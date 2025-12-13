टेंशन में अमेरिका... चीन ने चुपके से खड़ा किया वर्ल्ड वॉर 2 का खूंखार हवाई अड्डा; अब क्या होगी अगली चाल!

China Pacific Airfield: हाल ही में सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि चीन की मदद से माइक्रोनेशिया का एक पुराना रनवे लगभग बनकर तैयार है. यह रनवे प्रशांत महासागर के दूर-दराज के एक छोटे से द्वीप वोलाई पर स्थित है. यह इलाका अमेरिका के अहम सैन्य अड्डे गुआम से कुछ ही सौ मील दूर है. वोलाई द्वीप माइक्रोनेशिया के संघीकृत राज्य में आता है. माइक्रोनेशिया उन देशों में शामिल है जो अपनी सुरक्षा और आर्थिक मदद के लिए अमेरिका पर निर्भर हैं, जिसके बदले में अमेरिका को उनके क्षेत्र में सैन्य ठिकाने बनाने का मौका मिलता है.

माइक्रोनेशिया का यह विशाल द्वीप समूह दूसरी द्वीप श्रृंखला में पर स्थित है. अमेरिकी रक्षा विभाग इसे चीन की सेना को रोकने के लिए जरूरी रणनीतिक रेखाओं में से एक मानता है. पश्चिमी जानकारों का मानना है कि दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में चीन का बढ़ता निवेश अमेरिका के राजनीतिक प्रभाव और सैन्य ताकत को कम कर सकता है.

क्या हो रहा है?

यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के सैटेलाइट द्वारा इस साल जनवरी से दिसंबर के बीच ली गई तस्वीरों से पता चलता है कि माइक्रोनेशिया के याप राज्य में वोलाई हवाई अड्डे पर रनवे का काम तेजी से हुआ है, जो मई में शुरू हुआ था. यह नागरिक हवाई पट्टी चीन की सरकारी कंपनी शेडोंग हेंग्यू म्यूनिसिपल इंजीनियरिंग कंपनी द्वारा बनाई जा रही है और यह महीने के अंत तक पूरी होने की उम्मीद है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह हवाई अड्डा वोलाई एटोल के 1,000 निवासियों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगा. अभी इन लोगों को जरूरी सामान या उड़ान भरने के लिए पास के हवाई अड्डे तक पहुंचने के लिए कई दिनों की लंबी जहाज यात्रा पर निर्भर रहना पड़ता है.

इस हवाई पट्टी का इतिहास

वोलाई रनवे को मूल रूप से जापान की शाही सेना ने 1942 के अंत या 1943 की शुरुआत में बनाया था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी बमवर्षकों ने इसे लगभग नष्ट कर दिया था. 1970 के दशक में अमेरिकी नौसेना ने इसे बहाल किया था, लेकिन यह पानी भरने की समस्या से ग्रस्त था और साथ ही ये इस्तेमाल के लायक नहीं रह गया था.

चीन का क्या कहना है?

माइक्रोनेशिया में चीन के राजदूत वू वेई ने कहा है कि चीन माइक्रोनेशिया के साथ बुनियादी ढांचे और जलवायु परिवर्तन जैसे क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है, ताकि दोनों देशों के बीच साझेदारी मजबूत हो सके और प्रशांत द्वीप क्षेत्र में शांति और समृद्धि को बढ़ावा देने का काम कर सकें.

आगे क्या होगा?

इस रनवे के नवीनीकरण के बाद, चीन की कंपनी माइक्रोनेशिया के मुख्य द्वीप याप प्रॉपर पर एक पुल परियोजना पर काम शुरू करने वाली है.इस क्षेत्र के रणनीतिक महत्व को पहचानते हुए, अमेरिका ने भी माइक्रोनेशिया में अपना निवेश बढ़ाया है और सैन्य आवाजाही को बेहतर बनाने के लिए परियोजनाओं में 2 अरब डॉलर का निवेश करने का वादा किया है, जिसमें याप अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को चलाने के लिए 400 मिलियन डॉलर शामिल हैं.

यह भी पढ़ें: जापान में फिर कांपी धरती! 4 दिन में दूसरा बड़ा झटका; 6.7 तीव्रता के जोरदार भूकंप ने मचाया हाहाकार