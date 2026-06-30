/सिर्फ वीडियो में ही उड़ता है ड्रैगन का J-36? छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान का किया दावा

J-36 Fighter Jet: चीनी सेना (PLA) ने अपनी आदतों के मुताबिक एक बार फिर बेहद शातिर और रहस्यमयी अंदाज में दुनिया के सामने अपनी सबसे खतरनाक आसमानी ताकत का मुजाहिरा किया है. बरसों से जिस छठी जेनरेशन (6th Generation) के स्टील्थ फाइटर जेट J-36 को चीन एक गहरे राज की तरह छुपाए बैठा था, उसकी पहली आधिकारिक झलक एक प्रमोशनल वीडियो में पूरी दुनिया ने देखी.
ये सब कुछ इतनी चालाकी से किया गया कि पहली नजर में कोई भांप भी न पाए. दरअसल, पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने रविवार को अपने Y-20 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का जश्न मनाने के लिए एक वीडियो जारी किया था. वीडियो में दो चीनी पायलट आसमान में उड़ रहे भारी-भरकम H-6 बॉम्बर में फ्यूल भरने को लेकर आपस में बातचीत कर रहे थे.
बातों-बातों में एक पायलट ने कोडवर्ड में मुस्कुराते हुए कहा कि शियाओ लियू (लिटिल सिक्स) और ठीक उसी सेकंड, कॉकपिट की खिड़की के बाहर से एक बेहद तेज रफ्तार, बिना पूंछ वाला, डायमंड शेप विंग डिजाइन का विमान सनसनाती हुई स्पीड से गुजर गया. डिफेंस एनालिस्ट्स का साफ मानना है कि यह कोई आम विमान नहीं, बल्कि चीन का महाविनाशक J-36 प्रोटोटाइप था. इसे ड्रैगन द्वारा आधिकारिक तौर पर यह कबूल करने के तौर पर देखा जा रहा है कि उसने छठी पीढ़ी का विमान तैयार कर लिया है.
PLA just hinted at the 6th-gen fighter in the video Y-20's 10th anniversary service!
"Captain, who are we refueling today?"
"First 'Sixth Master' (H-6), then 'Little Six' (6th-gen)."
The final shot clearly shows the unannounced but well-known 6th-gen jet. pic.twitter.com/dmVdErtXmO
Li Zexin (@XH_Lee23) June 28, 2026
सैन्य विशेषज्ञों के मुताबिक, अमेरिका के F-35 और खुद चीन के अपने J-20 जैसे पांचवीं जेनरेशन के लड़ाकू विमान इस नए J-36 के सामने बच्चे नजर आएंगे. छठी पीढ़ी के इस एयरक्राफ्ट में ऐसी तकनीकें हैं जो युद्ध का तरीका बदल देंगी:
बिना पूंछ वाला डायमंड डिजाइन: इस अनोखे स्ट्रक्चर की वजह से यह विमान दुनिया के किसी भी रडार की पकड़ में नहीं आएगा.
ड्रोन आर्मी का कमांडर: यह विमान अकेला नहीं उड़ेगा, बल्कि इसके साथ ऑटोनॉमस कॉम्बैट ड्रोन (AI वफादार विंगमैन) की एक पूरी फौज उड़ेगी, जिन्हें पायलट कॉकपिट से ही कंट्रोल करेगा.
लंबी दूरी और नेक्स्ट-जेन इंजन: इसकी मारक क्षमता और फ्यूल रेंज मौजूदा विमानों से कई गुना ज्यादा होगी.
हालांकि चीन के रक्षा मंत्रालय ने इस वीडियो पर हमेशा की तरह कोई भी ऑफिशियल कमेंट करने से इनकार कर दिया है, लेकिन ग्लोबल डिफेंस इंटेलिजेंस के पास इस सीक्रेट प्रोजेक्ट की पूरी कुंडली है. माना जा रहा है कि चीन इस समय एक नहीं, बल्कि दो 6th जेनरेशन फाइटर प्रोटोटाइप पर काम कर रहा है:
1. बड़ा शिकारी (J-36): इसे चीन की मशहूर कंपनी AVIC चेंगदू बना रही है. यह वही विमान है जो वीडियो में दिखा, जिसमें बेहतरीन स्टील्थ के लिए बड़ा डायमंड विंग डिजाइन दिया गया है.
2. छोटा शिकारी (J-50 - अनऑफिशियल नाम): यह प्रोजेक्ट AVIC शेनयांग के पास है. यह आकार में थोड़ा छोटा है और इसका विंग कॉन्फिगरेशन J-36 से अलग है. 2025 के आखिर में भी सोशल मीडिया पर इस विमान की एक सीक्रेट टेस्ट फ्लाइट की कुछ धुंधली तस्वीरें लीक हुई थीं, लेकिन इस बार सेना ने खुद इसकी झलक दिखाई है.
चीन का ये वीडियो ऐसे समय में आया है जब दुनिया की तमाम महाशक्तियां आसमान पर राज करने के लिए अगली पीढ़ी के विमानों की रेस में दौड़ रही हैं:
अमेरिका (USA): अमेरिकी एयरफोर्स साल 2028 तक अपने 6th Gen फाइटर F-47 को दुनिया के सामने लाने की तैयारी में है. वहीं अमेरिकी नेवी अपने कैरियर-बेस्ड F/A-XX पर काम कर रही है.
ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम (GCAP): ब्रिटेन, जापान और इटली मिलकर साल 2035 तक अपना छठी पीढ़ी का फाइटर जेट उतारने के मिशन पर हैं.
यूरोप (FCAS): यूरोप का फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम प्रोजेक्ट इस समय कई आंतरिक और तकनीकी मुश्किलों से जूझ रहा है. ड्रैगन की इस ताजा और आक्रामक झलक ने साफ कर दिया है कि 2026 के इस दौर में आसमान की यह जंग अब बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है.