चीन में 'टायफून मायसैक' का तांडव, ताश के पत्तों की तरह ढह गई बांध की दीवार; 2 की मौत

चीन के दक्षिणी हिस्से में आए इस साल के दसवें तूफान ने भारी तबाही मचा दी है. ट्रॉपिकल स्टॉर्म 'मायसाक' के कारण लगातार कई दिनों तक हुई मूसलाधार बारिश ने दक्षिणी गुआंग्शी झुआंग स्वायत्त क्षेत्र को बाढ़ की चपेट में ला दिया. हालात इतने गंभीर हो गए कि राजधानी नाननिंग समेत कई इलाकों में बड़े पैमाने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना पड़ा. स्थानीय प्रशासन के मुताबिक, बाढ़ की वजह से अब तक दो लोगों की मौत की पुष्टि हुई है. करीब 55 हजार लोग इस आपदा से प्रभावित हुए हैं, जबकि लगभग 48 हजार निवासियों को अपने घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा.
भारी बारिश के चलते कई जलाशयों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया. सबसे ज्यादा चिंता हेंगझोउ स्थित लिउलान जलाशय को लेकर रही, जहां पानी का दबाव बढ़ने के बाद बांध में दरार आ गई. कुछ ही समय में यह दरार करीब 50 मीटर चौड़ी हो गई और बड़ी मात्रा में पानी तेजी से नीचे की ओर बह निकला. इस अचानक आए तेज बहाव से बांध के नीचे बसे गांवों और कस्बों पर खतरा मंडराने लगा. प्रशासन ने एहतियात के तौर पर आसपास के इलाकों से लोगों को तत्काल हटाने का अभियान शुरू कर दिया.
आपदा से जुड़े कई वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. इनमें खेतों, सड़कों और बिजली के खंभों को तेज बहाव में बहते हुए देखा जा सकता है. कुछ वीडियो में लोग घरों की छतों पर फंसे मदद का इंतजार करते दिखाई दिए. राहत एवं बचाव अभियान में आधुनिक तकनीक का भी इस्तेमाल किया गया. दर्जनों ड्रोन के जरिए प्रभावित क्षेत्रों में जरूरी सामान पहुंचाया गया और कई फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने में मदद मिली. एक वीडियो में रस्सी की मदद से एक व्यक्ति को ड्रोन द्वारा बाढ़ के पानी से बाहर निकाले जाने का दृश्य भी सामने आया.
चीन के जल संसाधन विभाग ने चेतावनी दी है कि नाननिंग से होकर गुजरने वाली यूजियांग नदी का जलस्तर और बढ़ सकता है. अनुमान है कि नदी का स्तर चेतावनी सीमा से काफी ऊपर पहुंच जाएगा. उधर, लिउलान और युनबियाओ जलाशयों में भी पानी निर्धारित क्षमता से अधिक दर्ज किया गया. कई अन्य जलाशयों और बांधों में भी रिसाव और ओवरफ्लो जैसी स्थितियां देखने को मिलीं, जिससे बाढ़ का खतरा और बढ़ गया.
फुलोंग गांव की रहने वाली शियाओ शियांग ने बताया कि उनके भाई और चाचा सोमवार सुबह इलेक्ट्रिक बाइक से गांव के पास जा रहे थे, तभी अचानक आई बाढ़ की चपेट में आ गए. दोनों अब तक लापता हैं और उनकी तलाश जारी है. वांगझुआंग गांव के एक निवासी ने बताया कि पानी इतनी तेजी से बढ़ा कि देखते ही देखते मकानों की दूसरी मंजिल तक पहुंच गया. कई परिवारों को तीसरी मंजिल पर शरण लेकर घंटों राहत दल का इंतजार करना पड़ा.
बाढ़ की गंभीरता को देखते हुए गुआंग्शी प्रशासन ने नाननिंग और गुईगांग के लिए बाढ़ नियंत्रण का सर्वोच्च स्तर-1 आपातकाल लागू कर दिया है. भू-स्खलन के खतरे को देखते हुए अलग से आपात प्रतिक्रिया भी बढ़ाई गई है. नदी परिवहन पर भी व्यापक असर पड़ा है. सैकड़ों फेरी सेवाएं और यात्री मार्ग अस्थायी रूप से बंद कर दिए गए हैं. चीन और वियतनाम के बीच चलने वाली अंतरराष्ट्रीय यात्री ट्रेन सेवाएं भी फिलहाल निलंबित कर दी गई हैं.
स्थिति को देखते हुए चीन के वित्त मंत्रालय और आपात प्रबंधन मंत्रालय ने गुआंग्शी सहित छह प्रभावित प्रांतों के लिए 16 करोड़ युआन (करीब 2.35 करोड़ अमेरिकी डॉलर) की अग्रिम राहत राशि मंजूर की है. इसके अलावा डेढ़ लाख से अधिक राहत सामग्री भी प्रभावित इलाकों में भेजी गई है. प्रशासन का कहना है कि मौसम अभी पूरी तरह सामान्य नहीं हुआ है. आने वाले दिनों में और बारिश होने की आशंका है, इसलिए राहत और बचाव अभियान लगातार जारी रहेगा.