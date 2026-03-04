मध्य एशिया में ताबड़तोड़ हमलों के पीछे छुपा है चीनी खेल? सीमित मिसाइलों के बावजूद अबतक जंग में कैसे टिका ईरान

Iran-Israel War: इजरायल-अमेरिका के ईरान पर संयुक्त हमला करने के बाद से तेहरान लगातार मध्य एशिया में हमले कर रहा है. ऐसे में अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या ईरान के पास मिसाइलों और ड्रोनों का असीमित भंडार है? क्य तेहरान की ओर से यह जवाबी कार्रवाई केवल वहां दशकों में बनाए गए शस्त्रागार के कारण ही संभव हो पाई है? आशंका जताई जा रही है कि इस जंग लड़ने में पर्दे के पीछे से चीन मदद कर रहा है. उसने ईरान को मिसाइल, ड्रोन समेत बाहरी हथियारों की मदद पहुंचाई है, जिसके चलते वह US-इजरायल को कड़ी टक्कर दे रहा है.

चीन कर रहा हथियारों की सप्लाई?

बता दें कि इस जंग में ईरानी सेना का मुख्य कमान और कंट्रोल सेंटर नष्ट होने की संभावना जताई गई है, लेकिन इसके बावजूद ईरान निशाने लगाने में पीछे नहीं हट रहा है. ट्रंप ने भले ही दावा किया है कि ईरान के हथियारों का भंडार खत्म हो रहा है, लेकिन ईरान की ओर से लगातार मध्य एशिया में किए जा रहे हवाई हमलों से ऐसा बिल्कुल भी प्रतीत नहीं हो रहा है. 'मिडिल ईस्ट आई' की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने ईरान को आक्रामक हथियारों के साथ-साथ रक्षात्मक हथियार भी मुहैया कराए थे. वहीं 'रॉयटर्स' की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान और चीन, चीनी निर्मित CM302 एंटीशिप मिसाइलों के लिए एक समझौते के करीब पहुंच रहे हैं. भले ही ईरान के मौजूदा हथियारों के जखीरे का अधिकांश हिस्सा स्वदेशी है, लेकिन उनमें से कई या तो पुराने चीनी डिजाइनों से प्रेरित हैं.

पहली बार कब सप्लाई किए थे हथियार?

पूर्व CIA एनालिस्ट डेनिस वाइल्डर ने 'फाइनेंशियल टाइम्स'को बताया कि ईरान को पहली बार साल 1979-1989 में इराक-ईरान जंग के दौरान चीनी हथियार मिले थे. इस संघर्ष के दौरान ईरान पर पश्चिमी देशों से हथियार खरीदने पर बैन लगाया था. ऐसे में चीन ने साल 1986 में ईरान को उसका पहला एंटीशिप मिसाइल सिस्टम, HY-2 और C-801 सिस्टम सप्लाई की थी. इन सिस्टमों का इस्तेमाल ईरानियों ने टैंकर वॉर में इराकी जहाजों के खिलाफ किया था.

तेल के बदले हथियार

ईरान की फतह बैलिस्टिक मिसाइलें और शहीद कामकाजे ड्रोन जैसे हथियार उसके डोमेस्टिक रिसर्च और डेवलपमेंट प्रोग्राम का रिजल्ट है. वहीं नूर, कद्र और नस्र जैसी कुछ मिसाइलें साल 2005 से पहले सप्लाई की गई चीनी सिस्टम्स जैसे C802 से प्रेरित हैं. चीन भले ही सैंक्शन लगे देशों को हथियार बेचना पसंद नहीं करता, लेकिन वह अभी भी तेहरान को माइक्रोचिप्स, इलेक्ट्रॉनिक टूल्स और नेविगेशन सिस्टम जैसे जैसे डुअल यूज कंपोनेंट उपलब्ध कराता है. इसके बदले में चीन को बड़ी मात्रा में ईरानी तेल मिलता है. 'US एनर्जी इन्फर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन' की मई 2025 की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि ईरान के कच्चे तेल और कंडेनसेट एक्सपोर्ट का लगभग 90 फीसदी बीजिंग को जाता है.

तेहरान का सबसे बड़ा वेपन सप्लायर

'एस राजारत्नम स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज' के रिसर्च फेलो यांग जी ने 'ब्लूमबर्ग' से बात करते हुए कहा,' यह कहना मुश्किल है कि चीन ईरान को हथियारों का एक मुख्य सप्लायर है, लेकिन यह डुअल यूज वाली टेक्नोलॉजी जरूर सप्लाई करता है.' 'स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट ऑफ पीस' के मुताबिक बीजिंग एक समय में तेहरान के सबसे बड़े वेपन सप्लायर में से एक था, जो अन्य डिफेंस इक्विपमेंट के अलावा बड़ी मात्रा में विमान, मिसाइल और आर्टिलरी सिस्टम उस तक पहुंचाता था.