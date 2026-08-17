/शी जिनपिंग का नया फरमान! कार्यस्थलों और स्कूलों में धार्मिक आस्था पर कड़ी निगरानी, लोगों में डर का माहौल

China Religion Crackdown: चीन में धार्मिक स्वतंत्रता पर कम्युनिस्ट पार्टी (CCP) का शिकंजा और कसता जा रहा है. सिचुआन प्रांत के प्रमुख शहर चेंगदू में प्रशासन ने सार्वजनिक कार्यस्थलों, अस्पतालों और शिक्षण संस्थानों में कर्मचारियों और छात्रों के धार्मिक जुड़ाव की सघन जांच शुरू कर दी है. एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, सार्वजनिक अस्पतालों के कर्मचारियों को अपनी धार्मिक मान्यताओं का लिखित ब्योरा देने का फरमान जारी किया गया है, वहीं स्कूलों में दाखिले से पहले बच्चों और उनके पूरे परिवार के धार्मिक बैकग्राउंड की पड़ताल की जा रही है.
लीक हुए सीक्रेट दस्तावेजों और स्थानीय सूत्रों के अनुसार, चेंगदू के एक बड़े सरकारी अस्पताल में 'वैचारिक, जातीय और धार्मिक कार्य की नियमित समीक्षा' के नाम पर बड़े पैमाने पर सर्वे कराया गया है. इस सर्वे के दायरे में स्थायी स्टाफ के साथ-साथ अनुबंध और अस्थायी कर्मचारियों को भी शामिल किया गया है, जिन्हें अपनी आस्था से जुड़ी कोई भी जानकारी न छिपाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं.
नियम के मुताबिक, जिनका कोई धर्म नहीं है, उनके लिए भी 'कोई धार्मिक विश्वास नहीं' दर्ज करना अनिवार्य है. इसके अलावा, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (CCP) के सदस्यों के किसी भी धर्म को मानने पर पूरी तरह रोक है और धार्मिक जुड़ाव वाले कर्मचारियों को अपनी संबंधित पार्टी शाखा को रिपोर्ट सौंपने के साथ-साथ कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार की धार्मिक गतिविधि या धर्मांतरण से दूर रहने का आदेश दिया गया है.
धार्मिक निगरानी का यह दायरा सिर्फ अस्पतालों तक सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षण संस्थानों को भी इसमें शामिल कर लिया गया है. सिचुआन की एक यूनिवर्सिटी और चेंगदू शिक्षा प्राधिकरण से जुड़े सूत्रों के अनुसार, नए शैक्षणिक सत्र में छात्रों के प्रवेश से पहले उनके परिजनों की धार्मिक पृष्ठभूमि की जांच की जाती है. अधिकारियों द्वारा एकत्र किया गया यह संवेदनशील डेटा प्रशासनिक तंत्र के वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा जाता है, जिससे छात्रों और उनके परिवारों में गोपनीयता और भविष्य की कार्रवाई को लेकर भय का माहौल है.
यह पूरी कवायद राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नेतृत्व में चलाए जा रहे 'धर्म के चीनीकरण' (Sinicization of Religion) अभियान का हिस्सा है. इस नीति के तहत सभी धार्मिक समूहों और व्यक्तिगत आस्थाओं को कम्युनिस्ट पार्टी की राजनीतिक विचारधारा और सांस्कृतिक प्राथमिकताओं के अधीन लाने का दबाव बनाया जा रहा है. विशेषज्ञों के मुताबिक, बीजिंग धार्मिक मामलों को विशुद्ध रूप से एक राजनीतिक और वैचारिक प्रबंधन का हिस्सा मानता है, जिसका मकसद समाज के हर वर्ग पर पार्टी का पूर्ण नियंत्रण स्थापित करना है.