ईरान युद्ध के बीच चीन का ‘ताइवान प्लान’ एक्टिव! ड्रैगन की सैन्य हलचल से पूर्वी एशिया में बढ़ा तनाव

ईरान युद्ध के बीच चीन ने ताइवान के आसपास अपनी सैन्य गतिविधियां अचानक बढ़ा दी हैं, जिससे पूर्वी एशिया में तनाव बढ़ गया है. सैन्य ताकत में चीन ताइवान से कई गुना आगे है, लेकिन अमेरिका ताइवान की ढाल बनकर खड़ा रहता है. लेकिन अभी अमेरिका ईराक में उलझा है और बस यहीं चीन को 'मौका' नजर आ रहा है.
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ईरान की एटमी ताकत का नामोनिशान मिटाने के लिए ट्रंप युद्ध लड़ रहे हैं तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग दुनिया के नक्शे से ताइवान को मिटाने पर आ गए हैं . ईरान युद्ध के बीच अब चीन की नज़र ताइवान पर है. मौका देखकर जिनपिंग ने भी अपने ताइपे प्लान को एक्टिवेट कर दिया है, जिससे पूर्वी एशिया में जंगी माहौल बनता दिख रहा है.
जैसे ट्रंप ने पहले वेनेजुएला पर कब्जा किया और फिर ईरान में ऑपरेशन खलीफा को अंजाम दिया, उसी तरह जिनपिंग ताइवान पर कब्जा करने की तैयारी में हैं. चीन की आक्रामकता देखते हुए ताइवान अलर्ट मोड में है. दूसरी तरफ जापान ने भी अपनी मिसाइलों को तैनात कर दिया है. इस सब के बीच चीन के साथी उत्तर कोरिया भी लगातार अपना हथियार भंडार भर रहा है. यही कारण है कि पूर्वी एशिया में भी तनाव का मीटर ऊपर बढ़ रहा है. इससे एशिया में नया वॉर फ्रंट तैयार हो रहा है.
चीन के सैन्य रणनीतिकार रहे सन त्ज़ु ने अपनी किताब द आर्ट ऑफ वॉर में लिखा है कि 'दुश्मन की कमजोरी और अवसर पहचानकर प्रहार करना चाहिए'. शी जिनपिंग अपने पुरखों के सिद्धांत पर ही आगे बढ़ रहे हैं.
ताइवान के आसपास चीन ने अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा दी है. समंदर से लेकर आसमान तक ड्रैगन की सेना चक्कर लगा रही है. वो करीब करीब हर दिन अपना फाइटर जेट या नौसैनिक जहाज ताइवान के आसपास भेज रहा है. जिस चीन ने ईरान वॉर शुरू होने के साथ ताइवान पर निगहबानी बंद कर दी थी, पिछले 15 दिनों तक ताइवान के आसपास कहीं कोई चाइनीज फाइटर जेट नहीं दिखा था. लेकिन अब अचानक ही ताइवान के आसपास ड्रैगन ने अपनी हवाई हरकतें तेज़ कर दी हैं.
ताइवान के आसपास चीन ने एक दो नहीं 26 फाइटर जेट्स उड़ाए हैं. इनमें से कई विमान ताइवान की एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन ज़ोन में भी घुस गए. उसी समय चाइनीज नेवी की 7 वॉरशिप भी समंदर में तैनात थे. ये सभी एक साथ ताइवान द्वीप के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे. एक तरह से चीन की सेना ने ताइवान को पूरी तरह से घेर लिया था.
चीन ने एक तरह से ताइवान को अपनी तैयारी का ट्रेलर दिखाया है. ये भविष्य में ताइवान को घेरने की तैयारी भी हो सकती है. विशेषज्ञों का मानना है कि ये चीन के संयुक्त सैन्य अभियान का हिस्सा है. इसके साथ ये एक तरह का संदेश भी है कि अगर कल ताइवान पर अटैक करना पड़े तो चाइनीज सेना यानी PLA की ऑपरेशनल क्षमता और प्रैक्टिस बरकरार रहे. ये बात ताइवान भी जानता है. इसीलिए वो चीन के इस शक्ति प्रदर्शन को हल्के में नहीं ले रहा है. चीन और ताइवान में नए तनाव के बीच दोनों देशों का सैन्य ताकत भी जान लीजिए.
ग्लोबर फायर पावर इंडेक्स में चीन दुनिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश है, जबकि ताइवान 24वें स्थान पर है. चीन के पास 20 लाख से ज्यादा सक्रिय सैनिक हैं, जबकि ताइवान के पास 1 लाख 70 हजार के आसपास. चीन के पास 1200 से ज्यादा फाइटर जेट्स हैं, जबकि ताइवान के पास सिर्फ 286 लड़ाकू विमान हैं.
चीन के पास लगभग 750 नौसैनिक जहाज हैं, जबकि ताइवान के पास करीब सौ नेवी वॉर शिप हैं. चीन के पास हाइपरसोनिक मिसाइलें, हाईब्रिड स्टील्थ फाइटर जेट और परमाणु हथियार हैं, जबकि ताइवान के पास सीमित साधन हैं.
चीन की ताकत ताइवान के मुकाबले कई गुना अधिक है, खासतौर से नौसेना और वायुसेना में चीन अधिक ताकतवर है. लेकिन, चीन के खिलाफ ताइवान की असली शक्ति अमेरिका है. अमेरिका ताइवान को आधुनिक रक्षा उपकरण और तकनीकी सहायता प्रदान करता रहा है. एक तरह से अमेरिका ताइवान का रक्षक है. यही कारण है कि ताइवान को कब्जाने का ड्रैगन प्लान अब तक सफल नहीं हो पा रहा है. चीन को लग रहा है कि ताइवान पर हमला करने के लिए यही सबसे सही समय है.
जो चीन पिछले 75 साल से ताइवान पर कब्जा करना चाहता है, जिस चीन ने 2005 में ताइवान पर बलपूर्वक कब्जा करने के लिए बकायदा कानून भी बनाया था, जिसने कई बार ताइवान को डराने की कोशिश की... उसे इसी वक्त क्यों लग रहा है कि हमले का सही समय है? इस सवाल का जवाब जानना भी जरूरी है.
ताइवान की असली ताकत उसके हथियार नहीं, बल्कि अमेरिका है. अमेरिका ही उसे हथियार देता है. अमेरिका हमेशा चीन के वन चाइना पॉलिसी का विरोधी रहा है. उसने खुलकर चीन के खिलाफ ताइवान का साथ दिया है, लेकिन इस वक्त अमेरिका खुद युद्ध में बुरी तरह फंसा है. फिर चीन को ईरान में अमेरिका की स्थिति का भी पूरा अंदाजा है.
अमेरिका सिर्फ खुद युद्ध में नहीं फंसा है, बल्कि उसके USS अब्राहम लिंकन जैसे युद्धपोत इस समय खाड़ी क्षेत्र में तैनात हैं. ये पहले दक्षिण चीन सागर में तैनात था. दक्षिण चीन सागर से तीन डिस्ट्रॉयर्स को भी अमेरिका ने ईरान से जंग लड़ने के लिए भेजा था. अमेरिकी रक्षा थिंक टैंक के मुताबिक अगर ताइवान और चीन में युद्ध हुआ तो टॉमहॉक, JASSM और LRASM जैसी अमेरिका की अत्याधुनिक क्रूज मिसाइलें कुछ ही हफ्तों में खत्म हो जाएंगी, क्योंकि यूक्रेन और ईरान युद्ध के कारण पहले से ही अमेरिका में मिसाइलों की कमी है. सबसे बड़ी बात ये है कि अमेरिका के करीब 78 प्रतिशत वेपन सिस्टम किसी न किसी रूप में चाइनीज मिनरल्स पर निर्भर हैं. चीन इसे कंट्रोल करने में लगा है. सबसे अहम ये है कि जिनपिंग भी खुद अपने घर में घिरे हुए हैं. आर्थिक सुस्ती, युवाओं में बेरोजगारी और रियल स्टेट क्राइसिस के बीच शी जिनपिंग के लिए ताइवान का मुद्दा राष्ट्रवाद का नया टूल बनता जा रहा है.
ध्यान देने वाली बात ये है कि सारे समीकरण को देखकर शी जिनपिंग ने ताइवान के आसपास अपनी सैन्य मौजूदगी ठीक उसी समय बढ़ाई, जब अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अतिरिक्त सैनिक और सैन्य संसाधन भेजने का फैसला किया. अमेरिका अपने करीब ढाई हजार मरीन और युद्धपोत जापान से मिडिल-ईस्ट भेजने वाला है. पूर्वी एशिया में जैसे ही अमेरिका ने अपनी ताकत घटाई, वैसे ही चीन ने ताइवान प्लान एक्टिवेट कर दिया.