.
नेचर इंडेक्स द्वारा दर्ज पांच प्रमुख वैज्ञानिक क्षेत्रों में उच्च प्रभाव वाले शोध पत्रों के मामले में चीन लगातार तीन वर्षों से अमेरिका से आगे है. 2026 में ही चीन के संस्थानों को देश के राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पुरस्कारों का तीन-चौथाई हिस्सा मिला है. चीन के शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक, देश ने दुनिया की सबसे बड़ी बुनियादी शिक्षा प्रणाली विकसित कर ली है. अब सरकार का मुख्य लक्ष्य शिक्षा की गुणवत्ता, समान अवसर, डिजिटल शिक्षा और विद्यार्थियों के समग्र विकास को बेहतर बनाना है.
चीन में एक्सपेरिमेंटल प्राइमरी स्कूलों का चलन बढ़ा है जिसके नतीजों ने बेहतर भविष्य की नींव रखी है. हेनान के होंगशान एक्सपेरिमेंटल प्राइमरी स्कूल के बच्चों ने बड़े-बड़े सपने संजो रखे हैं. छोटे बच्चे एविएशन एवं एयरोस्पेस मॉडल बनाना सीख रहे हैं. ड्रोन उड़ा रहे हैं. ग्लाइडर के पंखों को बेहतर बनाकर, उड़ान के एंगल तय कर रहे हैं. 2023 में आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में गोल्ड मैडल जीत चुका ये ग्रामीण स्कूल लंबे समय से बच्चों में विज्ञान और नवाचार के प्रति रुचि विकसित करता रहा है.
वर्तमान में चीन में करीब 4.3 लाख प्राथमिक, माध्यमिक विद्यालय और किंडरगार्टन हैं, जहां लगभग 22 करोड़ छात्र पढ़ाई कर रहे हैं. इन छात्रों को 1.577 करोड़ शिक्षक शिक्षा दे रहे हैं. अधिकारियों का कहना है कि बुनियादी शिक्षा के विकास के मामले में चीन उच्च आय वाले देशों के औसत स्तर तक पहुंचने के बाद हाई क्वालिटी एजुकेशन के नए दौर में प्रवेश कर चुका है.
चीन में हुकौ (Hukou) नामक लोकल रेजिडेंस रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, जो तय करता है कि बच्चा किस स्कूल में जाएगा. अगर आपके पास उस खास क्षेत्र का ‘हुकौ’ नहीं है, तो नजदीक के सरकारी स्कूल में दाखिला मिलना मुश्किल है. चीन के सरकारी स्कूलों में नाममात्र की फीस है और पढ़ाई उच्च गुणवत्ता वाली है, वहीं प्राइवेट स्कूलों में उसी स्तर की शिक्षा के लिए मोटी फीस देनी पड़ती है.
चीन के सरकारी स्कूलों की फीस बहुत कम होती है क्योंकि सरकार सब्सिडी देती है. सरकारी डिस्ट्रिक्ट सरकारी स्कूलों का सिलेबस चीन की आधिकारिक भाषा मंदारिन में होता है. वहां अनुशासन पर फोकस है. दाखिले के नियम सख्त हैं. भारत की तरह पैरवी का चलन नहीं है.
सीजीटीएन में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक जिनपिंग प्रशासन की एक साल की निःशुल्क प्री-स्कूल शिक्षा योजना का अब तक 1.4 करोड़ से अधिक बच्चे फायदा उठा चुके हैं. चीन के 100 प्रतिशत स्कूल इंटरनेट से जुड़े हैं. जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के छात्र भी शहरों के स्कूलों के साथ रियल-टाइम ऑनलाइन कक्षाओं में भाग ले पा रहे हैं.
देश के सौ फीसदी प्राथमिक स्कूलों में बिना प्रवेश परीक्षा के नजदीकी स्कूल में दाखिला दिया जाता है. वहीं, अनिवार्य शिक्षा में दिव्यांग बच्चों का नामांकन 97 प्रतिशत से अधिक हो गया है.
हाल ही में चीन की स्टेट काउंसिल ने 15वीं पंचवर्षीय योजना (2026-2030) के लिए शिक्षा विकास की रूपरेखा जारी की है. इसका मकसद देश के आधुनिकीकरण को मजबूत आधार देने के लिए विश्वस्तरीय और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में सक्षम शिक्षा प्रणाली तैयार करना है.
चीनी शिक्षा मंत्री हुआई जिनपेंग ने हाल ही में कहा था- 'स्टडी इन चाइना' अब वैश्विक स्तर पर चीन के एजुकेशन सिस्टम की पहचान का ब्रांड बन चुका है. 92 देशों की राष्ट्रीय शिक्षा प्रणालियों में अब चीनी भाषा की पढ़ाई को शामिल किया गया है और चीनी विश्वविद्यालयों में पढ़ने आने वाले अंतरराष्ट्रीय छात्रों की संख्या तेजी से बढ़ रही है. खासतौर पर विकसित देशों अमेरिका और यूरोप से आने वाले छात्रों की संख्या काफी बढ़ी है.
चाइना डेली की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने सीनियर और हायर एजुकेशन पर बहुत ध्यान दिया है. चीन में डिजिटल एजुकेशन, कमर्शियल ट्रेनिंग, इंजीनियरिंग प्रोग्राम और शिक्षक विकास अब वैश्विक स्तर पर चीन की पहचान बन गए हैं. राष्ट्रीय स्मार्ट शिक्षा मंच की सेवाएं 200 से अधिक देशों और क्षेत्रों के उपयोगकर्ताओं तक पहुंच रही हैं.
ब्रिटेन की बुनियादी शिक्षा में चीन की मैथमेटिक्स यानी गणित की टेक्स्टबुक को अपनाया गया है. चीन का 'K-12' सिलेबस थाईलैंड और उज्बेकिस्तान समेत कई देशों में शुरू हुआ है इसके अलावा, 32 देशों में 38 लुबान वर्कशॉप स्थापित किए जा चुके हैं.
टाइम्स हायर एजुकेशन की लिस्ट ने चीन की बेस्ट यूनिवर्सिटी को एक बड़े इवैल्यूएशन के आधार पर रैंक किया है. स्टडी में THE की टीम ने टीचिंग क्वालिटी, रिसर्च आउटपुट, इंटरनेशनल कोलेबोरेशन, नॉलेज ट्रांसफर और इंडस्ट्री कनेक्शन जैसे क्षेत्रों को शामिल किया.
THE वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 के मुताबिक चीन के विश्वविद्यालय टीचिंग और रिसर्च दोनों मामलों में अग्रणी हैं. इसके साथ ही उनकी कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ मजबूत भागीदारी है. इन विश्वविद्यालयों में होने वाला रिसर्च लोगों की आम जिंदगी बेहतर बनाने के साथ उद्योग-धंधों के लिए एकदम मुफीद साबित हो रहा है.
चीन की कुल 97 यूनिवर्सिटी को हाल ही में रैंक किया गया. जिसमें झेजियांग यूनिवर्सिटी और शंघाई जिओ टोंग यूनिवर्सिटी ने इंडस्ट्री से अपने लिंक के लिए परफेक्ट स्कोर हासिल किए. चीन की करीब 13 यूनिवर्सिटी दुनिया की टॉप 200 यूनिवर्सिटी में शामिल हैं.
ग्लोबल यूनिवर्सिटी रैंकिंग में चीन की यूनिवर्सिटीज की मौजूदगी तेजी से बढ़ी है.
कुछ चीनी यूनिवर्सिटीज दुनिया की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटीज में से हैं.
फूड से लेकर कल्चर तक, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए बहुत कुछ है.
इसलिए दुनियाभर के छात्र पढ़ाई के लिए अब चीन को प्राथमिकता दे रहे हैं.
सिंघुआ यूनिवर्सिटी वर्ल्ड रैंकिंग में 12वें नंबर पर है. इसे टीचिंग में 95.9, रिसर्च में 98.5 और इंडस्ट्री इनकम सेगमेंट में 100 स्कोर मिला.
पेकिंग यूनिवर्सिटी वर्ल्ड रैंकिंग में 13वें पायदान पर है. इसे टीचिंग में 95.4, रिसर्च में 97.9 और इनकम फ्रॉम इंडस्ट्री सेगमेंट में 100 स्कोर मिला.
फुदान यूनिवर्सिटी 36वीं, झेजियांग यूनिवर्सिटी 39वीं, शंघाई जियाओ तोंग यूनिवर्सिटी 40वीं रैंक, और द चाइनीज यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग को वर्ल्ड रैंकिंग में 41वीं जगह मिली है.