/शांति का दावा कर चुपके से ईरान की मदद कर रहा चीन, पाकिस्तान के रास्ते तेहरान पहुंचेंगे 400 एयर डिफेंस सिस्टम; कैसे हुआ सीक्रेट डील का भंडाफोड़?

West Asia War: पश्चिम एशिया जंग में अमेरिका को टक्कर देने के लिए चीन मजबूती से ईरान के साथ खड़ा है. वह ईरान को युद्ध में इस्तेमाल किए जाने वाले हथियारों के जरिए काफी मदद पहुंचा रहा है. वहीं अब ईरान को कुछ ही हफ्तों में चीन की ओर से शोल्डर लॉन्च मिसाइल सिस्टम मिलने वाला है.
'रॉयटर्स' की रिपोर्ट के मुताबिक, इस समझौते से परिचित 3 सूत्रों ने बताया कि ईरान को कुछ ही हफ्तों में चीन की ओर से बनी 400 शॉल्डर लॉन्च एयर डिफेंस मिसाइल लॉन्चरों की पहली खेप मिलने की उम्मीद है. 60-70 मिलियन डॉलर की यह डील पश्चिम एशिया जंग में ईरान के अपने एयर डिफेंस को मजबूत करने की सबसे बड़ी कोशिशों में से एक है.
रिपोर्ट के मुताबिक, चीन-ईरान के इस कॉन्ट्रैक्ट में चीन की ओर से बनाए गए QW-12 और FN-16 मिसाइलों समेत 300-400 मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा गया है. 'रॉयटर्स' के मुताबिक सूत्रों ने नाम न छपने की शर्त पर बताया कि यह समझौता हांगकांग स्थित झोंगकिंग बाओशांग इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट नाम की एक कंपनी के साथ हुआ है, जो ईरान और चीनी सप्लायर्स के बीच मीडिएटर का काम कर रही है. ईरान के विदेश मंत्रालय की ओर से फिलहाल इसपर कोई बयान सामने नहीं आया है, जबकि चीनी विदेश मंत्रालय ने इस तरह की रिपोर्ट को फर्जी बताते हुए कहा कि चीन ने शांति को बढ़ावा देने और संघर्ष को समाप्त करने में लगातार भूमिका निभाई है.
'रॉयटर्स' की रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों ने चेतावनी दी है कि भले ही समझौते पर हस्ताक्षर हो चुके हैं, फिर भी डिस्ट्रिब्यूशन प्रोग्राम, क्वांटिटी और इंप्लीमेंटेशन डीटेल्स में बदलाव हो सकते हैं. दोनों पक्षों की ओर से सहमति के बाद हथियारों की डिलीवरी शुरुआत में पश्चिमी चीन के उरुमकी से हवाई मार्ग से की जाएगी. इसके बाद यह पाकिस्तान से होते हुए ईरान तक जाएगी. पाकिस्तान से यह विमान के जरिए या सड़क से ईरान पहुंचेगी इसको लेकर कुछ नहीं बताया गया है.
पाकिस्तान की मिलिट्री पब्लिक रिलेशन विंग ISPR ने इस समझौते और हथियारों के पाकिस्तान के जरिए ईरान पहुंचने को लेकर कहा,' चीन से ईरान को एयर डिफेंस वेपन सप्लाई में पाकिस्तान के शामिल होने की अटकलें पूरी तरह से मनगढ़ंत और झूठी हैं.' हालांकि, पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की ओर से इसपर कोई टिप्पणी सामने नहीं आई है. सूत्रों के मुताबिक, चीन और ईरान सामान पहुंचाने के लिए जमीनी मार्गों की खोज कर रहे हैं.
बता दें कि ईरान ने पिछले 2 दशकों में मिसाइलों, ड्रोन और रडार में भारी इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन मिलिट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम्स महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि उन्हें जल्दी से फैलाया जा सकता है और इन्हें छोटी टीमें ऑपरेट कर सकती हैं. इन्हें बार-बार ट्रांसफर भी किया जा सकता है, जिससे वे फिक्स्ड एयर डिफेंस बैटरी के मुकाबले कम असुरक्षित होती हैं.