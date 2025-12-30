Advertisement
trendingNow13058227
Hindi Newsदुनियापनामा नहर ने दिखाया रेड सिग्नल! क्रेन से लदे चीनी जहाज ने बदला रूट, 3 महीने में तय किया 37000KM का सफर

पनामा नहर ने दिखाया रेड सिग्नल! क्रेन से लदे चीनी जहाज ने बदला रूट, 3 महीने में तय किया 37000KM का सफर

आज तकनीक बहुत आगे बढ़ गई है लेकिन हाल ही में आई खबर ने सदियों पुरानी यात्रा अनुभवों की याद दिला दी है. चीन 5 क्रेन की डिलीवरी के लिए 90 दिनों 37000 किलोमीटर का सफर तय किया है.

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Dec 30, 2025, 11:16 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पनामा नहर ने दिखाया रेड सिग्नल! क्रेन से लदे चीनी जहाज ने बदला रूट, 3 महीने में तय किया 37000KM का सफर

China Cargo Ship: यह कहानी एक बहुत बड़े मालवाहक जहाज की है, जिसने दुनिया के तीन महासागरों का चक्कर लगाकर सिर्फ पांच विशाल क्रेनों की डिलीवरी की. तकरीबन 800 फुट लंबा जहाज 29-30 जून को चीन की शंगाई शहर से रवाना हुआ. इसक काम चीन में बनी क्रेनों को जमैका और अमेरिका के गल्फ कोस्ट के बंदरगाहों पर लगाया जाना था. जहाज पहले दक्षिण चीन सागर से गुजरा, फिर हिंद महासागर पार किया और करीब 37000 किलोमीटर की लंबी दूरी तय की.

fallback

पनामा नहर ने दिखाया रेड सिग्नल

तीन महीने से ज्यादा समय समुद्र में रहने के बाद अक्टूबर में यह जहाज जमैका के किंग्स्टन बंदरगाह पहुंचा. आमतौर पर शंघाई से मिसिसिपी तक का सफर एक महीने में हो सकता है, अगर जहाज प्रशांत महासागर और पनामा नहर से जाए लेकिन इस जहाज पर लगी क्रेनों के लंबे हाथ, जिन्हें बूम कहा जाता है, जहाज़ के बाहर निकले हुए थे. पनामा नहर में ऐसे माल की अनुमति नहीं होती, क्योंकि इससे नहर को नुकसान हो सकता है. इसलिए जहाज को अफ्रीका के चारों तरफ से लंबा रास्ता लेना पड़ा.

Add Zee News as a Preferred Source

fallback

इस यात्रा का सबसे मुश्किल और खतरनाक हिस्सा था अफ्रीका के दक्षिणी सिरे पर केप ऑफ गुड होप. जहाज के कप्तान टाय मैकमाइकल के मुताबिक तेज लहरों की वजह से को मोजाम्बिक के पास करीब दो हफ्ते और दक्षिण अफ्रीका के पास एक हफ्ते तक रुकना पड़ा. 14 अगस्त को जहाज ने अफ्रीका को पार किया और तीन हफ्तों में अटलांटिक महासागर पार कर 11 सितंबर को अमेरिका के गल्फपोर्ट पहुंचा.

fallback

3 दिसंबर को पहुंचा वापस

टेक्सास और जमैका में क्रेन उतारने के बाद जहाज वापस लौटते समय पनामा नहर से गुजर सका और छह महीने का पूरा चक्कर लगाकर 3 दिसंबर को फिर शंघाई पहुंच गया. इतने लंबे सफर ने एक बार फिर दुनिया का ध्यान अल्ट्रा-लॉन्ग शिपिंग रूट्स यानी बेहद लंबी समुद्री यात्राओं की तरफ खींचा. वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक यह यात्रा दिखाती है कि वैश्विक व्यापार किस तरह दूर-दराज के देशों पर निर्भर है.

अमेरिका की चिंता

अमेरिका में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट, दोनों ही सरकारें चीन में बनी क्रेनों पर चिंता जता चुकी हैं. उनका कहना है कि बंदरगाहों पर चीनी क्रेनों पर निर्भर रहना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है. अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक अमेरिका के बंदरगाहों पर लगी करीब 80 फीसदी क्रेन चीन में बनी हैं. इसी वजह से व्हाइट हाउस अब चाहता है कि अमेरिकी बंदरगाह चीन के अलावा दूसरे देशों से क्रेन लें और देश में ही क्रेन बनाने की क्षमता को दोबारा विकसित किया जाए हालांकि यह आसान नहीं है, क्योंकि बीते 20 सालों से चीनी क्रेन सबसे सस्ती और आसानी से मिलने वाला विकल्प रही हैं.

About the Author
author img
Tahir Kamran

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2015 से 'पंजाब केसरी' ग्रुप के उर्दू अखबार ‘हिंद समाचार’ से किया, जहां वे कंटेट राइटर से पेज डिजाइनर तक पहुं...और पढ़ें

TAGS

china

Trending news

अजंता की झलक, सिंह की गरज और हाथों से सिलाई...INSV कौंडिन्य में क्या है खास?
History of Kaundinya
अजंता की झलक, सिंह की गरज और हाथों से सिलाई...INSV कौंडिन्य में क्या है खास?
हिंदुत्व के रथ पर चढ़ीं ममता, BJP के बढ़ते वोटों के बीच हिंदू वोटों के बिखरने का डर?
west bengal vidhan sabha chunav
हिंदुत्व के रथ पर चढ़ीं ममता, BJP के बढ़ते वोटों के बीच हिंदू वोटों के बिखरने का डर?
नए साल पर बीएसएफ अलर्ट, कोहरे और ठंड के बीच BSF का आयरन शील्ड-सीमा पर कड़ी सुरक्षा
India Pakistan Border Alert
नए साल पर बीएसएफ अलर्ट, कोहरे और ठंड के बीच BSF का आयरन शील्ड-सीमा पर कड़ी सुरक्षा
'मैं पूर्व CJI चंद्रचूड़ हूं...', मुंबई में महिला के साथ हुई ठगी, कैसे किया अरेस्ट?
Mumbai News
'मैं पूर्व CJI चंद्रचूड़ हूं...', मुंबई में महिला के साथ हुई ठगी, कैसे किया अरेस्ट?
पापा, अब VRS ले लो... देहरादून में पीटकर मारे गए एंजेल चकमा की कहानी रुला देगी
Anjel Chakma Murder Case
पापा, अब VRS ले लो... देहरादून में पीटकर मारे गए एंजेल चकमा की कहानी रुला देगी
न्यू ईयर से पहले इन 15 राज्यों में सर्दी का सितम! कड़ाके की ठंड का क्या है IMD अलर्ट
#WeatherUpdate
न्यू ईयर से पहले इन 15 राज्यों में सर्दी का सितम! कड़ाके की ठंड का क्या है IMD अलर्ट
DNA: कांग्रेस के लिए हाफिज 'साहब'और RSS 'अलकायदा'?
DNA
DNA: कांग्रेस के लिए हाफिज 'साहब'और RSS 'अलकायदा'?
फैक्ट चेक: क्या भारत ने सोमालीलैंड को दी मान्यता? झूठी खबर पर विदेश मंत्रालय का बयान
MEA
फैक्ट चेक: क्या भारत ने सोमालीलैंड को दी मान्यता? झूठी खबर पर विदेश मंत्रालय का बयान
DNA: बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार, ओवैसी का बयान सवालों के कठघरे में क्यों?
DNA Analysis
DNA: बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार, ओवैसी का बयान सवालों के कठघरे में क्यों?
सांसद रहमान बर्क ने की बांग्लादेश के बहाने भारत को कटघरे में खड़ा करने की साजिश?
DNA Analysis
सांसद रहमान बर्क ने की बांग्लादेश के बहाने भारत को कटघरे में खड़ा करने की साजिश?