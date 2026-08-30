/डोकलाम-गलवान में भारत से भिड़ने चला था, अब निकल गई हेकड़ी, क्यों चीनी जनरल को शी ने दिखाया बाहर का रास्ता

बता दें कि झाओ ने PLA के वेस्टर्न थिएटर कमांडर के तौर पर काम किया है. यह भारत के साथ चीन की सीमाओं की देखरेख करता है. उनके ही कार्यकाल में साल 2017 का डोकलाम गतिरोध और साल 2020 का गलवान घाटी संघर्ष हुआ था. 15 जून को गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे. 'ANI' की साल 2020 की रिपोर्ट में अमेरिकी खुफिया सूत्रों का हवाला देते हुए बताया गया कि झाओ ने भारत को सबक सिखाने के लिए गलवान ऑपरेशन चलाया था. रिपोर्ट में कहा गया कि झाओ ने भारत के साथ पहले हुई झड़प को बारीकी से देखा था. उन्हें इस बात की चिंता थी कि चीन को अमेरिका और भारत समेत उसके सहयोगियों के सामने कमजोर नहीं दिखना चाहिए.