चीन-ताइवान विवाद में कूदा जापान, ड्रैगन ने दी खामियाजा भुगतने की खुली चेतावनी

China Taiwan dispute: जापानी प्रधानमंत्री ने चीन की तरफ से ताइवान पर हमला करने की स्थिति में सेना भेजकर मदद करने की बात कही थी. जिस पर पलटवार करते हुए चीन ने इसे उकसाने वाला बताया और उनके एक काउंसल जनरल ने ताइवान-चीन मामले पर दखल देने वाले की गर्दन काट देने की धमकी दी थी.

 

Dec 05, 2025, 09:08 PM IST
China Warn Japan: ताइवान को लेकर चीन और जापान के बीच तनाव के हालात बढ़ते जा रहे हैं. पिछले महीने जापानी प्रधानमंत्री साने ताकाइची ने चीन की तरफ से ताइवान पर हमला करने की स्थिति में सेना भेजकर मदद करने की बात कही थी. जापान प्रधानमंत्री के इस बयान पर पलटवार करते हुए चीन ने इसे उकसाने वाला बताया. इसके कुछ ही समय बाद चीन के एक काउंसल जनरल ने ताइवान-चीन मामले पर दखल देने वाले की गर्दन काट देने की धमकी दी थी. जिसके बाद तनावपूर्ण हालात के बाद चीन ने अपने नागरिकों को जापान यात्रा नहीं करने की सलाह दी थी.  

वाणिज्य मंत्रालय की धमकी 
वहीं अब चीनी वाणिज्य मंत्रालय के प्रवक्ता की तरफ से जापान प्रधानमंत्री को थाईवान के संबंध में गलत टिप्पणियों पर एतराज जताया है. चीनी प्रवक्ता ने जापान से आग्रह करते हुए कहा कि वो अपने गलत शब्दों और काम को तुरंत सुधारे ताकि दोनों देशों के बीच कमिटमेंट बनी रहे. इतना ही नहीं चीन ने जापान को दोनों देशों के बीच आर्थिक और व्यापारिक सहयोग को बढ़ावा देने की बात कही है. इसके साथ-साथ चीन ने जापान को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वो अपनी एकतरफा कार्रवाई पर अड़ा रहा तो हमें कदम उठाने पड़ेंगे और इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा. 

क्या है विवाद? 
अमेरिका की तरफ से भी हमले की स्थित में जापान की रक्षा को लेकर बयान सामने आया था, जिसमें अमेरिका ने साफ किया कि वो जापान के साथ सुरक्षा समझौते के तहत किसी भी हमले से जापान की रक्षा करेंगे. चीनी मीडिया की तरफ से भी जापान को ताइवान के मुद्दे पर बेवजह दखल देने वाला बताया था. आपको बता दें कि ताइवान चीन से 160 किलोमीटर मात्र दूर एक छोटा द्वीप है, जिसकी आबादी ढाई करोड़ के आसपास है. ताइवान को चीन अपना हिस्सा मानता है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका इसकी सुरक्षा में मदद करता है. वहीं जापान से ताइवान सिर्फ 110 किलोमीटर दूर है और उसके आसपास का समुद्री इलाका जापान के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है. 

17 लाख का हीरा-जड़ा पेंडेंट गटक गया चोर! बाथरूम में घुसकर पुलिस ने 6 दिन तक की जासूसी… आखिर कैसे निकला 'जेम्स बॉन्ड' वाला खजाना?

 

Naveen Sheoran

नवीन कुमार 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज़ डिजिटल में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज़्म में मास्टर डिग्री प्राप्त की है.

