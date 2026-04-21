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Hindi Newsदुनियाहोर्मुज में जिस शिप के पकड़े जाने से भड़का है ईरान, अब पता चला चीन ने भिजवाया था तबाही का सामान!

होर्मुज में जिस शिप के पकड़े जाने से भड़का है ईरान, अब पता चला चीन ने भिजवाया था तबाही का सामान!

ईरानी झंडे वाला कंटेनर जहाज तोस्का अब भी अमेरिका के कब्जे में है. 19 अप्रैल को ओमान की खाड़ी में यूएस नेवी ने फायरिंग कर इसे कब्जे में ले लिया था. शक था कि कंटेनरों में सामान के नाम पर दोहरे इस्तेमाल वाला सामान भरा था. अब दावा किया जा रहा है कि चीन ने इसमें खतरनाक सामान भेजा था. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Apr 21, 2026, 02:41 PM IST
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फायरिंग के समय अमेरिकी शिप से ली गई तस्वीर.
फायरिंग के समय अमेरिकी शिप से ली गई तस्वीर.

एक तरफ पाकिस्तान मंच सजाकर अमेरिका और ईरान की बातचीत कराने के लिए उतावला हुआ जा रहा है, तो दूसरी तरफ नाकेबंदी के चलते तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है. एक ईरानी शिप अमेरिका के कब्जे में है. ईरान ने कहा है कि बातचीत से पहले क्रू मेंबर को छोड़िए. अमेरिका कह रहा है कि बातचीत के बाद देखेंगे. इस बीच, जब्त किए गए ईरानी शिप के भीतर रखे सामान को लेकर एक सनसनीखेज जानकारी सामने आई है. भारतीय मूल की रिपब्लिकन नेता और यूएन में अमेरिका की पूर्व राजदूत निक्की हेली ने बताया है कि वीकेंड में होर्मुज के इलाके में अमेरिका ने जिस जहाज को जब्त किया है, उसमें मिसाइल का सामान जा रहा था. 

जी हां, निक्की ने दावा किया है कि यह जहाज चीन से निकला था और ईरान की ओर जा रहा था. इसमें मिसाइलें बनाने में इस्तेमाल होने वाला केमिकल था. साफ है कि यह रासायनिक खेप काफी खतरनाक है. इस शिप ने अमेरिकी सेना की वॉर्निंग को मानने से इनकार कर दिया गया. करीब 6 घंटे तक यूएस आर्मी पीछा करती रही, आखिर में फायरिंग कर इसे कब्जे में ले लिया. 

निक्की हेली ने ड्रैगन पर बरसते हुए कहा कि यह घटनाक्रम इस बात की याद दिलाता है कि चीन ईरान की सत्ता को पावरफुल बनाने में लगातार मदद कर रहा है. यह एक ऐसी सच्चाई है, जिसे आज भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है. दरअसल, कंटेनरों में ऐसी चीजें थीं, जिनका इस्तेमाल नागरिक और सैन्य दोनों कामों के लिए किया जा सकता है. अमेरिकी जांच में पता चला है कि इस खेप में कुछ धातुएं, पाइप और इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे भेजे गए थे, जिसका इस्तेमाल हथियारों में हो सकता है. 

पढ़ें: 24 घंटे में कुछ बड़ा होने वाला है! ईरान से डील के लिए सीधे नहीं, तो ऑनलाइन जुड़ सकते हैं ट्रंप

यह जहाज चीन के बंदरगाह से आ रहा था और ईरान की ओर बढ़ने से पहले मलेशिया के पास रुका था. तोस्का नाम का जहाज ईरान का है, जिस पर हथियारों से जुड़ी सामग्री ले जाने के कारण अमेरिका ने पहले से प्रतिबंध लगा रखा है. चेतावनी पर जहाज नहीं रुका, तो अमेरिका ने गोलीबारी कर इंजन रूम को नुकसान पहुंचाया. अमेरिकी मरीन जहाज पर चढ़े और अपने नियंत्रण में ले लिया. ईरान ने इस जब्ती की निंदा करते हुए 'सशस्त्र समुद्री डकैती' कहा है.

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Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

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