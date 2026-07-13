South China Sea पर फिर छिड़ा घमासान, जापान समेत 14 देशों ने मिलकर दिया ऐसा बयान, बिलबिला उठा 'ड्रैगन'

China Japan Tension: दक्षिण चीन सागर को लेकर एक बार फिर दुनिया में तनाव बढ़ गया है. इस बार मामला इतना गरमा गया है कि चीन ने रविवार को बीजिंग में जापानी दूतावास के मुख्य अधिकारी को तलब कर लिया और जमकर क्लास लगाई. दरअसल, जापान समेत दुनिया के 14 देशों ने मिलकर एक ऐसा बयान जारी कर दिया, जिसने चीन की दुखती रग पर हाथ रख दिया. इन देशों ने 2016 के उस अंतरराष्ट्रीय फैसले का समर्थन किया है, जिसमें साउथ चाइना सी पर चीन के दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया गया था. अब चीन कह रहा है कि जापान उसके आंतरिक मामलों में दखल दे रहा है.
आखिर क्यों भड़का चीन?
बात दरअसल यह है कि साल 2016 में एक अंतरराष्ट्रीय ट्रिब्यूनल ने फैसला सुनाया था. इस फैसले में कहा गया था कि साउथ चाइना सी पर चीन का कोई कानूनी अधिकार नहीं है. हाल ही में इस फैसले को 10 साल हुए थे. इस मौके पर जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और फिलीपींस समेत 14 देशों ने मिलकर एक बयान जारी कर दिया. उन्होंने कहा कि चीन के दावे का कोई कानूनी आधार नहीं है और यह फैसला सब पर लागू होता है. बस इसी बात से चीन भड़क गया और उसने जापान के राजनयिक को बुलाकर अपना गुस्सा जाहिर कर दिया.
जापान को याद दिलाई पुरानी इतिहास
चीन के विदेश मंत्रालय ने जापान पर सीधा हमला बोला है. चीन ने कहा कि जापान इस इलाके की शांति को भंग कर रहा है. चीनी सरकार के अखबार ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक, चीन ने जापान को उसकी पुरानी गलतियां भी याद दिलाईं. चीन का कहना है कि दशकों पहले जापान ने जिस तरह से दूसरे देशों पर कब्जा करने की नीति अपनाई थी, आज वो फिर से उसी रास्ते पर चल रहा है. चीन ने दुनिया को आगाह किया है कि जापान के इस नए रवैये से सबको सावधान रहने की जरूरत है.
जापान का क्या है कहना?
दूसरी तरफ जापान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है. जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने कहा कि चीन साल 2016 के फैसले को मानने से इनकार कर रहा है. यह अंतरराष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है. जापान का मानना है कि किसी भी विवाद को शांति से सुलझाना चाहिए, न कि ताकत के दम पर. हालांकि, चीन ने जापान की इन बातों को बकवास बताते हुए कहा कि इस मामले में जापान का कोई लेना-देना ही नहीं है.
2016 का वो फैसला क्या था?
अगर आसान शब्दों में समझें तो फिलीपींस इस मामले को द हेग स्थित परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में लेकर गया था. कोर्ट ने साफ कहा था कि चीन की 'नाइन-डैश लाइन' (जिसके जरिए चीन पूरे समंदर पर अपना हक जताता है) का कोई कानूनी आधार नहीं है. इस बार 14 देशों के साथ-साथ यूरोपीय यूनियन (EU) ने भी इस फैसले का समर्थन किया है. इन सभी देशों का कहना है कि समंदर में दादागिरी या सेना का इस्तेमाल करके दूसरों को डराना बंद होना चाहिए.
फैसले को रद्दी कागज मानता है चीन
चीन का रवैया इस मामले में हमेशा से अड़ियल रहा है. चीन का कहना है कि उस कोर्ट को इस मामले में फैसला सुनाने का कोई अधिकार ही नहीं था. चीनी विदेश मंत्रालय ने इस ऐतिहासिक फैसले को 'रद्दी का एक टुकड़ा' बताया है जो पूरी तरह से अवैध है. अपनी बात को सही साबित करने के लिए चीन ने एक वीडियो भी जारी किया है, जिसका नाम है "साउथ चाइना सी की लहरें हमें क्या बताती हैं". इस वीडियो में दिखाया गया है कि यह समंदर हमेशा से चीन के इतिहास का हिस्सा रहा है.
क्यों जरूरी है यह समंदर?
अब सवाल उठता है कि इस समंदर के लिए सब आपस में लड़ क्यों रहे हैं? तो जवाब यह है कि साउथ चाइना सी दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है. हर साल दुनिया का लगभग एक-तिहाई व्यापार इसी रास्ते से होता है. चीन इस पर अपना पूरा हक जताता है, जबकि फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया और ताइवान जैसे देश इसका विरोध करते हैं. चीन ने कोर्ट का फैसला मानने से तो इनकार कर दिया है और वहां अपनी सेना और कोस्ट गार्ड की तैनाती लगातार बढ़ा रहा है, जिससे आने वाले दिनों में तनाव और बढ़ सकता है.