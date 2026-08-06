'विकास' के नाम पर जंग की तैयारी...LAC पर भारत के खिलाफ चीन की खुफिया 'ट्विन स्ट्रेटेजी' का खुलासा

चीन इन दिनों वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर भारतीय सीमा के पास अपनी सैन्य ताकत मजबूत कर रहा है. इसके लिए उसने भारत से सटे तिब्बत के इलाकों में 'ट्विन स्ट्रेटेजी' अपनाई है, जिसका पर्दाफाश हुआ है. खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक, चीन एक तरफ तिब्बती बौद्ध पहचान और संस्कृति को व्यवस्थित रूप से मिटा रहा है, तो दूसरी तरफ पर्यटन और विकास के नाम पर सैन्य ढांचा तैयार कर रहा है.
CNN-News18 की एक रिपोर्ट के अनुसार, चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के पास तिब्बत को भारत के खिलाफ एक सैन्य 'बफर जोन' में बदलने की कोशिश में जुटा है.
दोहरी चाल के जरिए चीन तिब्बत में धार्मिक प्रतीकों और भाषा को दरकिनार कर जनसांख्यिकी बदल रहा है, ताकि स्थानीय विरोध को पूरी तरह खत्म किया जा सके. इसके साथ ही, LAC के पास टूरिज्म और खेल सुविधाओं की आड़ में चीनी सेना (PLA) के लिए दोहरे उपयोग वाला सैन्य ढांचा तैयार किया जा रहा है.
भारतीय खुफिया एजेंसियों के अनुसार, चीन एक तरफ धार्मिक स्थलों को ढहाकर वहां कम्युनिस्ट पार्टी का प्रचार कर रहा है, तो दूसरी तरफ विकास और पर्यटन के नाम पर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है, जिसे जंग के समय तुरंत सैन्य इस्तेमाल में लाया जा सके.
'तिब्बत वॉच' की रिपोर्ट और सैटेलाइट तस्वीरों के हवाले से खुलासा हुआ है कि पूर्वी तिब्बत के खाम क्षेत्र (ड्रैगो काउंटी) में स्थित 99 फीट ऊंची पूजनीय भगवान बुद्ध की प्रतिमा ('पीपुल्स बुद्ध') को ढहा दिया गया है. स्थानीय बौद्ध श्रद्धालुओं के इस पवित्र स्थल को अब "ड्रैगो काउंटी रेड आर्मी कैवेलरी डिवीजन रेसकोर्स" में बदल दिया गया है. 1973 के विनाशकारी भूकंप के बाद स्थानीय लोगों के दान से बनी इस प्रतिमा वाली जगह पर अब कम्युनिस्ट पार्टी के प्रचार के लिए "रेड टूरिज्म" (राज्य-प्रायोजित खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रम) आयोजित किए जा रहे हैं. स्थानीय लोग इसकी तुलना 'दूसरी सांस्कृतिक क्रांति' से कर रहे हैं.
रिपोर्ट में भारतीय खुफिया अधिकारियों के अनुसार बताया गया है कि तिब्बत में चीन का विकास विशुद्ध रूप से नागरिक उद्देश्यों के लिए नहीं है. स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, पर्यटन स्थल और ग्रामीण बस्तियों के नाम पर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, जिसका इस्तेमाल युद्ध या संकट की स्थिति में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) के भारी वाहनों, सैनिकों और लॉजिस्टिक्स की त्वरित तैनाती के लिए किया जा सके.
चीन, 'I Am a Little Border Patrol Guard' जैसे अभियानों के जरिए तिब्बती बच्चों को बचपन से ही स्थानीय सीमा मिलिशिया नेटवर्क ('लिबा') में ढाल रहा है.
भारत-चीन विवाद की सबसे बड़ी वजह बिना सीमांकन वाली वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) और क्षेत्रीय वर्चस्व की होड़ है, जिससे सीमा पर अक्सर तनाव की स्थिति बनती है.
बीजिंग की रणनीति के तहत भारत से सटे संवेदनशील सीमावर्ती जिलों में हान (Han) चीनी नागरिकों के प्रवास को बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि स्थानीय तिब्बती आबादी का अनुपात कम किया जा सके. स्कूलों और सार्वजनिक संस्थानों में तिब्बती भाषा और संस्कृति को दरकिनार कर मंदारिन भाषा को अनिवार्य किया जा रहा है.
चीन अंतरराष्ट्रीय मंचों पर औपचारिक संचार में 'Tibet' शब्द की जगह 'Xizang' (शीजांग) शब्द का इस्तेमाल बढ़ा रहा है. भारतीय एजेंसियों का मानना है कि यह केवल नाम बदलने का मामला नहीं है, बल्कि कानूनी और राजनयिक रूप से तिब्बत की ऐतिहासिक और सभ्यतागत पहचान को मिटाकर इसे चीन का अभिन्न अंग साबित करने की चाल है.
दरअसल, तिब्बत का पठार ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलुज जैसी प्रमुख नदियों का उद्गम स्थल है. चीन द्वारा बांधों का निर्माण और उन पर नियंत्रण निचले देशों (भारत और बांग्लादेश) के खिलाफ एक रणनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल हो सकता है. इसके साथ ही, तिब्बती सांस्कृतिक पहचान को खत्म कर और सीमावर्ती क्षेत्रों का सैन्यीकरण कर चीन भारत की उत्तरी सीमाओं पर स्थायी सुरक्षा चुनौती खड़ी कर रहा है.