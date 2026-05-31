Advertisement
trendingNow13233690
Hindi Newsदुनियाकंधे पर रखकर दागी मिसाइल और ढेर हो गया अमेरिका का F-15 फाइटर जेट, ड्रैगन के इस सीक्रेट हथियार से कांपा US!

कंधे पर रखकर दागी मिसाइल और ढेर हो गया अमेरिका का F-15 फाइटर जेट, ड्रैगन के इस 'सीक्रेट' हथियार से कांपा US!

एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बीजिंग से ईरान के साथ युद्ध को खत्म करने के लिए मदद मांग रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ ईरान ने अमेरिका के खिलाफ युद्ध में चीनी हथियारों का इस्तेमाल करता हुआ दिखाई दिया. युद्ध को खत्म करने के लिए चल रही बातचीत के बीच भी अमेरिका ईरान पर अपने 'रक्षात्मक' हमले जारी रखे हुए है.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: May 31, 2026, 07:31 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कंधे पर रखकर दागी मिसाइल और ढेर हो गया अमेरिका का F-15 फाइटर जेट (US Fighter Jet F-15)
कंधे पर रखकर दागी मिसाइल और ढेर हो गया अमेरिका का F-15 फाइटर जेट (US Fighter Jet F-15)

पिछले महीने दक्षिण-पश्चिमी ईरान के ऊपर अमेरिकी वायुसेना का एक F-15 लड़ाकू विमान मार गिराया गया था. इस घटना के बाद विमान के चालक दल के एक सदस्य को सुरक्षित निकालने के लिए अमेरिकी सेना को जोखिम भरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा था. अब अमेरिकी मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि इस विमान को संभवतः चीन में बनी कंधे पर रखकर दागी जाने वाली मिसाइल (Shoulder-Launched Missile) से निशाना बनाया गया था. NBC News की एक रिपोर्ट के अनुसार, मामले की जानकारी रखने वाले तीन सूत्रों ने बताया कि शुरुआती जांच में चीनी हथियारों के इस्तेमाल की आशंका सामने आई है. 

इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि संघर्ष के शुरुआती दिनों में चीन ने ईरान को लंबी दूरी तक निगरानी करने वाला एक अत्याधुनिक अर्ली-वॉर्निंग रडार भी उपलब्ध कराया हो सकता है. यह रडार विशेष रूप से ऐसे स्टील्थ विमानों का पता लगाने में सक्षम माना जाता है, जिन्हें सामान्य परिस्थितियों में रडार से बचने के लिए डिजाइन किया जाता है. हालांकि अमेरिकी अधिकारियों ने अभी तक इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. सूत्रों के मुताबिक, अप्रैल में F-15E स्ट्राइक ईगल के गिराए जाने की घटना की जांच अब भी जारी है. यदि यह पुष्टि होती है कि विमान दुश्मन की गोलीबारी से गिराया गया था, तो यह कई दशकों में पहली ऐसी घटना होगी जब किसी अमेरिकी लड़ाकू विमान को युद्ध के दौरान शत्रु ने मार गिराया हो.

चीन और अमेरिका के संबंधों में आएगी खटास?

इस घटनाक्रम ने अमेरिका और चीन के संबंधों को लेकर भी नई चिंताएं पैदा कर दी हैं. एक ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप युद्ध समाप्त कराने के लिए बीजिंग की मदद चाहते हैं, वहीं दूसरी ओर ईरान द्वारा अमेरिकी सैन्य लक्ष्यों के खिलाफ कथित तौर पर चीनी हथियारों के इस्तेमाल की खबरें दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा सकती हैं. उधर, युद्ध समाप्त करने को लेकर बातचीत का दौर जारी है, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका ईरान के खिलाफ अपने शब्दों में 'रक्षात्मक' सैन्य हमले जारी रखे हुए है. ऐसे में क्षेत्र की स्थिति अभी भी बेहद संवेदनशील बनी हुई है और आने वाले दिनों में जांच के निष्कर्ष इस पूरे विवाद को नया मोड़ दे सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

सीजफायर के पीछे की डिप्लोमेसी और F-15 जेट गिरने का राज

अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए युद्धविराम की घोषणा की. यह फैसला ऐसे समय में लिया गया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की एक अहम बैठक होने वाली थी. चूंकि ईरान के तेल का सबसे बड़ा खरीदार चीन है, इसलिए बीजिंग ने साफ संकेत दिया था कि क्षेत्र में जारी संघर्ष को समाप्त किया जाना चाहिए. इसी बीच एक अमेरिकी F-15 लड़ाकू विमान के गिराए जाने की घटना ने नई बहस छेड़ दी. ट्रंप के अनुसार, विमान को कंधे पर रखकर दागी जाने वाली मिसाइल से निशाना बनाया गया था. 

कैसा होता है मैन-पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम?

इस प्रकार की मिसाइल को 'मैन-पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम' (MANPADS) कहा जाता है. लगभग 7 फीट लंबी और करीब 40 पाउंड वजनी यह मिसाइल कम ऊंचाई पर उड़ रहे विमानों और हेलीकॉप्टरों के लिए बेहद खतरनाक मानी जाती है. अपेक्षाकृत कम लागत में यह बड़े सैन्य विमानों को भी नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखती है. विमान में मौजूद दोनों अमेरिकी सैन्यकर्मी समय रहते इजेक्ट करने में सफल रहे. पायलट को सात घंटे के भीतर सुरक्षित ढूंढ़ लिया गया, लेकिन हथियार प्रणाली अधिकारी (Weapons Systems Officer) को बचाने में दो दिन लग गए. वह ईरान के जाग्रोस पर्वतीय क्षेत्र की तलहटी में छिपकर अपनी जान बचाता रहा, जिसके बाद उसे सुरक्षित निकाला गया.

ट्रंप ने जिनपिंग को लेकर किया ये बड़ा दावा

इस पूरे घटनाक्रम के बीच ट्रंप ने दावा किया कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि चीन ईरान को कोई सैन्य उपकरण नहीं भेजेगा. ट्रंप ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि शी जिनपिंग का यह वादा उनके लिए महत्वपूर्ण है और वे उनकी बात पर विश्वास करते हैं. हालांकि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की कुछ रिपोर्टों में यह संकेत दिया गया था कि चीन ईरान को नई वायु रक्षा प्रणालियां उपलब्ध कराने की योजना बना रहा था. इस मामले में ऐसे कयास भी लगाए जा रहे हैं कि अमेरिकी अधिकारियों ने जानबूझकर यह खुफिया जानकारी सार्वजनिक की ताकि चीन की कथित योजनाओं को उजागर किया जा सके.

ट्रंप प्रशासन पहले भी चीन पर ईरान की मदद का आरोप लगा चुका है

फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि जिस कंधे से दागी जाने वाली मिसाइल से F-15 को निशाना बनाए जाने का दावा किया जा रहा है, वह हाल के दिनों में ईरान पहुंची थी या कई साल पहले वहां भेजी गई थी. इससे पहले भी ट्रंप प्रशासन चीन पर ईरान की मदद करने के आरोप लगा चुका है. अमेरिका का कहना था कि चीन ने ईरान को उपग्रह चित्रों और संबंधित डेटा तक पहुंच उपलब्ध कराई, जिससे वह क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों और बलों को निशाना बना सके. इसी आरोप के आधार पर अमेरिकी विदेश विभाग ने तीन चीनी सैटेलाइट कंपनियों पर प्रतिबंध भी लगाए थे. अमेरिका का दावा था कि ये कंपनियां ईरान को ऐसी तस्वीरें और सूचनाएं दे रही थीं जिनका इस्तेमाल अमेरिकी हितों के खिलाफ हमलों में किया जा सकता था. चीन ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था.

चीन और ईरान के बीच कभी रक्षा सहयोग नहीं थे

यदि इतिहास पर नजर डालें तो चीन और ईरान के बीच रक्षा सहयोग नया नहीं है. 1980 और 1990 के दशक में चीन ने ईरान को बड़ी मात्रा में हथियार बेचे थे. इनमें बैलिस्टिक मिसाइलें, एंटी-शिप मिसाइलें, टैंक, तोपखाना और लड़ाकू विमान शामिल थे. हालांकि 2006 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा ईरान पर हथियार प्रतिबंध लगाए जाने के बाद चीन ने खुले तौर पर बड़े हथियार सौदों से दूरी बना ली. इसके बजाय उसने ऐसी तकनीक और उपकरण उपलब्ध कराए जिनका इस्तेमाल नागरिक और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए किया जा सकता था. इन परिस्थितियों के बीच ईरान ने धीरे-धीरे अपनी घरेलू रक्षा उत्पादन क्षमता विकसित की और आज वह अपने सैन्य बलों के लिए कई प्रकार के हथियार और रक्षा प्रणालियां स्वयं तैयार करने में सक्षम हो चुका है.

यह भी पढ़ेंः रूस कर रहा बड़े हमले की तैयारी...अचानक देशवासियों को क्यों सतर्क करने लगे जेलेंस्की

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

TAGS

chinairanusMiddle East War

Trending news

चंबा में भीषण हादसा, 500 फीट गहरी खाई में गिरी कार, 8 टूरिस्टों की मौत
Himachal Pradesh News
चंबा में भीषण हादसा, 500 फीट गहरी खाई में गिरी कार, 8 टूरिस्टों की मौत
वियतनाम से लेकर इंडोनेशिया तक ब्रह्मोस का डंका, दुनिया में कितना बड़ा हथियार बाजार?
Brahmos Missile
वियतनाम से लेकर इंडोनेशिया तक ब्रह्मोस का डंका, दुनिया में कितना बड़ा हथियार बाजार?
गर्मी से मिली बड़ी राहत, लेकिन ज्यादा दिन नहीं! IMD ने बताया इस दिन से फिर झुलसेंगे
weather update
गर्मी से मिली बड़ी राहत, लेकिन ज्यादा दिन नहीं! IMD ने बताया इस दिन से फिर झुलसेंगे
सलाद में रोज शामिल होने वाले खीरे का असली 'गढ़' कौन है? जहां होती देश की 20% पैदावार
Cucumber
सलाद में रोज शामिल होने वाले खीरे का असली 'गढ़' कौन है? जहां होती देश की 20% पैदावार
क्यों हार के बाद भी इंडी गठबंधन में कम नहीं होगा क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा?
INDI Alliance
क्यों हार के बाद भी इंडी गठबंधन में कम नहीं होगा क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा?
दुनियाभर में बज रहा ब्रह्मोस का डंका... इंडोनेशिया, वियतनाम के अलावा आसमान और भी हैं
Brahmos
दुनियाभर में बज रहा ब्रह्मोस का डंका... इंडोनेशिया, वियतनाम के अलावा आसमान और भी हैं
मंदिर में 'VIP कल्चर' से अदालत भी परेशान,भगवान के घर में आम और खास का भेद क्यों?
DNA
मंदिर में 'VIP कल्चर' से अदालत भी परेशान,भगवान के घर में आम और खास का भेद क्यों?
कौन है ये शख्स, जिसने निशाना साधकर अभिषेक बनर्जी के चेहरे पर जोर से मारा पत्थर!
Abhishek Banerjee
कौन है ये शख्स, जिसने निशाना साधकर अभिषेक बनर्जी के चेहरे पर जोर से मारा पत्थर!
नेता के खिलाफ बंगाल के इस गांव ने खोला मोर्चा, लाउडस्पीकर से ऐलान कर याद दिलाया वादा
West Bengal
नेता के खिलाफ बंगाल के इस गांव ने खोला मोर्चा, लाउडस्पीकर से ऐलान कर याद दिलाया वादा
यूपी में जनता को 'करंट' लगने की ये हैं दो बड़ी वजहें, 10 फीसदी सरचार्ज पड़ेगा भारी!
up power
यूपी में जनता को 'करंट' लगने की ये हैं दो बड़ी वजहें, 10 फीसदी सरचार्ज पड़ेगा भारी!