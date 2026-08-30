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डोकलाम-गलवान में भारत से भिड़ने चला था, अब निकल गई हेकड़ी, क्यों चीनी जनरल को शी ने दिखाया बाहर का रास्ता

Zhao Removed From Political Advisory Body: चीन ने अपने टॉप पॉलिटिकल एडवाइजर बॉडी से ऑफिसर जनरल झाओ जोंगकी हटा दिया है. इसकी वजह अबतक सामने नहीं आई है. हैरानी की बात ये है कि झाओ के खिलाफ किसी भी तरह की जांच की घोषणा नहीं हुई है.

Written ByShruti Kaul
Published: Aug 30, 2026, 01:04 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 01:04 PM IST
डोकलाम-गलवान में भारत से भिड़ने चला था, अब निकल गई हेकड़ी, क्यों चीनी जनरल को शी ने दिखाया बाहर का रास्ता

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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