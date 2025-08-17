समुद्र में तैरता पावरहाऊस! पेट में भर सकता है 8 फुटबॉल मैदान जितनी हवा, पूरे साल 6300 घरों का नहीं आएगा बिल

China Floating Wind Turbine: चीन ने टेक्नोलॉजी के सेक्टर में एक और नया कारनामा किया है. चीन ने एक ऐसा फ्लोटिंग (पानी पर तैरने वाला) विंड टरबाइन बनाया है, जिसने बिजली बनाने का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है. यह प्रोटोटाइप चीन की गवर्नमेंट कंपनियों चाइना हुआनेंग ग्रुप और डोंगफांग इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन ने तैयार किया है. इसे फ्यूचर की ग्रीन एनर्जी के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है. यह टरबाइन 17 मेगावॉट बिजली पैदा कर सकता है, यानी सालभर में करीब 68 मिलियन यूनिट (kWh). इतनी बिजली से करीब 6,300 अमेरिकी घरों को रोशनी मिल सकती है.

इसकी खासियत है कि इसका नैसेल (जनरेटर वाला हिस्सा) 152 मीटर ऊंचे टावर पर लगाया गया है और इसके ब्लेड का डायमीटर 262 मीटर है. हर चक्कर में यह करीब 53,000 वर्ग मीटर इलाके को कवर करता है, जो करीब 8 फुटबॉल मैदान के बराबर है.

समुद्र में टेस्ट: दक्षिणी चीन के यांगजियांग तट

प्रोजेक्ट के डेवलपर्स का कहना है कि समुद्र में काम करना आसान नहीं होता, क्योंकि टरबाइनों को तेज हवाओं और ऊंची लहरों का सामना करना पड़ता है. नया प्रोटोटाइप इस तरह बनाया गया है कि यह 24 मीटर से ज्यादा ऊंची लहरों और 73 मील प्रति घंटे से भी ज्यादा की रफ्तार के हवाओं को झेल सके. इसका टेस्ट इस साल के आखिर में दक्षिणी चीन के यांगजियांग तट पर होगा. अगर यह सफल रहा तो यह अपतटीय नवीकरणीय ऊर्जा (Offshore Renewable Energy) के लिए बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि इससे साबित होगा कि तैरती टरबाइनें गहरे पानी में भी बिजली बना सकती हैं, जहां आम हालात में टरबाइन काम नहीं कर पातीं.

अभी ज्यादातर अपतटीय पवन टरबाइनें स्थिर तल पर लगाई जाती हैं, लेकिन इन्हें सिर्फ कम गहराई वाले समुद्र में लगाया जा सकता है. जैसे उत्तरी सागर की औसत गहराई करीब 90 मीटर है, इसलिए वहां ये टरबाइन ठीक से काम करती हैं. लेकिन दुनिया के ज्यादातर समुद्र बहुत गहरे हैं. NOAA के मुताबिक, उनकी औसत गहराई 3,682 मीटर है. इसलिए अगर दुनिया की असली पवन ऊर्जा क्षमता का फायदा उठाना है, तो तैरती हुई प्रणालियां जरूरी होंगी.

दुनिया की 80 फीसदी अपतटीय पवन ऊर्जा

मौजूदा वक्त में बाज़ार के बड़े नामों में GE Vernova Haliade-X शामिल है, जो 13 मेगावॉट बिजली बनाती है और ब्रिटेन के Dogger Bank Wind Farm में लगाई गई है. वहीं, Siemens Gamesa की 11 मेगावॉट की टरबाइन अमेरिका के South Fork Wind Farm में लगी हैं. इसके अलावा, Dongfang Electric ने जून 2025 में 26 मेगावॉट की स्थिर तल वाली टरबाइन का टेस्ट किया, लेकिन ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल (GWEC) का अनुमान है कि दुनिया की करीब 80 फीसदी अपतटीय पवन ऊर्जा क्षमता ऐसे समुद्र में है, जहां गहराई 60 मीटर से ज्यादा है. क्योंकि वहां स्थिर टरबाइन लगाना मुमकिन नहीं है.

तैरती टरबाइनें: गहरे पानी वाले देशों के लिए गेम-चेंजर

ऐसे में, रिकॉर्ड तोड़ तैरती टरबाइनें गहरे पानी वाले देशों के लिए गेम-चेंजर साबित हो सकती हैं. जैसे जापान, जहां स्थिर टरबाइन के लिए लिमिटेड जगह है. जापान ने 2040 तक 30–45 गीगावॉट अपतटीय पवन ऊर्जा बनाने का टारेगट रखा है, जिसमें तैरती टरबाइनें अहम भूमिका निभाएंगी.