WHO को ड्रैगन ने दिखाई आंख, Corona Virus की जांच करने जा रहे अधिकारियों को रोका

नई दिल्ली: कोरोना महामारी की उत्पत्ति के कारणों की जांच करने चीन के वुहान जा रहे डब्ल्यूएचओ के दो अधिकारियों को चीन ने रोक लिया है. चीन ने कहा कि ये दोनों अधिकारी वुहान नहीं जा सकते. क्योंकि इस काम के लिए ये दोनों ही 'फिट' नहीं है.

चीन (China)सरकार की तरफ से दी गई जानकारी में ये कहा गया है कि इन WHO के दोनों अधिकारियों में कोरोना के आईजीएम एंडीबॉडी पाए गए हैं. यानि ये दोनों ही लोग कोरोना से ग्रसित रह चुके हैं. ऐसे में इनके वुहान जाने से स्थिति बिगड़ सकती है. डब्ल्यूएचओ के इन दोनों अधिकारियों को सिंगापुर में ही रोक दिया गया है और उन्हें फिर से 14 दिनों के क्वारंटीन अवधि को काटना होगा.

Tata Vs Ambani: 6 महीने में ही छिन गई अंबानी की बादशाहत! Tata Group फिर बना देश का नंबर-1 कारोबारी घराना

डब्ल्यूएचओ ने ट्विटर पर जानकारी दी है कि उसके 13 वैज्ञानिकों की टीम वुहान जा रही है. ये सभी कई टेस्ट से होकर गुजरे हैं. हालांकि दो अधिकारियों को सिंगापुर में ही 14 दिनों के लिए रोक दिया गया है. बाकी लोग भी चीन में 14 दिनों की क्वारंटीन अवधि पूरी करने के बाद वुहान में अपना काम शुरू करेंगे.

डब्ल्यूएचओ ने पूरे मिशन के बारे में कुछ तरह से जानकारी दी है.

The international team of 13 scientists examining the origins of the virus that causes #COVID19 arrived in Wuhan, #China, today.

The experts will begin their work immediately during the 2 weeks quarantine protocol for international travelers.

— World Health Organization (WHO) (@WHO) January 14, 2021