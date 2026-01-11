Advertisement
trendingNow13070764
Hindi Newsदुनियायहां भी भारत जैसा... चीन-ताइवान में नवजात बच्चों का सिर मुंडवाने की अनोखी परंपरा, पर क्यों लगाते हैं अंडा-प्याज का रस?

यहां भी भारत जैसा... चीन-ताइवान में नवजात बच्चों का सिर मुंडवाने की अनोखी परंपरा, पर क्यों लगाते हैं अंडा-प्याज का रस?

hair shaving ritual of china: चीन और ताइवान में नवजात बच्चों का सिर मुंडवाने की रस्म होती है, जो बुद्धिमानी और भविष्य में अधिकारी बनने का प्रतीक है. समारोह में नानी और चाचा की भूमिका सबसे जरूरी होती है.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Jan 11, 2026, 02:37 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

यहां भी भारत जैसा... चीन-ताइवान में नवजात बच्चों का सिर मुंडवाने की अनोखी परंपरा, पर क्यों लगाते हैं अंडा-प्याज का रस?

hair shaving ritual of china: चीन और ताइवान में एक पुरानी रस्म है जिसमें नवजात बच्चों का सिर मुंडवाया जाता है. यह आमतौर पर बच्चे के जन्म के एक महीने बाद किया जाता है. इसके बाद सिर पर अंडे की जर्दी और प्याज का रस लगाया जाता है. यह रस्म यह दर्शाती है कि बच्चा बुद्धिमान बनेगा और भविष्य में एक अधिकारी बनने की क्षमता रखता है. यह प्रथा हान वंश से चली आ रही है. पहले यह रस्म ताइवान में भी काफी प्रचलित थी.

कब मुंडन किया जाता है
लड़कों के बाल जन्म के 24वें दिन मुंडवाए जाते हैं, और साथ ही इस रस्म में लड़कों के अलावा लड़कियों के सिर भी मुंडवाए जाते हैं, लड़कियों के जन्म से 20वें दिन या एक महीने की उम्र में मुंडवाए जाते हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, चीन के कुछ क्षेत्रों में तो बच्चों की भौंहें भी पूरी तरह से मुंडवाई दी जाती हैं. 

समारोह और परिवार की भूमिका
इस रस्म का आयोजन आमतौर पर मां के परिवार की ओर वाली दादी करती हैं. वह सभी उपहार तैयार करती हैं और समारोह का पूरा इंतजाम करती हैं. दादी यह सुनिश्चित करती हैं कि रस्म पारंपरिक रीति-रिवाज के अनुसार हो, बच्चों के परिवार और रिश्तेदार इस मौके पर आते हैं और खुशियों में शामिल होते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

मातृ पक्ष का चाचा समारोह का मेजबान बनता है. वह रस्म का संचालन करता है और सभी को मार्गदर्शन देता है. अगर चाचा उपस्थित नहीं हो पाते तो उनकी ओर से कोई प्रतीक रखा जाता है. इस तरह परिवार की सहभागिता और शुभकामनाएं रस्म में दिखाई देती हैं.

चीन के पूर्वी हिस्से, खासकर शांडोंग प्रांत में, अगर चाचा उपस्थित नहीं हो पाते तो उनके स्थान पर लहसुन का मोर्टार रखा जाता है. इसे इसलिए रखा जाता है क्योंकि चीनी भाषा में मोर्टार को जिउ कहा जाता है, जो चाचा के समान सुनाई देता है. यह छोटी परंपरा परिवार की उपस्थिति और आशीर्वाद का प्रतीक मानी जाती है.

यह भी पढ़ें: दुलहस्ती प्रोजेक्ट पर PAK की गीदड़भभकी पर भारत का पलटवार, कहा-'खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते'

About the Author
author img
harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

TAGS

chinaTaiwan

Trending news

'या तो माता-पिता का ख्याल रखो या फिर घर छोड़ दो..',HC को क्यों करनी पड़ी ये टिप्पणी
Telangana High Court
'या तो माता-पिता का ख्याल रखो या फिर घर छोड़ दो..',HC को क्यों करनी पड़ी ये टिप्पणी
'10 मिनट में मुंबई बंद कर सकते हैं ठाकरे...',उद्धव गुट के नेता ने बढ़ाया सियासी पारा
Maharashtra news
'10 मिनट में मुंबई बंद कर सकते हैं ठाकरे...',उद्धव गुट के नेता ने बढ़ाया सियासी पारा
सहमति वाला रिश्ता अपराध क्यों? SC ने केंद्र को दी सलाह, कहा-रोमियो-जूलियट क्लॉज लाएं
pocso act
सहमति वाला रिश्ता अपराध क्यों? SC ने केंद्र को दी सलाह, कहा-रोमियो-जूलियट क्लॉज लाएं
'हिजाब वाली PM' की बहस के बीच ओवैसी ने फिर मचाई खलबली, CM हिमंता को कहा 'ट्यूबलाइट'
Asaduddin Owaisi
'हिजाब वाली PM' की बहस के बीच ओवैसी ने फिर मचाई खलबली, CM हिमंता को कहा 'ट्यूबलाइट'
भाजपा के एजेंट की तरह काम कर रही ED... I-PAC रेड पर कांग्रेस नेता ने BJP को घेरा
I-PAC Raids
भाजपा के एजेंट की तरह काम कर रही ED... I-PAC रेड पर कांग्रेस नेता ने BJP को घेरा
दफन हो गया गजनी... पीएम बोले- सोमनाथ के पुनर्निर्माण पर आपत्ति जताने वाले आज भी हैं
PM Modi
दफन हो गया गजनी... पीएम बोले- सोमनाथ के पुनर्निर्माण पर आपत्ति जताने वाले आज भी हैं
धमकियों के बीच नितेश राणे के घर के बाहर मिला संदिग्ध बैग, CCTV में कैद हुआ शख्स
mumbai
धमकियों के बीच नितेश राणे के घर के बाहर मिला संदिग्ध बैग, CCTV में कैद हुआ शख्स
घोड़े, शंख और शौर्य... सोमनाथ में PM मोदी ने सदियोंं की विरासत को किया नमन
Somnath temple
घोड़े, शंख और शौर्य... सोमनाथ में PM मोदी ने सदियोंं की विरासत को किया नमन
महाराष्ट्र को मजबूत बनाएं ट्रंप तो...राज ठाकरे क्यों देंगे US प्रेसिडेंट का साथ?
Raj Thackeray
महाराष्ट्र को मजबूत बनाएं ट्रंप तो...राज ठाकरे क्यों देंगे US प्रेसिडेंट का साथ?
कौन हैं विधायक राहुल, एक नहीं 3 यौन उत्पीड़न के आरोप; पुलिस ने किया गिरफ्तार
congress
कौन हैं विधायक राहुल, एक नहीं 3 यौन उत्पीड़न के आरोप; पुलिस ने किया गिरफ्तार