समुद्र में तैरता पावरहाऊस! पेट में भर सकता है 8 फुटबॉल मैदान जितनी हवा, पूरे साल 6300 घरों का नहीं आएगा बिल
Advertisement
trendingNow12885391
Hindi Newsदुनिया

समुद्र में तैरता पावरहाऊस! पेट में भर सकता है 8 फुटबॉल मैदान जितनी हवा, पूरे साल 6300 घरों का नहीं आएगा बिल

Worlds Largest Floating Wind Turbine: चीनी इंजीनियरों ने एक प्रोटोटाइप फ्लोटिंग विंड टर्बाइन बनाया है. इस टरबाइन को सालाना 17 मेगावाट (MW) बिजली या उत्पादन करने के लिए डिजाइन किया गया है. अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासन के मुताबिक, यह लगभग 6,300 अमेरिकी घरों को बिजली दे सकता है.

 

Written By  Md Amjad Shoab|Last Updated: Aug 17, 2025, 08:52 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

समुद्र में तैरता पावरहाऊस! पेट में भर सकता है 8 फुटबॉल मैदान जितनी हवा, पूरे साल 6300 घरों का नहीं आएगा बिल

China Floating Wind Turbine: चीन ने टेक्नोलॉजी के सेक्टर में एक और नया कारनामा किया है. चीन ने एक ऐसा फ्लोटिंग (पानी पर तैरने वाला) विंड टरबाइन बनाया है, जिसने बिजली बनाने का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है. यह प्रोटोटाइप चीन की गवर्नमेंट कंपनियों चाइना हुआनेंग ग्रुप और डोंगफांग इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन ने तैयार किया है. इसे फ्यूचर की ग्रीन एनर्जी के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है. यह टरबाइन 17 मेगावॉट बिजली पैदा कर सकता है, यानी सालभर में करीब 68 मिलियन यूनिट (kWh). इतनी बिजली से करीब 6,300 अमेरिकी घरों को रोशनी मिल सकती है.

इसकी खासियत है कि इसका नैसेल (जनरेटर वाला हिस्सा) 152 मीटर ऊंचे टावर पर लगाया गया है और इसके ब्लेड का डायमीटर 262 मीटर है. हर चक्कर में यह करीब 53,000 वर्ग मीटर इलाके को कवर करता है, जो करीब 8 फुटबॉल मैदान के बराबर है.

समुद्र में टेस्ट: दक्षिणी चीन के यांगजियांग तट 

प्रोजेक्ट के डेवलपर्स का कहना है कि समुद्र में काम करना आसान नहीं होता, क्योंकि टरबाइनों को तेज हवाओं और ऊंची लहरों का सामना करना पड़ता है. नया प्रोटोटाइप इस तरह बनाया गया है कि यह 24 मीटर से ज्यादा ऊंची लहरों और 73 मील प्रति घंटे से भी ज्यादा की रफ्तार के हवाओं को झेल सके. इसका टेस्ट इस साल के आखिर में दक्षिणी चीन के यांगजियांग तट पर होगा. अगर यह सफल रहा तो यह अपतटीय नवीकरणीय ऊर्जा (Offshore Renewable Energy) के लिए बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि इससे साबित होगा कि तैरती टरबाइनें गहरे पानी में भी बिजली बना सकती हैं, जहां आम हालात में टरबाइन काम नहीं कर पातीं.

अभी ज्यादातर अपतटीय पवन टरबाइनें स्थिर तल पर लगाई जाती हैं, लेकिन इन्हें सिर्फ कम गहराई वाले समुद्र में लगाया जा सकता है. जैसे उत्तरी सागर की औसत गहराई करीब 90 मीटर है, इसलिए वहां ये टरबाइन ठीक से काम करती हैं. लेकिन दुनिया के ज्यादातर समुद्र बहुत गहरे हैं. NOAA के मुताबिक, उनकी औसत गहराई 3,682 मीटर है. इसलिए अगर दुनिया की असली पवन ऊर्जा क्षमता का फायदा उठाना है, तो तैरती हुई प्रणालियां जरूरी होंगी.

दुनिया की  80 फीसदी अपतटीय पवन ऊर्जा 

मौजूदा वक्त में बाज़ार के बड़े नामों में GE Vernova Haliade-X शामिल है, जो 13 मेगावॉट बिजली बनाती है और ब्रिटेन के Dogger Bank Wind Farm में लगाई गई है. वहीं, Siemens Gamesa की 11 मेगावॉट की टरबाइन अमेरिका के South Fork Wind Farm में लगी हैं. इसके अलावा, Dongfang Electric ने जून 2025 में 26 मेगावॉट की स्थिर तल वाली टरबाइन का टेस्ट किया, लेकिन ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल (GWEC) का अनुमान है कि दुनिया की करीब 80 फीसदी अपतटीय पवन ऊर्जा क्षमता ऐसे समुद्र में है, जहां गहराई 60 मीटर से ज्यादा है. क्योंकि वहां स्थिर टरबाइन लगाना मुमकिन नहीं है. इसपर हेडलाइन बनाकर दें बढिया सा दो

तैरती टरबाइनें: गहरे पानी वाले देशों के लिए गेम-चेंजर

ऐसे में, रिकॉर्ड तोड़ तैरती टरबाइनें गहरे पानी वाले देशों के लिए गेम-चेंजर साबित हो सकती हैं. जैसे जापान, जहां स्थिर टरबाइन के लिए लिमिटेड जगह है. जापान ने 2040 तक 30–45 गीगावॉट अपतटीय पवन ऊर्जा बनाने का टारेगट रखा है, जिसमें तैरती टरबाइनें अहम भूमिका निभाएंगी.

About the Author
author img
Md Amjad Shoab

मोहम्मद अमजद शोएब पूर्णिया से निकलकर दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. वे जर्नलिज्म में पोस्ट ग्रेजुएट हैं. देश की सियासत, इतिहास और साहित्य में गहरी रुचि रखते हैं. अमजद निष्पक्षता और ईमानदारी के स...और पढ़ें

TAGS

chinaFloating Wind Turbine

Trending news

NDA के VP कैंडिडेट बने CP राधाकृष्णन, मिशन तमिलनाडु के लिए BJP ने बिछा दी बिसात?
Vice President Elections
NDA के VP कैंडिडेट बने CP राधाकृष्णन, मिशन तमिलनाडु के लिए BJP ने बिछा दी बिसात?
40 साल का सियासी सफर; कौन हैं सीपी राधाकृष्णनन, जिन्हें NDA ने बनाया VP उम्मीदवार
CP Radhakrishnan
40 साल का सियासी सफर; कौन हैं सीपी राधाकृष्णनन, जिन्हें NDA ने बनाया VP उम्मीदवार
UP नहीं, BJP राज वाले इस सूबे में चला पीला पंजा, 309 परिवारों के घरों पर चला बुलडोजर
Assam
UP नहीं, BJP राज वाले इस सूबे में चला पीला पंजा, 309 परिवारों के घरों पर चला बुलडोजर
बैठे-बिठाए मार ली इस कांग्रेस नेता ने पैर पर कुल्हाड़ी, सत्ता बदलने की बात पर नोटिस
Karnataka News
बैठे-बिठाए मार ली इस कांग्रेस नेता ने पैर पर कुल्हाड़ी, सत्ता बदलने की बात पर नोटिस
जमीन फाड़कर निकला 200000 किलो सोना! भारत का ये राज्य अब बनेगा 'KGF', फटी रह गई आंखें
Odisha
जमीन फाड़कर निकला 200000 किलो सोना! भारत का ये राज्य अब बनेगा 'KGF', फटी रह गई आंखें
प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, गुस्साए मुख्य चुनाव आयुक्त ने किसे दे दिया अल्टीमेटम !
Bihar SIR Controversy
प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, गुस्साए मुख्य चुनाव आयुक्त ने किसे दे दिया अल्टीमेटम !
'क्या मां, बहन और बेटियों का वोट करते हुए वीडियो शेयर कर दें?', विपक्ष पर बरसा EC
election commission press conference
'क्या मां, बहन और बेटियों का वोट करते हुए वीडियो शेयर कर दें?', विपक्ष पर बरसा EC
बिहार में 'शुद्धिकरण यज्ञ' चल रहा? राहुल के लिए चुनाव आयोग ने सारे राज खोल दिए
2025 bihar election
बिहार में 'शुद्धिकरण यज्ञ' चल रहा? राहुल के लिए चुनाव आयोग ने सारे राज खोल दिए
सगी बुआ बनना चाहती थीं प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी से था छत्तीस का आंकड़ा
History Of Nehru Family
सगी बुआ बनना चाहती थीं प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी से था छत्तीस का आंकड़ा
Aaj ki Taza Khabar: CP राधाकृष्णन होंगे NDA के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार, अभी हैं महाराष्ट्र के गवर्नर
aaj ki taza khabar
Aaj ki Taza Khabar: CP राधाकृष्णन होंगे NDA के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार, अभी हैं महाराष्ट्र के गवर्नर
;