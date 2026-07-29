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शांति का दावा कर चुपके से ईरान की मदद कर रहा चीन, पाकिस्तान के रास्ते तेहरान पहुंचेंगे 400 एयर डिफेंस सिस्टम; कैसे हुआ सीक्रेट डील का भंडाफोड़?

China Supplying Weapons To Iran: पश्चिम एशिया की जंग में ईरान पर लगातार चीन से मदद मिलने का आरोप लगता रहता है. इस बीच अब बताया जा रहा है कि चीन एक बार फिर तेहरान को शॉल्डर लॉन्च डिफेंस सिस्टम देने वाला है.

Written ByShruti Kaul
Published: Jul 29, 2026, 04:54 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 04:54 PM IST
शांति का दावा कर चुपके से ईरान की मदद कर रहा चीन, पाकिस्तान के रास्ते तेहरान पहुंचेंगे 400 एयर डिफेंस सिस्टम; कैसे हुआ सीक्रेट डील का भंडाफोड़?

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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