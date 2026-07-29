/शांति का दावा कर चुपके से ईरान की मदद कर रहा चीन, पाकिस्तान के रास्ते तेहरान पहुंचेंगे 400 एयर डिफेंस सिस्टम; कैसे हुआ सीक्रेट डील का भंडाफोड़?

रिपोर्ट के मुताबिक, चीन-ईरान के इस कॉन्ट्रैक्ट में चीन की ओर से बनाए गए QW-12 और FN-16 मिसाइलों समेत 300-400 मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा गया है. 'रॉयटर्स' के मुताबिक सूत्रों ने नाम न छपने की शर्त पर बताया कि यह समझौता हांगकांग स्थित झोंगकिंग बाओशांग इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट नाम की एक कंपनी के साथ हुआ है, जो ईरान और चीनी सप्लायर्स के बीच मीडिएटर का काम कर रही है. ईरान के विदेश मंत्रालय की ओर से फिलहाल इसपर कोई बयान सामने नहीं आया है, जबकि चीनी विदेश मंत्रालय ने इस तरह की रिपोर्ट को फर्जी बताते हुए कहा कि चीन ने शांति को बढ़ावा देने और संघर्ष को समाप्त करने में लगातार भूमिका निभाई है.