यहां भी भारत जैसा... चीन-ताइवान में नवजात बच्चों का सिर मुंडवाने की अनोखी परंपरा, पर क्यों लगाते हैं अंडा-प्याज का रस?

hair shaving ritual of china: चीन और ताइवान में एक पुरानी रस्म है जिसमें नवजात बच्चों का सिर मुंडवाया जाता है. यह आमतौर पर बच्चे के जन्म के एक महीने बाद किया जाता है. इसके बाद सिर पर अंडे की जर्दी और प्याज का रस लगाया जाता है. यह रस्म यह दर्शाती है कि बच्चा बुद्धिमान बनेगा और भविष्य में एक अधिकारी बनने की क्षमता रखता है. यह प्रथा हान वंश से चली आ रही है. पहले यह रस्म ताइवान में भी काफी प्रचलित थी.

कब मुंडन किया जाता है

लड़कों के बाल जन्म के 24वें दिन मुंडवाए जाते हैं, और साथ ही इस रस्म में लड़कों के अलावा लड़कियों के सिर भी मुंडवाए जाते हैं, लड़कियों के जन्म से 20वें दिन या एक महीने की उम्र में मुंडवाए जाते हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, चीन के कुछ क्षेत्रों में तो बच्चों की भौंहें भी पूरी तरह से मुंडवाई दी जाती हैं.

समारोह और परिवार की भूमिका

इस रस्म का आयोजन आमतौर पर मां के परिवार की ओर वाली दादी करती हैं. वह सभी उपहार तैयार करती हैं और समारोह का पूरा इंतजाम करती हैं. दादी यह सुनिश्चित करती हैं कि रस्म पारंपरिक रीति-रिवाज के अनुसार हो, बच्चों के परिवार और रिश्तेदार इस मौके पर आते हैं और खुशियों में शामिल होते हैं.

मातृ पक्ष का चाचा समारोह का मेजबान बनता है. वह रस्म का संचालन करता है और सभी को मार्गदर्शन देता है. अगर चाचा उपस्थित नहीं हो पाते तो उनकी ओर से कोई प्रतीक रखा जाता है. इस तरह परिवार की सहभागिता और शुभकामनाएं रस्म में दिखाई देती हैं.

चीन के पूर्वी हिस्से, खासकर शांडोंग प्रांत में, अगर चाचा उपस्थित नहीं हो पाते तो उनके स्थान पर लहसुन का मोर्टार रखा जाता है. इसे इसलिए रखा जाता है क्योंकि चीनी भाषा में मोर्टार को जिउ कहा जाता है, जो चाचा के समान सुनाई देता है. यह छोटी परंपरा परिवार की उपस्थिति और आशीर्वाद का प्रतीक मानी जाती है.

