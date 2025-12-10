चीन की डरावनी परंपरा: कभी आग पर कूदना तो कभी मुर्गे का सिर काटना, हैरान कर देगी वजह

China Creepy Traditions: दुनिया भर में भूत प्रेत, आत्माएं, जिन्न, शैतान और कई बुरी शक्तियों से बचने को लेकर अलग अलग उपाय अपनाए जाते हैं. लेकिन चीन में एक अजीब परंपरा है.उनका मानना है कि इससे बुरी शक्तियां दूर भाग जाती हैं. चलिए विस्तार से समझते हैं.

अजीब परंपरा

प्राचीन काल से ही चीनी लोग भूत प्रेत और बुरी आत्माओं से बचने के लिए इन परंपराओं को निभा रहे हैं. ये परंपराएं इतनी अजीब हैं कि जानकर आपको यकीन करना मुश्किल होगा. दरअसल, चीन में कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर लोग मुर्गे का सिर काटकर छत पर फेंक देते हैं. उनका मानना है कि ऐसा करने से भूत प्रेत और बुरी शक्तियां दूर भाग जाती हैं.

मुर्गे का सिर काटना

बुरी शक्तियों से बचने के लिए खासतौर से साउथ चीन के लोग मुर्गे का सिर काटकर छत पर फेंक देते हैं और इतना ही नहीं मुर्गे का सिर काटने के बाद उसके खून को घर के आंगन में छिड़क देते हैं और उसके खून को दीवारों पर भी लगाते हैं. चीनी लोगों का ऐसा मानना है कि इस परंपरा से बुरी शक्तियां दूर भागती हैं और भाग्य भी सुधरता है. चीन में मरे हुए लोगों की आत्मा को मोक्ष दिलाने के लिए मुर्गे का यूज किया जाता है. चीन में मुर्गे को शुभ पक्षी माना जाता है जो जन्म और मृत्यु को जोड़ता है. माना जाता है कि ये परंपरा हान राजवंश से चली आ रही है. उस समय लकड़ी के मुर्गे को मृतकों के साथ दफनाया जाता था.

नमक और चावल की प्रथा

चीन के लोग बुरी शक्तियों से बचने के लिए नमक और चावल का भी उपाय करते हैं और इसको काफी इफेक्टिव मानते हैं. फेंग शुई या चीनी भू विज्ञान के अनुसार माना जाता है कि चावल आत्मा को शांत करता है और नमक नेगेटिव एनर्जी को शुद्ध करता है. इस लिए इस परंपरा के चलते लोग बुरी शक्तियों से बचने के लिए घर में नमक और चावल का छिड़काव करते हैं. जब लोग नए घर में आते हैं तो इस उपाय को अपनाया जाता है ताकि घर का माहौल शुद्ध किया जा सके.

आग पर कूदने की परंपरा

चीन में आग में कूदने का रिवाज काफी पॉपुलर है ये काफी पारंपरिक तरीके से होता है और ये नए साल या बसंत महोत्सव में मनाया जाता है. इस परंपरा में लोग आग पर कूदते हैं. चीन के लोग ऐसा मानते हैं कि जलती हुई आग की चटकने वाली आवाज बुरी शक्तियों को दूर भगाती हैं. इसके अलावा कई लोगों का मानना है कि इस परंपरा को अच्छी फसल और घर की सुख-समृद्धि के लिए भी किया जाता है.

हंग्री घोस्ट फेस्टिवल

ये अनोखा त्योहार चीन में पूर्वजों की आत्माओं को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है. जब सातवां चंद्र मास होता है उसके 15वे दिन ये त्योहार मनाया जाता है. ऐसा माना जाता है कि इस दिन आत्माएं या बुरी शक्तियां धरती पर घूमती हैं. इस दौरान लोग अपने पूर्वजों की आत्माओं को खुश करने के लिए फल, मिठाई और भोजन चढ़ाते हैं.

