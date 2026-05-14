न्यूयॉर्क में चल रहा था चीन का गुप्त अड्डा? अमेरिका में ड्रैगन का खुफिया खेल उजागर

न्यूयॉर्क की एक फेडरल अदालत ने अमेरिका में कथित तौर पर चीन का 'गुप्त पुलिस स्टेशन' चलाने के मामले में अमेरिकी नागरिक लू जियानवांग को दोषी करार दिया है. मैनहटन के चाइनाटाउन इलाके से संचालित इस कथित केंद्र को लेकर लंबे समय से जांच चल रही थी. 64 वर्षीय लू जियानवांग, जिसे हैरी लू के नाम से भी जाना जाता है, पर आरोप था कि वह चीन के पब्लिक सिक्योरिटी मंत्रालय के इशारे पर काम कर रहा था. अभियोजन पक्ष ने अदालत में दावा किया कि वह अमेरिका में रहते हुए चीन सरकार के लिए गतिविधियां संचालित कर रहा था.

जांच एजेंसियों के अनुसार, यह कथित 'गुप्त पुलिस स्टेशन' चीन सरकार के हितों से जुड़े कामों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था. मामले की सुनवाई के बाद जूरी ने लू को चीन का अवैध एजेंट मानते हुए दोषी पाया. उस पर जांच को प्रभावित करने और सबूतों में बाधा डालने का आरोप भी साबित हुआ. इस मामले ने अमेरिका और चीन के बीच पहले से चल रहे तनाव को और बढ़ा दिया है. अमेरिकी एजेंसियां लंबे समय से आरोप लगाती रही हैं कि चीन विदेशी जमीन पर भी अपने नेटवर्क के जरिए गतिविधियां संचालित करता है, जबकि बीजिंग ऐसे आरोपों से लगातार इनकार करता रहा है.

FBI को लगी भनक तो रोक दी गतिविधियां

अमेरिका में चीनी गतिविधियों को लेकर एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि न्यूयॉर्क में कथित तौर पर एक गुप्त 'पुलिस स्टेशन' चलाया जा रहा था, जिसकी शुरुआत साल 2022 की शुरुआत में हुई थी. हैरानी की बात यह रही कि यह पूरा सेटअप एक रामेन स्टॉल के ऊपर बने फ्लोर से संचालित किया जा रहा था. जांच एजेंसियों के मुताबिक, इस जगह का इस्तेमाल चीन से जुड़े कुछ कामों के लिए किया जा रहा था. जैसे ही FBI को इसकी भनक लगी, एजेंसी ने मामले की जांच शुरू कर दी. जांच तेज होते ही 2022 के आखिर तक इस कथित केंद्र को बंद कर दिया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

चीन के विरोधियों पर रख रहे थे नजर

प्रॉसिक्यूटर्स ने अदालत में बताया कि जब आरोपियों को यह पता चला कि FBI उनकी गतिविधियों पर नजर रख रही है, तो उन्होंने सबूत मिटाने की कोशिश की. आरोप है कि लू और उसके साथ आरोपी चेन जिनपिंग ने चीन के अधिकारियों के साथ हुई बातचीत वाले कई टेक्स्ट मैसेज डिलीट कर दिए थे, ताकि जांच एजेंसियों को जानकारी न मिल सके. FBI के असिस्टेंट डायरेक्टर जेम्स सी. बार्नाकल जूनियर के मुताबिक, इस कथित स्टेशन का मकसद अमेरिका में रह रहे चीन सरकार के आलोचकों और लोकतंत्र समर्थक लोगों पर नजर रखना और उन्हें निशाना बनाना था. उन्होंने कहा कि इसके जरिए उन लोगों की गतिविधियों पर निगरानी रखी गई जो खुलकर चीन की नीतियों का विरोध करते रहे हैं.

चीन ने दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में बनाए हैं गुप्त केंद्र

इस मामले के दूसरे आरोपी चेन जिनपिंग ने दिसंबर 2024 में अदालत में यह माना था कि उसने चीन के लिए एजेंट की तरह काम करते हुए साजिश में हिस्सा लिया था. हालांकि, अब तक उसकी सजा पर अंतिम फैसला नहीं आया है. इधर, कई मानवाधिकार संगठनों ने दावा किया है कि चीन ने दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में अपने ऐसे कई गुप्त केंद्र बना रखे हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, 53 देशों में 100 से ज्यादा कथित चीनी आउटपोस्ट सक्रिय हैं. आरोप यह भी लगाए जाते रहे हैं कि इन केंद्रों के जरिए विदेशों में रहने वाले चीनी नागरिकों, सरकार विरोधी आवाज उठाने वालों और लोकतंत्र समर्थकों पर नजर रखी जाती है. हालांकि, बीजिंग लगातार इन दावों को खारिज करता आया है. चीन का कहना है कि ये कोई जासूसी केंद्र नहीं, बल्कि विदेशों में बसे अपने नागरिकों की मदद के लिए बनाए गए ‘सर्विस स्टेशन’ हैं, जहां प्रशासनिक और दस्तावेजी सहायता उपलब्ध कराई जाती है.

यह भी पढ़ेंः ट्रंप के साथ चीन जाने के लिए अमेरिका के विदेश मंत्री को नाम क्यों बदलना पड़ा?