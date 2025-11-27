Advertisement
trendingNow13020570
Hindi Newsदुनिया

इस देश में ट्रेन की चपेट में आ गए 13 रेलवे कर्मचारी, 11 की मौत ; दो घायल

11 People Killed in Train Accident: सरकारी ब्रॉडकास्टर ने बताया कि रेलवे और स्थानीय अधिकारियों ने तुरंत आपातकालीन कार्रवाई शुरू की. रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए टीमों को भेजकर राहत अभियान शुरू किया. हालांकि, कुछ ही घंटों में स्टेशन पर काम फिर से शुरू हो गया. घायल कर्मचारियों को अस्पताल ले जाया गया. 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Nov 27, 2025, 05:57 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इस देश में ट्रेन की चपेट में आ गए 13 रेलवे कर्मचारी, 11 की मौत ; दो घायल

चीन के दक्षिण-पश्चिमी युन्नान प्रांत में गुरुवार सुबह एक भयानक ट्रेन हादसा हो गया. एक टेस्ट ट्रेन की चपेट में आकर 11 रेलवे कर्मचारियों की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए. दरअसल, टेस्ट ट्रेन नंबर 55537 का इस्तेमाल भूकंप मापने वाले इक्विपमेंट की जांच के लिए किया जा रहा था. जांच के दौरान प्रांतीय राजधानी कुनमिंग में लुओयांगझेन स्टेशन पर एक मोड़ पर ट्रेन की चपेट में ट्रैक पर काम कर रहे श्रमिक आ गए. 

सरकारी ब्रॉडकास्टर चाइना सेंट्रल टेलीविजन (सीसीटीवी) ने बताया कि रेलवे और स्थानीय अधिकारियों ने तुरंत आपातकालीन कार्रवाई शुरू की. रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए टीमों को भेजकर राहत अभियान शुरू किया. हालांकि, कुछ ही घंटों में स्टेशन पर काम फिर से शुरू हो गया. घायल कर्मचारियों को अस्पताल ले जाया गया. एक सोशल मीडिया पोस्ट में कुनमिंग के रेलवे अधिकारियों ने पीड़ितों और उनके परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि हादसे के कारणों की जांच की जा रही है.

ट्रेन के मामलों में चीन दुनिया में सबसे ज्यादा अपडेट
ट्रेन के मामले में चीन को दुनिया में सबसे ज्यादा अपडेटेड माना जाता है. चीन की बुलेट ट्रेन दुनिया की सबसे अपडेटेड ट्रेनों में से एक मानी जाती है. फिर भी वहां पर ट्रेन हादसा हो गया. ऐसे में इस ट्रेन हादसे को चीन में बड़ी लापरवाही बताया जा रहा है. रेलवे अधिकारियों ने कहा कि जिम्मेदार लोगों को कानूनों और नियमों के अनुसार जवाबदेह ठहराया जाएगा. स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, उन्होंने कहा कि वे हादसे से सबक लेंगे और रेलवे ट्रांसपोर्टेशन की सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

हादसे में घायल मजदूरों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया
घायल मजदूरों का मेडिकल इलाज चल रहा है, जबकि अधिकारियों ने कहा कि स्टेशन पर सेवाएं सामान्य रूप से बहाल हो गई हैं. जानलेवा क्रैश की सही वजह और घटनाओं का क्रम पता लगाने के लिए एक औपचारिक जांच चल रही है.बुधवार को हांगकांग में बहुमंजिला इमारतों में भीषण आग लगने की घटना सामने आई, जिसमें 55 लोगों की मौत हो गई. करीब 7 बिल्डिंगों तक ये भयावह आग फैल गई. सिन्हुआ की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार करीब 279 लोग लापता हैं.

यह भी पढ़ेंः Nepal: 100 रु. के नोट पर छाप दिया विवादित नक्शा, भारत के हिस्सों को नेपाल में दिखाया

About the Author
author img
Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

...और पढ़ें

TAGS

chinaTrain Accident

Trending news

मच्छरों का करेगा सफाया, डेंगू नहीं भटकेंगा पास; IIT ने बनाया खास किस्म का डिटर्जेंट
IIT Delhi
मच्छरों का करेगा सफाया, डेंगू नहीं भटकेंगा पास; IIT ने बनाया खास किस्म का डिटर्जेंट
विपक्षी नेताओं के एक्स अकाउंट की लोकेशन विदेश मिली तो भड़क उठी बीजेपी, उठाए सवाल
political news in hindi
विपक्षी नेताओं के एक्स अकाउंट की लोकेशन विदेश मिली तो भड़क उठी बीजेपी, उठाए सवाल
मालवण में 25 लाख कैश! निलेश राणे का स्टिंग वायरल; BJP-शिंदे गुट में तनातनी जारी
Maharashtra
मालवण में 25 लाख कैश! निलेश राणे का स्टिंग वायरल; BJP-शिंदे गुट में तनातनी जारी
'उन्हें समझना चाहिए कि संविधान देश की आत्मा है...', BJP ने कांग्रेस को घेरा
BJP
'उन्हें समझना चाहिए कि संविधान देश की आत्मा है...', BJP ने कांग्रेस को घेरा
पंजाब पुलिस की बड़ी कामयाबी; मुठभेड़ में मारा गया बादल, लगा था हत्या का आरोप
Punjab news
पंजाब पुलिस की बड़ी कामयाबी; मुठभेड़ में मारा गया बादल, लगा था हत्या का आरोप
व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के खुलासे के बाद हैंडलर नए तरीके से हुए एक्टिव!
Kashmir white collar terror module
व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के खुलासे के बाद हैंडलर नए तरीके से हुए एक्टिव!
Amity University की घनघोर लापरवाही पर सवाल, सुप्रीम कोर्ट ने दिया सख्त आदेश
Amity University
Amity University की घनघोर लापरवाही पर सवाल, सुप्रीम कोर्ट ने दिया सख्त आदेश
तिहाड़ में बदली कैदियों की तकदीर; जेल में भी चहेते बने देश के दूसरे सबसे अमीर नेता
Second Richest Leader
तिहाड़ में बदली कैदियों की तकदीर; जेल में भी चहेते बने देश के दूसरे सबसे अमीर नेता
काले कारोबार पर 'ब्लैक कस्टम्स' का शिकंजा; ढह गया हसन गोगा का 'साम्राज्य'
Mumbai News
काले कारोबार पर 'ब्लैक कस्टम्स' का शिकंजा; ढह गया हसन गोगा का 'साम्राज्य'
जम्मू-कश्मीर में जमात-ए-इस्लामी के नेटवर्क पर पुलिस की खास नजर, कई जिलों में छापा
Jamaat-e-Islami
जम्मू-कश्मीर में जमात-ए-इस्लामी के नेटवर्क पर पुलिस की खास नजर, कई जिलों में छापा