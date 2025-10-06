Advertisement
दुनिया

चीन में टाइफून 'मत्मो' की तबाही जारी! अब युन्नान में बाढ़ को लेकर अलर्ट, लेवल 4 इमरजेंसी सेवा एक्टिव

Typhoon Matmo Update: चीन के युन्नान में बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसके बाद सोमवार को बाढ़ नियंत्रण के लिए लेवल-4 इमरजेंसी रिस्पांस को एक्टिव कर दिया गया. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Oct 06, 2025, 08:49 PM IST
China Typhoon Matmo: चीन के राज्य बाढ़ नियंत्रण और सूखा राहत मुख्यालय ने सोमवार को दक्षिण-पश्चिमी युन्नान में बाढ़ नियंत्रण के लिए लेवल-4 इमरजेंसी रिस्पांस को एक्टिव कर दिया. चीनी हेडक्वार्टर ने बाढ़ की स्थिति देखने और उससे प्रभावित लोगों की मदद के लिए एक टीम तैयार की है. मौसम विभाग की ओर से साझा जानकारी के अनुसार मत्मो की वजह से आने वाले दिनों में युन्नान में भारी बारिश के चांसेस है.

 

लेवल-4 इमरजेंसी रिस्पांस एक्टिव
वहीं कुछ क्षेत्रों में 190 एमएम की बारिश हो सकती है. चीन के इमरजेंसी रिस्पांस के चार लेवल हैं. इसका पहला स्तर सबसे ज्यादा गंभीर माना जाता है. ऐसे में अभी लेवल-4 के इमरजेंसी रिस्पांस को एक्टिव किया गया है.

हजारों संख्या में लोगों को तटों से हटाया गया
चीनी मीडिया के अनुसार, मत्मो तूफान को देखते हुए रविवार को हजारों की संख्या में लोगों को दक्षिणी तटों से हटाया गया है. बता दें कि मत्मो तूफान इस साल का 21वां टाइफून है. गुआंग्डोंग की मौसम सेवा के अनुसार, इससे पहले 5 अक्टूबर को, टाइफून मत्मो ने दक्षिणी चीन के ग्वांगडोंग प्रांत के झानजियांग शहर के ज़ुवेन काउंटी के पूर्वी तट पर दस्तक दी थी.

 

टाइफून मत्मो की स्पीड
टाइफून ने अपने केंद्र के पास 42 मीटर प्रति सेकंड तक अधिकतम वायु बल के साथ दस्तक दी थी, जिसका केंद्रीय न्यूनतम दबाव 965 हेक्टोपास्कल था.

 

बचाव कार्य के लिए तैनाती 
रविवार शाम 7 बजे तक, चाइना सदर्न पावर ग्रिड की गुआंग्डोंग शाखा ने प्रभावित क्षेत्रों में लगभग 40,000 आपातकालीन कर्मियों, लगभग 170 आपातकालीन बिजली वाहनों और 550 आपातकालीन जनरेटरों की तैनाती कर दी थी.

 

इमरजेंसी रिस्पांस को लेवल 1 तक बढ़ाया गया 
इससे पहले सिन्हुआ न्यूज एजेंसी ने जानकारी दी थी कि गुआंग्डोंग प्रांत में मत्मो तूफान की गति तीव्र होने की वजह से इमरजेंसी रिस्पांस को उच्चतम स्तर तक बढ़ाया गया था.

 

तूफान और भारी बारिश का अनुमान
मौसम विज्ञान विभाग के अधिकारियों के अनुसार, मत्मो पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ रहा है और शाम तक कमजोर होकर बेइबू खाड़ी में प्रवेश करने से पहले इसके गुआंग्डोंग में दस्तक देने की उम्मीद है. तूफान और भारी बारिश का अनुमान है.

 

स्कूल, दफ्तर, आवागमन, पूरी तरह बंद
झानजियांग शहर ने शनिवार शाम से स्कूल, दफ्तर, आवागमन, और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को पूरी तरह से बंद कर दिया है. रविवार सुबह से सभी राजमार्ग भी बंद कर दिए गए हैं.
-- आईएएनएस

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

TAGS

china typhoon matmoyunnan on flood alert

