होर्मुज में जिस शिप के पकड़े जाने से भड़का है ईरान, अब पता चला चीन ने भिजवाया था तबाही का सामान!

एक तरफ पाकिस्तान मंच सजाकर अमेरिका और ईरान की बातचीत कराने के लिए उतावला हुआ जा रहा है, तो दूसरी तरफ नाकेबंदी के चलते तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है. एक ईरानी शिप अमेरिका के कब्जे में है. ईरान ने कहा है कि बातचीत से पहले क्रू मेंबर को छोड़िए. अमेरिका कह रहा है कि बातचीत के बाद देखेंगे. इस बीच, जब्त किए गए ईरानी शिप के भीतर रखे सामान को लेकर एक सनसनीखेज जानकारी सामने आई है. भारतीय मूल की रिपब्लिकन नेता और यूएन में अमेरिका की पूर्व राजदूत निक्की हेली ने बताया है कि वीकेंड में होर्मुज के इलाके में अमेरिका ने जिस जहाज को जब्त किया है, उसमें मिसाइल का सामान जा रहा था.

जी हां, निक्की ने दावा किया है कि यह जहाज चीन से निकला था और ईरान की ओर जा रहा था. इसमें मिसाइलें बनाने में इस्तेमाल होने वाला केमिकल था. साफ है कि यह रासायनिक खेप काफी खतरनाक है. इस शिप ने अमेरिकी सेना की वॉर्निंग को मानने से इनकार कर दिया गया. करीब 6 घंटे तक यूएस आर्मी पीछा करती रही, आखिर में फायरिंग कर इसे कब्जे में ले लिया.

The ship the U.S. seized in the Strait of Hormuz this weekend was headed from China to Iran and is linked to chemical shipments for missiles. Add Zee News as a Preferred Source It refused repeated orders to stop. Another reminder that China is helping prop up Iran’s regime—a reality that can’t be ignored. — Nikki Haley (@NikkiHaley) April 20, 2026

निक्की हेली ने ड्रैगन पर बरसते हुए कहा कि यह घटनाक्रम इस बात की याद दिलाता है कि चीन ईरान की सत्ता को पावरफुल बनाने में लगातार मदद कर रहा है. यह एक ऐसी सच्चाई है, जिसे आज भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है. दरअसल, कंटेनरों में ऐसी चीजें थीं, जिनका इस्तेमाल नागरिक और सैन्य दोनों कामों के लिए किया जा सकता है. अमेरिकी जांच में पता चला है कि इस खेप में कुछ धातुएं, पाइप और इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे भेजे गए थे, जिसका इस्तेमाल हथियारों में हो सकता है.

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यह जहाज चीन के बंदरगाह से आ रहा था और ईरान की ओर बढ़ने से पहले मलेशिया के पास रुका था. तोस्का नाम का जहाज ईरान का है, जिस पर हथियारों से जुड़ी सामग्री ले जाने के कारण अमेरिका ने पहले से प्रतिबंध लगा रखा है. चेतावनी पर जहाज नहीं रुका, तो अमेरिका ने गोलीबारी कर इंजन रूम को नुकसान पहुंचाया. अमेरिकी मरीन जहाज पर चढ़े और अपने नियंत्रण में ले लिया. ईरान ने इस जब्ती की निंदा करते हुए 'सशस्त्र समुद्री डकैती' कहा है.