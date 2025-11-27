इस देश में ट्रेन की चपेट में आ गए 13 रेलवे कर्मचारी, 11 की मौत ; दो घायल

चीन के दक्षिण-पश्चिमी युन्नान प्रांत में गुरुवार सुबह एक भयानक ट्रेन हादसा हो गया. एक टेस्ट ट्रेन की चपेट में आकर 11 रेलवे कर्मचारियों की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए. दरअसल, टेस्ट ट्रेन नंबर 55537 का इस्तेमाल भूकंप मापने वाले इक्विपमेंट की जांच के लिए किया जा रहा था. जांच के दौरान प्रांतीय राजधानी कुनमिंग में लुओयांगझेन स्टेशन पर एक मोड़ पर ट्रेन की चपेट में ट्रैक पर काम कर रहे श्रमिक आ गए.

सरकारी ब्रॉडकास्टर चाइना सेंट्रल टेलीविजन (सीसीटीवी) ने बताया कि रेलवे और स्थानीय अधिकारियों ने तुरंत आपातकालीन कार्रवाई शुरू की. रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए टीमों को भेजकर राहत अभियान शुरू किया. हालांकि, कुछ ही घंटों में स्टेशन पर काम फिर से शुरू हो गया. घायल कर्मचारियों को अस्पताल ले जाया गया. एक सोशल मीडिया पोस्ट में कुनमिंग के रेलवे अधिकारियों ने पीड़ितों और उनके परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि हादसे के कारणों की जांच की जा रही है.

ट्रेन के मामलों में चीन दुनिया में सबसे ज्यादा अपडेट

ट्रेन के मामले में चीन को दुनिया में सबसे ज्यादा अपडेटेड माना जाता है. चीन की बुलेट ट्रेन दुनिया की सबसे अपडेटेड ट्रेनों में से एक मानी जाती है. फिर भी वहां पर ट्रेन हादसा हो गया. ऐसे में इस ट्रेन हादसे को चीन में बड़ी लापरवाही बताया जा रहा है. रेलवे अधिकारियों ने कहा कि जिम्मेदार लोगों को कानूनों और नियमों के अनुसार जवाबदेह ठहराया जाएगा. स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, उन्होंने कहा कि वे हादसे से सबक लेंगे और रेलवे ट्रांसपोर्टेशन की सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे.

हादसे में घायल मजदूरों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया

घायल मजदूरों का मेडिकल इलाज चल रहा है, जबकि अधिकारियों ने कहा कि स्टेशन पर सेवाएं सामान्य रूप से बहाल हो गई हैं. जानलेवा क्रैश की सही वजह और घटनाओं का क्रम पता लगाने के लिए एक औपचारिक जांच चल रही है.बुधवार को हांगकांग में बहुमंजिला इमारतों में भीषण आग लगने की घटना सामने आई, जिसमें 55 लोगों की मौत हो गई. करीब 7 बिल्डिंगों तक ये भयावह आग फैल गई. सिन्हुआ की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार करीब 279 लोग लापता हैं.

