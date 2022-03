Russia Ukraine War: रूस के इस हमले से घबराया चीन, कुछ इस तरह की अपील

बीजिंगः रूस व यूक्रेन के बीच जंग (Russia Ukraine War) जारी है. रूस लगातार राजधानी कीव सहित अन्य शहरों पर हमले कर रहा है. इस बीच रूसी सेना ने यूक्रेन के जापोरिज्जिया न्यूक्लियर पावर प्लांट (Zaporizhzhya nuclear plant) पर कई हमले किए. रूस के इस हमले के बाद चीन की चिंता बढ़ गई है. चीन ने सभी पक्षों से संयम बरतने का आग्रह किया है.

रूस ने रात को किया हमला

'द इंडिपेंडेंट' में छपी खबर के अनुसार, रूसी सैन्य बलों द्वारा यूरोप की सबसे बड़ी परमाणु प्लांट को जब्त करने के लिए रात भर हमला किया गया. चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि बीजिंग मौजूदा स्थिति को लेकर 'बहुत चिंतित' है. प्रवक्ता वांग वेनबिन ने दैनिक ब्रीफिंग में कहा कि हम स्थिति की निगरानी करेंगे और सभी पक्षों से संयम बरतने, तनाव से बचने और परमाणु सुविधाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान करेंगे.

चीन ने जारी किया बयान

चीन रूस का एक करीबी सहयोगी है. वह यूक्रेन पर अकारण हमले के लिए मास्को की हल्के तौर पर निंदा करता रहा है. अब चीन ने रूसी बलों द्वारा गोलाबारी के बाद परमाणु ऊर्जा संयंत्र में आग लगने के बाद बयान जारी किया है.

परमाणु आपदा की आशंका

बता दें कि गोलाबारी के बाद पांच मंजिला प्रशिक्षण सुविधा में लगी आग ने पूरे यूरोप में परमाणु आपदा की आशंकाओं को जन्म दिया है. यूक्रेन की इमरजेंसी सर्विस ने कहा कि वे संयंत्र परिसर के बाहर एक इमारत में लगी आग को बुझाने में कामयाब रह हैं. वहीं, यूक्रेनी अधिकारियों ने दावा किया है कि रूसी सैनिकों ने संयंत्र को जब्त कर लिया है.

चेरनोबिल की पुनरावृत्ति

यूक्रेन के राष्ट्रपति ने इसे 1986 के चेरनोबिल आपदा की पुनरावृत्ति बताया है. उन्होंने मास्को पर परमाणु आतंक का सहारा लेने का आरोप लगाया है. राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि अगर कोई विस्फोट होता, तो यह सब कुछ खत्म हो जाता और पूरे यूरोप का अंत हो जाता.

हमले की दुनिया ने की निंदा

जापोरिज्जिया परमाणु संयंत्र (Zaporizhzhya nuclear plant) पर हमले की दुनिया के नेताओं ने निंदा की. उन्होंने कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भयानक और लापरवाह हमले के रूप में पूरे यूरोप की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है. सीसीटीवी की फुटेज के मुताबिक, संयंत्र से धुएं का गुबार उठने से पहले रात को आसमान में विस्फोट होता दिखाई दे रहा था.

आग को बुझाया गया

यूक्रेन की इमरजेंसी सर्विस ने फेसबुक पर जारी एक बयान में पुष्टि की है कि एनरगोडार में जापोरिज्जिया एनपीपी के प्रशिक्षण भवन में लगी आग को बुझा दिया गया था. इससे कोई हताहत नहीं हुआ है. संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने कहा कि वह परमाणु ऊर्जा संयंत्र में हुई इस घटना ने पूरे न्यूक्लियर पावर प्लांट को खतरे में डाल दिया था.

चीन नहीं करता मास्को की आलोचना

वहीं, चीन की शी जिनपिंग के नेतृत्व वाली सरकार ने मास्को की आलोचना करने से बचते हुए यूक्रेन में रूस के आक्रमण से खुद को दूर करने की कोशिश की है. चीन ने रूस पर व्यापार और वित्तीय प्रतिबंधों की भी निंदा की और युद्धग्रस्त यूक्रेन को किसी भी मानवीय सहायता देने की घोषणा नहीं की.

AIIB ने रूस व बेलारूस से व्यापारिक संबंध किए खत्म

चीन के नेतृत्व वाले डेवेलपमेंड बैंक, एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (AIIB) ने रूस और बेलारूस के साथ व्यापारिक संबंधों को निलंबित कर दिया है. बीजिंग स्थित बैंक ने एक बयान में कहा कि इन परिस्थितियों में और बैंक के सर्वोत्तम हित में प्रबंधन ने फैसला किया है कि रूस और बेलारूस से संबंधित सभी गतिविधियों को रोक दिया गया है और आगे की समीक्षा की जा रही है. हालांकि, बैंक ने दोनों देशों के साथ बिजनेस में निलंबन का कारण नहीं बताया है.

