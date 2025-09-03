चीन ने दिखाए दुनिया के सबसे विनाशक हथियार...Y-20A से लेकर DF-5C तक, जानें इनकी खासियत

Victory Day Parade: चीन ने अपनी ताकत दिखाने के लिए राजधानी बीजिंग के तियानमेन स्क्वायर में एक बड़ी सैनिक परेड की है. इसमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दुनिया को अपने खतरनाक हथियारों को दिखाया. इस परेड में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन भी शामिल हुए. इनके अलावा मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी वहां मौजूद थे. इस परेड के जरिए चीन ने अपनी आधुनिक सैन्य शक्ति का जोरदार प्रदर्शन किया. Victory Day Parade में चीन ने कई ऐसे हथियार रखे थे जिन्हें ताइवान और पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में भविष्य में होने वाले किसी भी संभावित युद्ध को ध्यान में रखकर बनाया गया है.

चीन ने क्या दिया संदेश?

चीन ने अपनी वायुसेना, नौसेना और रॉकेट फोर्स की ताकत दिखाकर मैसेज दिया कि, वह तकनीक और हमला करने की क्षमता दोनों में ही काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है. ड्रोन, हाइपरसोनिक मिसाइलें और नए जमाने के टैंक दिखाकर चीन ने यह बताया कि उसकी सेना अब पूरी तरह से आधुनिक हो चुकी है.

यह भी पढें: चीन ने दुनिया को दिखाई मिसाइल ताकत, विक्ट्री डे परेड में चौंकाने वाला प्रदर्शन; Putin और Kim Jong Un भी रह गए हैरान

Add Zee News as a Preferred Source

कौन-कौन से हथियार दिखाए?

परेड की शुरुआत हुई चीन के Y-20A और Y-20B सैन्य ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से जिसमें Y-20A रूसी इंजन तो तो Y-20B चीन में बने इंजन से चलता है. इसके बाद बारी आई KJ-500A और KJ-600 की जिसमें KJ-500A Y-9 ट्रांसपोर्ट विमान पर आधारित है. साथ ही इसके रडार में AESA तकनीक का इस्तेमाल हुआ है जिससे यह 100 टारगेट्स को एक साथ ट्रैक कर सकता है. वहीं, KJ-600 चीन का पहला कैरियर आधारित AWACS है जिसे खास Type 003 Fujian एयरक्राफ्ट के लिए डिजाइन किया गया है.

क्या और भी हथियार थे?

इसके बाद परेड में दिखे ट्विन-सीट J-20S और J-35 जो पांचवी पीढ़ी के हैं. ट्विन-सीट J-20S ड्रोन को भी कंट्रोल कर सकता है जबकि J-35 जेट को एयरक्राफ्ट कैरियर और जमीन दोनों से ऑपरेट किया जा सकता है. ये दोनों ही फाइटर जेट स्टील्थ क्षमता से लैस हैं. DF-5C चीन की नई लंबी दूरी की मिसाइल है जिसकी रेंज 13,000 किमी से ज्यादा बताई जाती है. DF-5C चीन के पुराने DF-5 ICBM का अपग्रेडेड वर्जन है.

क्या इससे भी घातक हथियार है?

इन सभी हथियारों के अलावा PLA ने पहली बार अपने अनमैन्ड सिस्टम्स को परेड में शामिल किया. ये ऐसे ड्रोन हैं जो स्ट्राइक और माइन्स को हटाने का काम कर सकते हैं. 5,000 किमी रेंज वाली DF-26D और DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइलें, GJ-11 'लॉयल विंगमैन' ड्रोन, CJ-1000 हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, HQ-20 एयर डिफेंस सिस्टम, HQ-29 एंटी-बैलिस्टिक इंटरसेप्टर, HQ-11 शॉर्ट-रेंज डिफेंस, YJ-15, YJ-19 और YJ-20 मिसाइलें, PHL-16 'चाइनीज HIMARS', टाइप 99B मेन बैटल टैंक और H-6J लॉन्ग-रेंज बॉम्बर शामिल थे.

यह भी पढें: Trade War: ट्रंप धमकी ही देते रह गए इधर भारत मार गया बाजी, सस्ते तेल के साथ अब S-400 भी देगा रूस